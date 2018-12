El BBK Live contará con The Strokes, Rosalía, Vetusta Morla y Thom Yorke

Actualizada 17/12/2018 a las 11:14

El festival Bilbao BBK Live, que se celebrará en julio del año que viene, ha desvelado este lunes la presencia, entre otros, de The Strokes, Rosalía, Vetusta Morla y de Thom Yorke, el líder de Radiohead, que se suman a los ya anunciados Weezer, según los organizadores.



El vocalista de The Strokes, Julian Casablancas, hará doblete en el festival, ya que también presentará The Voidz, su proyecto paralelo.



El líder de Radiohead, el británico de la voz de falsete Thom Yorke, traerá su proyecto paralelo Tomorrow's Modern Boxes, en el que da alas a su creatividad con un espectáculo que incluye la presencia de Nigel Godrich (productor habitual de Radiohead) y de las proyecciones del videoartista Tarik Barri.



Otros artistas confirmados este lunes son los indies madrileños Vetusta Morla, que siguen reventando allí donde van, y los incombustibles Suede, buque insignia del brit-pop que con su nuevo álbum se muestran más vigentes que nadie de su generación.



Dos tendencias ganan terreno en el próximo Bilbao BBK Live: por un lado, los sonidos urbanos más actuales, con el rapero Vince Staples, nombre básico del hip hop; otra referencia del hip-hop, los apabullantes Brockhampton, colectivo liderado por Kevin Abstract; Princess Nokia, que derriban fronteras entre hip-hop, R&B e incluso pop y rock; Nathy Peluso, con su personal fusión de trap y su característico sandungueo; la volcánica Ms Nina, una de las exponentes del reggaeton y trap en español, y Mueveloreina, con su divertido directo a base de trap, ritmos tropicales y letras deslenguadas.



Por otro lado, la nueva hornada de bandas que refunda el punk a golpe de irreverencia y directos aplastantes, como Idles, la heredera del rabioso punk británico; la iconoclasta mezcla de post-punk y rap de clase obrera de Sleaford Mods; el potente dúo Slaves, con altas dosis de agresividad y sonido garage; y Shame, otra de las bandas revelación de la temporada, con un directo brutal, como el de Viagra Boys, salidos de Estocolmo.



Habrá mucho más en el Festival, desde el regreso de John Grant, que desde la disolución de The Czars sigue siendo una de las mejores voces del indie americano, hasta figuras del pop e indie-rock internacional como Cut Copy, Khruangbin o Jonathan Bree, o de la electrónica como The Blaze o Hot Chip.



Entre los artistas nacionales y locales, se encuentran Pony Bravo, Cala Vento, Uniforms, Serrulla, Olatz Salvador, EraBatera y Belatz.

