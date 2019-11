Fallece el periodista y dibujante taurino Pepe Herráiz

Actualizada 22/11/2019 a las 12:51

En la madrugada de este viernes ha fallecido a los 88 años de edad José Alfonso Herráiz Ezquerro, Pepe Herráiz en sus labores como crítico taurino y pintor y 'Pepe Alfonso' en los carteles taurinos en sus pinitos como novillero logroñés en la época de Ciriaco Díez Dueñas, Félix Alfonso Granada, Manuel García 'El Espartero' y Rafael Azcona, el gran guionista del cine español, que se anunciaba como 'Alamares' y con el que compartió tardes de sueños y faenas en los carteles.

Pepe Herráiz nació en Logroño en los albores de la República, ya que vio la luz un 13 de julio de 1931. Como tantos aficionado de su época, su pasión por la tauromaquia llegó con la figura de Manolete: «Fue el primer torero que me llamó la atención. Era serio, un señor, con cuatro años me llevaba mi padre a los toros y lo pude comprobar con mis propios ojos», declaró hace dos años a Diario de Navarra, donde plasmó sus conocimientos sobre la fiesta con sus crónicas y sus famosos 'apuntes' en vivo durante las corridas de la Feria del Toro de San Fermín a lo largo de quince años.

Pepe Herráiz probó fortuna como novillero, su nombre aparece en el Cossío (la gran enciclopedia taurina de referencia) y se dio cuenta de que era casi milagroso ser figura del toreo: «Eso sí, mi padre me apoyó en todo lo que pudo. Hasta me quería comprar vestidos de torear, pero eran tan caros que yo me los alquilaba en Zaragoza por 400 pesetas».

Pepe Herráiz ha pasado por muchos medios de comunicación a lo largo de su dilatada trayectoria taurina. Comenzó en Nueva Rioja, cuando tenía veinte años. Después ha colaborado en infinidad de medios como La Gaceta del Norte, Nueva Rioja, La Voz de La Rioja, Onda Cero, Diario de Navarra, Noticias de La Rioja, Diario Montañés, El Correo y hasta en cabeceras nacionales extintas como Pueblo e infinidad de publicaciones taurinas especializadas.

Aprendió a dibujar cuando estudiaba en la Escuela de Comercio de Logroño. De hecho recordaba que un profesor de dibujo lineal, Jesús Garrido, le permitió que en vez de llevar composiciones realizadas con escuadra y cartabón presentara sus características láminas taurinas. En su estilo siempre se notó el acento de uno de sus grandes maestros, el bilbaíno Luis García Campos, que dibujaba en La Gaceta del Norte y El Correo Español-El Pueblo Vasco. También le gustaba Andrés Martínez de León, el creador del inmortal 'Oselito'. «Para mí lo que hacíamos era periodismo gráfico porque sin recargar nada, captamos el estilo y la personalidad del torero», sostenía.

Recordaba Pepe Herraiz que su punto de partida eran los apuntes: «El óleo se me atragantaba porque exige mucho tiempo de secado, pero me gustaba hacer carteles murales». Dos plazas de toros alumbraron su historia con sendas obras firmadas por él: el coso de La Ribera de Logroño y La Farola, de Nájera.

Su última exposición data de hace dos años, cuando la Sala de Muestras de Ibercaja recogió sus últimos trabajos. «Con un boli y un papel, capta en infinidad de obras el temple y la cadencia de la faena taurina. Es capaz de plasmar el sentimiento, los sonidos y la intimidad del campo, con un trazo firme y lleno de emoción», tal y como se definió su trayectoria la entrega de los Trofeos Taurinos de La Rioja de aquel año en los que fue homenajeado y se entregó el Capote de Paseo a Enrique Ponce. En 2009 también fue premiado por la Federación Taurina de La Rioja y fue distinguido como 'taurino del año'. Otros clubes como los de Logroño, Arnedo, Calahorra y de fuera de La Rioja contaban siempre con sus obras para ilustrar sus libros taurinos o sus cartelerías de toda suerte de actos.

