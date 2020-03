8 claves del festival Punto de Vista

01/03/2020 a las 06:00

SECCIÓN OFICIAL



Consta de 23 películas -5 largometrajes y 18 cortos- que el festival “empaqueta” en programas según su duración. Cada mañana se proyectan dos programas, que normalmente se repiten el día siguiente por la tarde o, en algunos casos, la misma tarde. Todas ellas aspiran a los premios que se fallarán el sábado. Tres de las películas son estrenos mundiales y tres más estrenos internacionales que llegan a Pamplona tras haber tenido su premiere en Sundance, Rotterdam y Berlín. Pasarán por Punto de Vista cineastas como Lawrence Abu Hamdan, Ben Rivers, Éric Baudelaire, Lynne Sachs, Ana Vaz o Laura Huertas Millán.



RETROSPECTIVAS



Son tres. En primer lugar An Oceanic Feeling, comisariada por Erika Balsom, que conectará a los grandes autores de la historia del cine con el cine contemporáneo a través de la metáfora del mar. Seis programas mostrarán por las tardes diferentes formas de representar el mar en el cine documental. La segunda retrospectiva une a 4 cineastas por primera vez, las alemanas Ute Aurand, Helga Fanderl, Renate Sami y la chilena Jeannette Muñoz (cada una es de una década diferente). Por último, Anne Charlotte Robertson protagoniza la tercera retrospectiva. El cine de la directora experimental de EEUU se mostrará en tres programas.



DOKBIZIA



La sección más interdisciplinar del festival tiene este año numerosas citas. El artista libanés Rabih Mroué reconstruirá el paisaje heterogéneo de su país; el Teatro Gayarre acogerá la obra La melancolía del turista, de los mexicanos Microscopía Teatro; Jessica Sarah Rinland mostrará su película Those That, at a Distance, Resemble Another, sobre los restauradores de arte; Hila Peleg hablará sobre el archivo de Gordon Matta-Clark; Lynne Sachs unirá proyección, charla y lectura de poesía en una sesión, y Carlos Casas tendrá dos citas: un programa con cuatro piezas sonoras en el Planetario y la proyeccion de la paquidérmica Cemetery.



PUNTO DE VISTA LABS



El festival lanza un nuevo formato, conversaciones en público entre destacados invitados al festival: el artista libanés Rabih Mroué, el productor y ex-director del Festival de Rotterdam Simon Field, el director del museo Haus der Kunst en Munich Andrea Lissoni, el curador portugués Ricardo Matos Cabo, el artista Isaki Lacuesta, las bailarinas Mónica Valenciano e Idoia Zabaleta, la profesora Aurora Fernández Polanco y el artista Xabier Erkizia. Además, Rabih Mroué impartirá un taller, Isaki Lacuesta una conferencia, Xabier Erkizia realizará un ensayo radiofónico y Ricardo Matos Cabo dará una charla ilustrada sobre Tsuchimoto Noriaki.



FOCOS CONTEMPORÁNEOS



Tres nombres propios. El primero, el belga afincado en México Francis Alÿs, con inquietudes antropológicas y políticas con las que explora el urbanismo, la justicia espacial y las poéticas del terreno. La segunda, la artista británicaTacita Dean, cuyos retratos cinematográficos expresan algo que ni la pintura ni la fotografía pueden capturar. Y, por último, Beatriz Santiago Muñoz, artista que trabaja con la imagen en movimiento y que entrelaza con el teatro del oprimido, la etnografía experimental y el pensamiento feminista. Suele trabajar con actores no profesionales e incorpora la improvisación en su proceso.



SESIONES ESCPECIALES



El festival arranca con Barbara Hammer, recientemente fallecida y que visitó Punto de Vista en 2009. “Queríamos hacer un sentido homenaje a su cine, a su legado”, explica Ortega. Además, Oskar Alegria inaugura el certamen con Zumiriki. “Es un regalo que una película tan bella, que habla con tanta poesía, rodada en Navarra y por el anterior director artístico de Punto de Vista abra el festival”, añade su sucesora. Isaki Lacuesta protagonizará la clausura y en Paisaia, el encuentro de documentalistas vasconavarros, la memoria ocupará un lugar especial con Arnau Padilla, Peru Galbete, Lur Olaizola, Ainhoa Gutiérrez, Jesús María Palacios y Ione Atenea.



X FILMS



Se cumplen diez años de esta iniciativa del festival que cada año elige a un cinesta para que ruede una película el año siguiente. Por eso, los diez ganadores del concurso mostrarán sus películas y las presentarán en el Palacio del Condestable. Después, esas mismas obras se exhibirán en los centros del Instituto Cervantes por el mundo. El proyecto X Films sigue, así que los tres candidatos de engrosar esa lista presentarán su obra y sus proyectos el viernes. Se trata de Alberto Gracia, Laida Lertxundi y Maider Fernández Iriarte. Por otra parte, estrenará su proyecto la ganadora del año pasado, la navarra Maddi Barber, Gorria.



OTROS



El Planetario acogerá el sábado 7 una sesión infantil con cortos de animación. Además, en Civican se proyectará Tódalas mulleres que coñezo de Xiana do Teixeiro para alumnos adolescentes y habrá un taller. Las tardes será el momento para la radio, ya que Radio3 realizará los programas El séptimo vicio y Tres en la carretera desde Katakrak, con entrevistas y actuaciones musicales de grupos como La Furia, Iseo & Dodosound o Melenas. Por la noche la música se traslada a los bares Nicolette y Nébula, con cineastas que se subirán a la cabina para pinchar la música que les inspira. Además, el viernes habrá un concierto de Grande Days.