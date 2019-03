Liam Gallager se suma al BBK Live.

Actualizada 01/03/2019 a las 10:37

El exOasis Liam Gallager se ha sumado este viernes al cartel del próximo festival de música Bilbao BBK Live 2019 y encabezará las actuaciones que tendrán lugar en terrenos del Monte Cobetas el 11 de julio.



El evento musical tendrá lugar del 11 al 13 de julio y, junto a la incorporación de última hora de Liam Gallager, que tocará en Bilbao de forma exclusiva en España, encabezarán el programa de los días 12 y 13 las bandas ya anunciadas The Strokes y Wezzer, respectivamente, según informa la organización en un comunicado.



El festival ha sumado este viernes a nuevos artistas entre los que la organización destaca a "The Good, The Bad & The Queen" que regresan con su primer disco en once años, en el que reflexionan sobre cuestiones de tanta actualidad como el "brexit".

También ha incorporado a última hora a grupos y artistas como The Voidz, Boy Azooga, Mourn, Georgia, Las Ligas Menores, Ider, Cupido, Baiuca y Derby Motoreta's Burrito Kachimba, agrega la promotora del evento, Last Tour International.

