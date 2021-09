Icíar Bollaín, emocionada por la proyección de ‘Maixabel’en la cárcel de Pamplona

La proyección tendrá lugar este domingo 26 de septiembre por la mañana en la prisión de Pamplona y, posteriormente, tendrá lugar un coloquio con los internos en el que participarán Icíar Bollaín y Maixabel Lasa, así como el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos.

MÁS ALLÁ DEL CINE

Icíar Bollaín asegura que esta película “trasciende la cuestión cinematográfica”, para convertirse en “algo constructivo y muy inspirador. Se trata de una historia universal sobre segundas oportunidades, arrepentimiento, empatía”, conceptos que, a su juicio, atañen a todas las personas. Ante la oportunidad de proyectar Maixabel en la prisión, reconoce que “es casi imposible”, por lo que la experiencia “va a ser uno de los coloquios más inolvidables que vaya a vivir”.

En cuanto a las, la directora califica de “impresionante” lo que está viendo en citas como el Festival de Cine de San Sebastián , también de las víctimas del terrorismo., y ha reconocido que le llena “de orgullo ver el cariño con el que reciben a Maixabel”. Respecto a su opinión sobre la viuda de Juan María Jaúregui, Bollaín la considera un referente y “una persona de una solidez ética envidiable, pero al mismo tiempo muy sencilla y muy accesible. Una persona que me ha enriquecido mucho conocer”.

La cineasta reconoce que hacer esta película tenía muchos riegos y que le daba miedo “mover dolores”. Pero está satisfecha con el resultado porque, según explica, “se comunica lo importante, que es que se puede hacer algo con ese duelo y ese dolor” causado por el terrorismo y éste es uno de los caminos. Queda mucho dolor y muchas heridas porque el sufrimiento derivado del terrorismo es irreparable”, resalta Bollaín, para quien “esa conversación entre dos personas, y a nivel de sociedad, es buena”. Hablar es una cosa positiva siempre”.

EL CONCEPTO DE PERDÓN

La directora explica que en la cinta no está presente el concepto de perdón de las víctimas a los terroristas y asevera que los presos tampoco lo piden, aunque son conscientes del daño que han causado. También reflexiona sobre los terroristas que han participado en este programa restaurativo y entiende que “han hecho un viaje muy solitario, ya que son unos traidores para los suyos y unos asesinos para la sociedad. Cuando te quedas solo contigo mismo en la celda, esa voz interior es algo que tarde o temprano vas a oír”.

Por su parte, eldel Gobierno de Navarra Eduardo Santos , asegura que la película es “un canto a la convivencia, a la reinserción, a la justicia restaurativa. Además de contar una historia, tiene una función social importantísima que es la de abrir un diálogo sobre el terrorismo, que ha sido causa de vicisitudes personales y colectivas a veces muy duras. Lo que hace es ponernos un espejo a toda la sociedad para transmitir la idea de que “la convivencia es posible”. Y matiza que Maixabel no habla tanto del perdón “un concepto que no es admitido unánimemente por todo el mundo de la misma manera, sino de un reconocimiento del daño causado. Incluso pedir perdón puede ser una carga moral para una víctima si no está dispuesta a concederlo”.