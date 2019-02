Un ninot de Felipe VI enciende ARCO

Actualizada 27/02/2019 a las 10:16

Santiago Sierra y Eugenio Merino los dos 'diablos' del arte contemporáneo español se han aliado para volver a encender la polémica en ARCO. Ambos firman 'Ninot' un pieza de cuatro metros y medio de altura de Felipe VI que deberá ser pasto de las llamas, según exigirá por contrato la galerista Ida Pisani a sus posibles compradores. Sierra acaparó la atención el año pasado en la feria con sus galería de retratos 'Presos políticos en la España Contemporánea', entre los que incluyó a algunos de los dirigentes independentistas catalanes y que sería retirada inicialmente del 'stand' de Helga de Alvear. Merino hizo lo propio en años anteriores con su efigie de Franco encerrado en una nevera con atavíos de general.



Ida Pisani, propietaria de la galería milanesa Prometeo, explicó que la idea de esta pieza única es "la de un ninot como otro cualquiera" y que por tanto su destino es el fuego. Para asegurar su paso por las llamas, se establecerá con el futuro comprador un "acuerdo contractual" para que el monarca de material sintético y cartón "arda hasta que solo quede la calavera". Su dueño sólo tendrá derecho a quedarse con el vídeo que documente la quema y con el cráneo oculto en el interior realizada con un material ignífugo que lo preservará. Deberá ser además en un acto público del que Pisani no ha facilitado más datos.



"Más que un artista político, Santiago Sierra es un artista comprometido con la realidad y que enfoca problemas. No he pensado en la polémica, de hecho lo decidimos juntos, sino solo en exponer esta obra", señaló Pisani. 'Ninot' ha sido elaborada con poliuretano, cartón piedra y tela en los talleres valencianos del maestro fallero Manolo Martín, de la empresa MDoble, según aclaró Pisani. La figura está perfumada con la fragancia 'Dark blue' de Hugo Boss "que es el perfume que usa el monarca". La propia galerista se encarga de perfumar cada tanto la pieza con la cara fragancia del firma alemana.



Artistas y artesanos han invertido un año de trabajo para culminar este ninot gigante del don Felipe pulcramente trajeado de azul oscuro, con corbata verde, camisa grisácea y zapatos negros. Quien quiera llevarse a casa este Rey gigante y deberá desembolsar 200.000 euros y comprometerse a hacer un falla con él. La gigantesca pieza de corte hiperrealista mide casi cuatro metros y medio de altura, lo que le hace sobresalir del espacio de la galería italiana, situada en el pabellón 9 de Ifema. Si la pieza no se retira, y parece que así será, será imposible que los Reyes no divisen la polémica figura de don Felipe mañana, cuando, como todos los años, inauguren oficialmente el certamen que tiene este año a Perú como país invitado.



La pieza del dinámico y provocador dúo de artistas no es la única alusión al Rey en la feria. En la galería finlandesa Forsblom, Riiko Sakkinen, artista afincado en España expone 'Nuestros reyes favoritos', en la que junto al rostro de Felipe VI muestra un listado en el que figuran del rey Melchor al Rey León, pasando por el rey de corazones, Latin Kings o Burger King.



Gran parecido El perfecto rostro de la pieza lo ha modelado Eugenio Merino, artista abonado desde hace años a la polémica y que en otras ediciones de ARCO se hizo notar con 'Always Franco', una pieza de silicona del dictador encerrado en un dispensador de refrescos que mostró en la galería ADN, o con un Fidel Castro zombi. Merino fue demandado por la Fundación Francisco Franco y llevado a un juicio del que saldría indemne.



La obra de Sierra 'Presos políticos' fue el centro de atención de la pasada edición cuando la dirección de Ifema, hoy fuera de la institución, decidió retirarla antes la apertura de la feria y en contra del criterio del la galerista Helga de Alvear -quien reconocería que "todos hemos hecho el ridículo"- y del director del certamen Carlos Urroz. La organización rectificó el tiro y la obra volvió al espacio de la veterana galerista.



Este año los 'Presos políticos' de Sierra estarán también presentes en otra exposición en 'Zapadores Ciudad del Arte', en cartel hasta el 3 de marzo. El controvertido creador, que da por zanjada la polémica, asegura que "la censura en España no se ha terminado", como declaró el lunes en la inauguración de esta exposición.

