Pamplona acogerá entre el 26 y el 28 de septiembre el festival Beltza Weekend

Actualizada 14/02/2019 a las 09:53

La tercera edición del festival Beltza Weekend, dedicado al soul y al rhythm&blues, tendrá lugar en Pamplona entre el 26 y el 28 de septiembre.



Los conciertos principales tendrán lugar en la sala Zentral de jueves a sábado de la mano de bandas que abarcarán estilos como el soul, R&B, rock and roll y sonidos de raíz jamaicana, según informan sus organizadores.



Al igual que en las ediciones anteriores, según avanzan, la programación contará con los mejores selectores de música negra distribuidos por varios locales de la ciudad, así como una programación paralela.



Por el festival Beltza Weekend han pasado grupos como MFC Chicken, Hanna Williams & The Affirmations, The Uppertones, The Excitements, The Limboos, King Salami & The Cumberland 3, Sister Cookie o The Beat From Palookaville, entre otros.

