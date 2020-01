Presentan 'Limiferia', un análisis visual crítico de la periferia de Pamplona a través de siete miradas

Actualizada 24/01/2020 a las 15:13

El colectivo 'Punto de Catástrofe' ha presentado su primer proyecto artístico en la Ciudadela, 'Limiferia', un análisis visual crítico de la periferia de Pamplona a través de siete miradas y relatos personales fruto de un trabajo de dos años que ha resultado en una "hermosa exposición de lo antiestético".



Así ha calificado el director de Cultura e Igualdad, Jorge Urdánoz, a 'Limiferia', una muestra titulada con una nueva palabra nacida del acrónimo entre "límite" y "periferia" y que habla de esa "zona de nadie" donde "la ciudad se encuentra con el campo" y donde "todo está a punto de derrumbarse pero puede durar eternamente".



Este concepto y, consigo, la idea de la exposición, surgió después de que Kike Balenzategui visitase PHotoEspaña en 2017 y viese una exposición de Gabriele Basilico sobre Milán y su periferia, y quiso trasladarlo a Pamplona sirviéndose de seis compañeros más.



María Azkarate, Marta Contín, MeryAn Rivers, Dani Sánchez, Jorge Tellechea y Jaime Urtasun, junto a Balenzategui formaron entonces el colectivo 'Punto de Catástrofe, forjado en los talleres del maestro Carlos Cánovas y que sustenta su filosofía en "la investigación del territorio", "el ser humano" y "el medio ambiente" con la fotografía.



Para Azkarate, el trabajo tiene como objetivo hacer una reflexión sobre cuestiones fotográficas y experimentar sobre hasta qué punto la fotografía nos permite decir "algo" sobre el entorno que nos rodea, y asegura que el hecho ser una exposición grupal la enriquece con una "serie de matices" que no tendría si lo hubiese hecho una sola persona".



El hecho de que se componga de siete miradas personales con una propuesta individual diferente en cada caso, conforma un "relato visual polifónico más complejo e interesante", a juicio de Azkarate.



Su relato, 'Ciudad Genérica' según ha comentado, se inspira en un ensayo del arquitecto holandés Rem Koolhaas y se centra en esa "ausencia de carácter" que presentan las afueras de las ciudades, algo muy diferente a la visión de Balenzategui, que ha querido convertir en "monumentos" los sitios más inusuales de la "Limiferia".



Sobre ese "diálogo" y "lucha" entre el espacio colonizado y el espacio natural habla Jorge Tellechea en su "Territorio Híbrido", del cual Sánchez ha querido destacar la "persistencia de lo provisional" del movimiento y que Rivas ha querido "deconstruir" para buscar una "relación objetiva entre habitante y habitáculo".



Urtasun, por su parte, ha preferido sugerir que existe una "vida oculta" en esos espacios, aparentemente deshabitados y, por último, Contín ha escogido caminar por "recorridos no cotidianos" y mirar donde habitualmente no mira para poner en valor "cuestiones a las que normalmente no prestamos atención".



La exposición culmina con una pieza audiovisual que proyecta diferentes imágenes de periferias de ciudades de todo el mundo y plantea al espectador una pregunta: ¿Es "Limiferia" un término global?".

