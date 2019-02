Los espectadores no verán a Sorogoyen recoger su Oscar si 'Madre' gana el galardón

Actualizada 12/02/2019 a las 11:18

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció el pasado verano que algunos premios serían concedidos durante el corte publicitario en un intento por acortar a tres horas la gala 91ª de los premios Oscar. Ahora, el presidente de la institución, John Bailey, ha desvelado las cuatro categorías afectadas por esta medida.



Una de las cuatro categorías que será premiada durante la publicidad es la de mejor fotografía, según avanzó Deadline la semana pasada. Las otras han sido reveladas este martes por el máximo representante de la Academia de Hollywood, John Bailey, y son: mejor cortometraje de ficción, mejor montaje y mejor maquillaje y peluquería.



Precisamente, la categoría de mejor corto de ficción es la única con presencia española ya que 'Madre', de Rodrigo Sorogoyen, es una de las nominadas. El trabajo del director de 'El reino' competirá el próximo 24 de febrero contra la irlandesa 'Detainment', de Vincent Lambe; 'Fauve (Fiera)' y 'Marguerite', de los canadienses Jérémy Comte y Marianne Farley, respectivamente; y 'Skin', de Guy Nattiv.



La Academia también ha confirmado que los espectadores podrán seguir en directo la gala durante la publicidad y sus discursos "serán retransmitidos más tarde". El resto de categorías serán emitidas en directo, al igual que los discursos de los vencedores.



"La forma de ver los premios de la Academia ha cambiando rápidamente en nuestro mundo multimedia", arranca la carta lanzada por Bailey. "Nuestro espectáculo debe evolucionar para seguir promoviendo con éxito la promoción de películas para una audiencia mundial. Esta ha sido nuestra misión principal desde que nos establecimos hace 91 años, y sigue siendo la misma hoy en día", señala.



De cara a próximas ediciones, Bailey también confirma que las cuatro o seis categorías que se emitirán durante el parón publicitario rotarán cada año. Es decir, las categorías de este año estarán exentas en 2020.



OTRAS PROPUESTAS



Otra de las iniciativas que la Academia intentó poner en marcha para acortar la duración de la ceremonia fue seleccionar solo dos de los cinco temas nominados a mejor canción, 'Shallow' de Lady Gaga para 'Ha nacido una estrella' y 'All the Stars' de Kendrick Lamar y SZA para Black Panther, para que fueran interpretadas en directo en el Dolby Theatre.



Ante la polémica que desató esta decisión, la institución rectificó y finalmente se interpretaran las cinco canciones nominadas: 'The Place Where Lost Things Go', que suena en el filme de Disney 'El regreso de Mary Poppins'; 'I'll Fight', el tema perteneciente al documental 'RBG'; 'When a Cowboy Trades His Spurs Wings', canción de Willie Watson y Tim Blake Nelson, que aparece en la película de los hermanos Coen 'La balada de Buster Scruggs'. Eso sí, cada canción no se interpretará de forma completa, sino que sólo sonará durante 90 segundos.

