Actualizada 22/07/2018 a las 14:00

El día de esta entrevista es 3 de julio, el siguiente a que a Natxo Lapieza Fernández le hayan comunicado que le han admitido en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, la RESAD, en Madrid. Aparca así Magisterio Infantil, la carrera que acaba de terminar en la UPNA. “Me ha encantado y me lo he pasado muy bien en las prácticas, pero tenía claro que no quería trabajar toda mi vida en una clase de Educación Infantil”. Ahora sí tiene claro que quiere formarse y profesionalizarse, y

Selección DN+