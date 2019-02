El Parlamento de Navarra acoge una exposición sobre familias sirias refugiadas

Actualizada 13/02/2019 a las 10:01

El Parlamento de Navarra acoge desde este miércoles la exposición 'Stand By: más allá de las fronteras', una muestra fotográfica que, organizada por Alboan, acerca el día a día de las familias refugiadas sirias a partir de un conjunto de fotografías del fotoperiodista de Diario de Navarra Iván Benítez.



Con esta exposición se pretende que la ciudadanía "comprenda cada vez más la estrecha relación entre nuestro modelo de desarrollo y las crisis recurrentes que cada año afectan de millones de personas", ha destacado la Cámara foral en una nota.



Según datos facilitados por la ONG Alboan, se calcula que en la actualidad existen en el mundo 45 millones de personas desplazadas forzosas (30 millones de desplazadas internas y 15 millones de refugiadas), de las cuales el 80% son mujeres y niños. Las luchas por el acceso y el control de los recursos naturales están en la base de la mayor parte de los conflictos armados que originan estos desplazamientos.



A través de su alianza con el Servicio Jesuita a los refugiados (SJR-JRS), Alboan acompaña las situaciones de crisis recurrentes que viven personas refugiadas y desplazadas, apoyando la labor humanitaria en el terreno y denunciando las causas que las provocan.



Iván Benítez (Zaragoza, 1972) ha dedicado el grueso de su trabajo profesional a la cobertura de conflictos, catástrofes naturales y hambrunas, todo ello en países como la ex Yugoslavia, Líbano, Palestina, RD del Congo, Ruanda, Bolivia, Perú o Colombia.



La exposición 'Stand By: más allá de las fronteras' consta de 30 instantáneas de 70 x 60 cm, a través de las cuales se ilustra la vida cotidiana de las familias refugiadas sirias, la mayoría atendidas por el Servicio Jesuita a Refugiados en Líbano y Grecia.



Permanecerá abierta al público en el Atrio de la sede de la Cámara hasta el 28 de febrero, en horario de 10 a 20 horas, de lunes a viernes y los sábados, de 11.30 a 14.00 horas.

Selección DN+