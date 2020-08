Queen y Adam Lambert sacarán un recopilatorio el próximo 2 de octubre

Actualizada 24/08/2020 a las 11:58

Los miembros de la banda de música Queen, Brian May y Roger Taylor, sacarán el próximo 2 de octubre un recopilatorio con los conciertos celebrados con Adam Lambert, que estará disponible en formatos CD, CD+DVD, CD+Blu-ray y vinilos.



Desde su aparición juntos en 2009, cuando May y Taylor salieron como invitados en la final de la octava temporada del concurso 'American Idol', en el que participaba el cantante estadounidense Adam Lambert, la combinación Queen + Adam Lambert se ha ido reforzando poco a poco, indicó la firma Universal.



Hasta la fecha, la banda ha tocado ante cerca de cuatro millones de personas en todo el mundo.



La pandemia de la COVID-19 les ha obligado a postergar su gira hasta el próximo año, pero, para compensar a sus millones de fans, han decidido sacar 'Queen + Adam Live Around the World', un recopilatorio con los conciertos y personalmente seleccionados por Taylor, May y Lambert de entre las 200 actuaciones que han ofrecido.



Brian, Roger y Lambert estarían ahora terminando su gira de 27 conciertos en nueve países europeos, pero la pandemia les ha obligado a postergarla hasta 2021. Empezará en la ciudad italiana de Bolonia el 23 de mayo y acabará en Madrid el 7 de julio.



Queen + Adam Lambert solo han publicado anteriormente una canción juntos, su versión en confinamiento 'You are the champions', cuyos beneficios se han destinado al llamado fondo "Covid-19 Solidarity Response Fund", de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

