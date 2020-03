Disney+ llega a España con el arsenal de Marvel, Star Wars y Píxar

Actualizada 23/03/2020 a las 15:41

Con todo el mundo encerrado en casa por la cuarentena y más tiempo libre de lo habitual, Disney+ desembarca este martes en España con un catálogo de más de 500 películas, 300 series y 25 estrenos de producción original, desde la esperada "The Mandalorian" a los 600 capítulos de "Los Simpsons" pasando por todo Marvel y Pixar.



Estas son algunas películas o series que podrán verse desde este martes en la plataforma, que llega a la vez a España, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Austria y Suiza.



1.- EL UNIVERSO MARVEL: DE LOS VENGADORES A BLACK PANTHER

Con el estreno de "La viuda negra" en el aire, los fans de Marvel tienen la oportunidad de ponerse al día o revisar todo el catálogo de superhéroes de este sello: la saga de "Los Vengadores", la de "X-Men", "Guardianes de la Galaxia" o la reciente "Black Panther", un fenómeno de taquilla y de crítica.

2.- CLÁSICOS DE DISNEY Y NUEVOS CLÁSICOS DE PIXAR

Para entretener a toda la familia, especialmente a los más pequeños, en estos días, Disney+ llega al rescate con todo un despliegue de grandes éxitos, desde "Frozen" a "La sirenita" pasando por "El rey León", "El libro de la selva" o "Cenicienta", pero también lo que ya son nuevos clásicos del cine familiar, con el inconfundible sello de Píxar: "Toy story", "Up", "Buscando a Nemo", "Coco", "Del revés", etc.

3.- STAR WARS

El buque insignia de Disney+ es su serie original "The Mandalorian" que transcurre cinco años después de "El retorno del Jedi" y que protagoniza el chileno Pedro Pascal. Pero también estarán disponibles ocho de los nueve episodios de la saga creada por George Lucas -todos menos el más reciente-, películas derivadas como "Rogue one" y "Han Solo" y la serie "La guerra de los clones".

4.- AVATAR

Ahora que James Cameron ha anunciado que el rodaje de las secuelas de "Avatar" queda aplazado es un buen momento para volver a ver la que sigue siendo una de las películas más taquilleras de todos los tiempos y que revolucionó el mundo de los efectos especiales.

5.- LA SAGA PIRATAS DEL CARIBE

Con la excepción de la última entrega, en la que aparecía el español Javier Bardem, toda la saga de aventuras capitaneadas por Jack Sparrow puede verse desde casa, una saga que arrancó en 2003 y que acabó con la maldición a la que parecían condenadas las películas de piratas.

6.- LA DAMA Y EL VAGABUNDO

En su catálogo de producciones originales destaca una nueva versión de "La Dama y el Vagabundo" que combina acción real y animación dirigida por Charlie Bean y con Tessa Thompson y Justin Theroux poniendo voz a esa cocker acomodada y al adorable perro callejero que, pese a sus diferencias, se hacen buenos amigos.

7.- TOGO

Otra producción original, una historia basada en hechos reales sobre un perro que ayudó a salvar cientos de vidas y con Willem Dafoe al frente. Sucedió en el invierno de 1925, en los peligrosos parajes de la tundra de Alaska, una aventura inspiradora que pondrá a prueba la fuerza, el coraje y la determinación de sus protagonistas.

8.- EL MUNDO SEGÚN JEFF GOLDBLUM

Fue el doctor Ian Malcolm de "Parque Jurásico" y el científico que salva al mundo de la invasión alienígena en "Independence Day" pero esta vez Jeff Goldblum hace de sí mismo en un programa en el que se deja llevar por su curiosidad para descubrir el mundo que le rodea: ciencia, historia, objetos cotidianos y personas extraordinarias. El primer episodio está dedicado a la industria multimillonaria de las zapatillas deportivas.

9.- LOS SIMPSON

La familia amarilla de Springfield que salió de la mente de Matt Groening forma parte de la vida de muchos. En España Antena 3 emitió durante años las aventuras cotidianas y políticamente incorrectas de Homer y compañía y aún pueden verse en Neox y Fox, pero Disney+ tendrá las 30 temporadas disponibles hasta hoy -en Estados Unidos se está emitiendo ahora la 31- a golpe de clic.

10.- NATIONAL GEOGRAPHIC

Los amantes de los documentales y la naturaleza podrán disfrutar con el catálogo de National Geographic que incluye por ejemplo películas como "Free solo", sobre el escalador Alex Honnold, que ganó el Óscar al mejor documental el año pasado, o "The flood", rodado en el delta de Okavango, uno de los hábitats con mayor biodiversidad de la Tierra.