Este jueves, segundo concierto del IV Ciclo de Jóvenes Intérpretes

Actualizada 13/02/2019 a las 10:16

El Auditorio Fernando Remacha ofrecerá este jueves 14 de febrero el segundo concierto del IV Ciclo de Jóvenes Intérpretes en el que participa alumnado de 4º curso del Conservatorio Superior de Música de Navarra. En esta ocasión se trata de un recital de trompeta, guitarra, clarinete y canto. El concierto dará comienzo a las 19.30 horas y la entrada será gratuita hasta completar el aforo.

Los protagonistas del concierto serán el trompetista Beñat Isasti, la guitarrista Elena Olmos, la soprano Miriam Guillén y la clarinetista Nieva Villar. En el recital, que abarcará diversos géneros, la música vocal y su influencia en la instrumental estarán presente a través del aria 'Come per me sereno' de la ópera; 'La sonnambula' de Vincenzo Bellini; de la romanza 'En un país de fábula'; de la zarzuela 'La tabernera del puerto', de Pablo Sorozábal y de la primera de las 6 'Rossinianas' para guitarra op.119 de Mauro Giuliani.

También destacan la música para clarinete de las compositoras Augusta Holmès y Priaulx Rainie, de quienes se interpretaran respectivamente la 'Fantasía' para clarinete y piano y un fragmento de la 'Suite' para clarinete y piano, y la música para trompeta del belga Jules Pennequin con su 'Morceau de Concert' para trompeta y piano y del austrohúngaro Johann Nepomuk Hummel con un fragmento de su Concierto para trompeta.

Dentro del IV Ciclo de Jóvenes Intérpretes participan los 24 alumnos de 4º curso de las especialidades clásicas de bombardino, canto, clarinete, flauta, guitarra, percusión, piano, saxofón, trompa, trompeta, txistu, violín y viola, alumnado que estará acompañado por los pianistas Miguel Ángel Aguirre, Leyre Lisarri, Michel Reynoso y César Vallejo.

