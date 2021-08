Qué hacer este fin de semana en Navarra

Viernes 13

CON NIÑOS

Teatro en familia- circo vivo vivo: Kiki, Koko y Moko. Patio Casa Cultura de Falces. A las 21 horas.

‘Viajeros del Tiempo’ de Neønymus en el ciclo ‘Atardecer Pamplona’. Plaza de la Virgen de la O a las 20 horas. entrada libre hasta completar aforo. Neønymus es un singular proyecto musical de Silberius de Ura que ya ha estado presente en ediciones anteriores de este ciclo. Un hombre sólo, con su voz en directo multiplicada gracias a la tecnología de una loop station, recorre la historia música usando todo aquello que sirve para crear sonidos y ritmos, desde su propia respiración o las gotas de agua, hasta percutir objetos (un hueso, árboles, o tuberías). Con todo ello compone melodías que llegan, desde los cantos rituales difónicos de los chamanes, hasta los hits de la actualidad.

MÚSICA

‘Mielotxin Órdago’. Ribaforada, calle Caballeros templarios. 22h. Concierto dentro de la 26ª edición del programa Kultur que se desarrolla en 38 localidades y enclaves de Navarra, con una oferta cultural, de música y artes escénicas, y turística.

‘Concierto de Izaro’, ‘Noches de Ciudadela’. Ciudadela de Pamplona a las 21:30 horas. Entradas a 19€ más 1,50€ de gastos de gestión.

Concierto de Iratxo Bakarlaria. Plaza El Ferial a las 20.30 horas. Dentro del ciclo ‘Música KM 0’. Con su voz y acompañado por la guitarra pone rimas y melodía a la vida de un joven corriente. Porque la creación no es algo que tengan que hacer los profesionales, sino que es un camino para relacionarse uno con el entorno y consigo mismo.

‘The road’. Parque de Gernika (Irurtzun) a las 20 horas.

Vertedero, HUTSUN + dientes. Casa de cultura de Alsasua a las 20 horas.

Charanga La Unión. Casa Loygorry de Cintruénigo a las 22 horas. Entrada 1 euro.

Concierto de The Troupers. ABBA Musical. Plaza de toros de Corella a las 22 h. Compra de entradas en mutick.com.

Concierto organizado por las txoznas de Burlada. Carpa Erripagaña a las 18 horas.

Actuación Burlata herriko gaiteroak. Parque municipal a las 19 horas.

Los tenampas. Plaza de los Fueros de Zizur Mayor a las 20 horas.

Etna Maid. Programa Barakustik. Bar Basoa de Barañáin a las 21 horas. Aforo limitado de terraza. Organiza TCM el Lago. Colabora el Área Cultura del Ayuntamiento de Barañáin.

Concierto de Katanga Dub. En el entorno del puente de San Pedro en el barrio de Rochapea. Dúo formado por Iosu Marti y Zarys Falcón, que trabaja los sonidos electrónicos y caribeños, a través de ritmos como la cumbia y el bullerengue.

‘Bruno, Lorena y amigos’. Jardín del Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa a las 20:30 horas. Entrada: gratuita hasta completar el aforo. Para poder acceder al jardín es necesaria la retirada previa de invitaciones. Se podrá retirar un máximo de 4 entradas por persona y por evento. Las entradas podrán retirarse desde el 3 de agosto en la Casa de Cultura de martes a viernes en horario de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00h, en www.sanguesacultura.es y/o www.sanguesa.es. Duración: 90 minutos aproximadamente.

‘Los atardeceres poéticos o el embrujo del Medievo’. Cerco de Artajona. Veladas literarias con aroma épico alrededor de la poesía y de la música. Recitarán Fátima Frutos, presidenta de la Asociación de Escritores Navarros, y Teresa Ramos, perteneciente a la misma asociación; canta, Santos Berástegui.

Concierto Mariachi Zacatecas. Caparroso a las 22 horas.

‘1521’. Amaiur a las 21 horas. Entradas: 10€ y con ella se obtiene un 10% descuento en el Museo de Amaiur. Se trata del espectáculo multidisciplinar (música, canto y danza) organizado por la Asociación de Txistularis. Dirección musical: Aitor Urquiza,

CINE

‘Jumanji. Siguiente nivel’. ‘Noches de cine’. Palacio Ezpeleta a las 22 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo. En esta ocasión, los ‘jugadores’ vuelven al juego, pero sus personajes se han intercambiado entre sí, lo que ofrece un curioso plantel: los mismos héroes con distinta apariencia. Pero, ¿dónde está el resto de la gente? Los participantes sólo tienen una opción: jugar una vez más a esta peligrosa partida para descubrir qué es realmente lo que está sucediendo.

CIRCO

‘Copyleft. Nicanor de Elia’ en el Festival de las Murallas de Pamplona. Ciudadela a las 22 horas. Gratuito, entrada libre hasta completar aforo.

