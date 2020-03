Garbiñe Ortega: “Todos los cineastas están mucho más cerca de lo que creemos”

01/03/2020 a las 06:00

De temer algo sería que le falle el aguante físico, pero Garbiñe Ortega (Vitoria, 1981) duerme bien estos días previos al festival, está tranquila con el trabajo hecho y con el equipo que le acompaña, así que afronta su tercera edición como directora artística del Punto de Vista con confianza. Detecta que hay ganas de festival y eso, asegura, le lleva en volandas.



¿Así que en los festivales de Rotterdam y Berlín se escucha “See you in Pamplona”?

¡Sí! Es tal cual. Me pasó en