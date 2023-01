Día del Bibliobús 2023: ¿por qué se celebra el 28 de enero?

No todos los pueblos tienen la suerte de contar con una biblioteca. Por eso el bibliobús se ha convertido es una idea fabulosa para acercar los libros a las zonas más rurales. Y no solo libros. El bibliobús, tal y como su nombre indica, es un autobús, en general, de grandes dimensiones, reacondicionado como biblioteca pública. Su objetivo es acercar la lectura de libros y revistas, materiales audiovisuales e incluso puntos de acceso a internet a zonas periféricas, rurales o de difícil acceso que no cuentan entre sus instalaciones locales con un edificio permanente de biblioteca pública.

"Somos un grupo de bibliotecarios españoles que desarrollamos nuestra labor profesional, total o parcialmente, en el sector de la bibliotecas móviles o bibliobuses, en la Administración Pública. Somos una asociación totalmente independiente, que se autofinancia con las cuotas de sus asociados y con los ingresos procedentes de su actividad", explican desde su página web la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles.

En 2014, a iniciativa de la Diputación de León, se celebró con carácter provincial el Día del Bibliobús, eligiéndose el 28 de enero por ser esta la fecha, en 1974, cuando se inició la ruta de estos peculiares autobuses en León. Más adelante se uniría a la propuesta la Diputación de Zamora y, en 2015, la ACLEBIM (Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles) pidió extender la festividad a todo el territorio nacional.

Desde que el Consejo de Cooperación Bibliotecaria aprobara ese mismo año la instauración del Día del Bibliobús, cada enero los profesionales del sector se han dedicado a divulgar, festejar y dar visibilidad a su cometido. De este modo se promociona y favorece la utilización de este recurso, al tiempo que se llama la atención de las administraciones para que se invierta en este sector.

España cuenta con 75 bibliobuses, que atienden a 11.327.019 habitantes, es decir, la cuarta parte de los ciudadanos con servicio de biblioteca pública en España.

Igualmente, de los 5.119 municipios españoles con punto de servicio, 2.008 tienen al Bibliobús como su biblioteca pública.

La provincia española con mayor número de bibliobuses es Madrid con trece, seguida de Barcelona con diez, y de León con seis. Por regiones, la mayor concentración de bibliobuses se da en Castilla y León, con 30, es decir, el 40% del total de España, comunidad autónoma en la que el 54% de la población con servicios bibliotecarios los recibe desde los bibliobuses.