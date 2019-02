Muere Andy Anderson, exbatería de la banda The Cure

Actualizada 27/02/2019 a las 13:40

El británico Andy Anderson, quien fuera batería de la banda The Cure en la década de los 80, ha fallecido a los 68 años debido a un cáncer.



Anderson se unió a The Cure en 1983 y participó en los álbumes 'Japanese Whispers', 'The Top' y 'Concert', además de grabar el sencillo 'The Love Cats'.



Además, a lo largo de su carrera colaboró con otros artistas como Peter Gabriel, Iggy Pop y Mike Oldfield.



Laurence Tolhurst, uno de los fundadores de The Cure, confirmó la noticia a través de un comunicado y agregó que ha sido un 'pequeño consuelo' saber que falleció ayer pacíficamente en su casa.

Etiquetas Música

Selección DN+