DANZA

‘Bonus track’ y ‘Orígenes’ dentro del programa ‘Con los pies en las nubes’. Villa romana, Liédena a las 20 horas. Entradas: 2.00 €. ‘Bonus track’ se plantea como un evento efímero de naturaleza dancística en un contexto especial. Se pretende situar en el espacio secuencias, imágenes, preguntas y reflexiones centradas en la visión del cuerpo y el movimiento en las artes pictóricas y visuales. Bosquejos en movimiento que aportan ese atisbo de esperanza desde la emoción estética. Evocando la sensación de disfrute, de clímax, que siente un joven al escuchar esa última canción extra, ese bonus track, en su primera fiesta. ‘Orígenes’ es una propuesta de danza contemporánea con dos bailarines y un músico en escena. Estudia las raíces de la mitología vasco navarra para comunicar a través de la expresión artística la conexión espiritual del ser humano con la Naturaleza. Inspirados en Mari y Sugaar, hemos querido llevar al movimiento las fuerzas que emergen de la polaridad entre ambos. Nos fascina la belleza de la unión de contrarios, la armonía, el contraste, la sensualidad y lo salvaje y sobre todo una unión regida por fuerzas, donde lo femenino y masculino son expresiones de una misma energía que interactúan en sintonía.

VISITAS

Visita guiada dentro del programa ’Kultur 2021’. Ribaforada a las 10:15 horas. visita guiada dirigida a un mínimo de 10 personas por El Bocal de Fontellas.

OTROS

‘Plantadurías’. ‘Cada día un plan’. Casa de la Juventud de Pamplona de 19 a 20.30 horas. Actividad gratuita para jóvenes de 14 a 30 años. Con inscripción previa desde el día antes de la actividad hasta el comienzo de la misma. Teléfono: 948 233 512. Diseña y crea un jardín herbal.

Sábado 14

CON NIÑOS

‘Jazz para niños’. El Ferial, Lodosa. A las 12.30 horas.

‘Elegancia Mexicana’ con Mariachis Imperial. Pasacalles en Ribaforada a las 20.30 horas. Este mariachi que nos visita viene desde México. Consta de nueve componentes, una pareja de baile y un lazeador que ameniza y realza el espectáculo con sus típicos temas de distintas zonas del folclore de México.

MÚSICA

‘Galaxia musical’. Milagro a las 23 horas.

‘1521’. Espinal a las 19:30 horas. Concierto de txistularis.

Concierto Mariachi Zacatecas. Plaza de los Fueros de Azagra a las 22:30 horas .

Concierto del grupo Los Habituales. En la terraza del restaurante Sarasate Truck Shop. De Concierto de Chuchín Ibáñez y los Charros, con Tony Las Vegas. En la Plaza del Ayuntamiento de Miranda de Arga. De 17 horas a 19 horas. Versiones de los 70, 80 y 90 muy conocidas.

Concierto de Andrea Santiago, Javi Robles y Paul Alone en ‘Sarriguren Night’. Carpa CP Joakin Lizarraga (Sarriguren) a las 19:30 horas. Entradas: 5€ (incluye consumición), a la venta en www.valledeeguesparticipa.com/participa/conciertos y taquilla

Concierto del dúo formado por Diego Arbizu y Pascual Javier dentro del programa ‘Kultur 2021’. Iglesia del Monasterio de Leyre a las 19:45 horas Con obras que van de Mendelssohn a Rachmaninoff, el dúo ofrece “un viaje entre Leipzig y Moscú, entre el alba y el ocaso del romanticismo musical europeo”, afirman desde dúo. Diego Arbizu es titulado Superior de Violoncello y Música de Cámara por el Conservatorio Superior de Música Pablo Sarasate y por la Hogeschool Voor Muziek de Rotterdam; y miembro del Suggia Piano Trío y de diversas orquestas sinfónicas europeas con las que ha ofrecido conciertos en Portugal, España, Francia, Bélgica, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, entre otros países.

Presentación del disco ‘Bazen behin’ de Hagoan dentro del programa ‘Kultur 2021’. Herriko plaza de Lekunberri a las 20 horas. Concierto del grupo de rock pamplonés Hagoan integrado por los jóvenes Aritz Ezker Galech, Oier Alsúa, Asier Pérez Gil, Efrén Otazu de la Casa, Iker Tollar Ugarte y Oier Balda Vidaurre. En 2020 publicaron su primer single, “Bizitzeko Beldurra”, y pocos meses después editaron su primer disco, ‘Bazen behin’, disponible en plataformas digitales.

Gaiteros Haizeberri. San Juan, Calle Martín Azpilicueta a las 19:30 horas.

CINE

50 años de Lizarra Ikastola. Centro cultural Los Llanos de Estella. Por la mañana: Kiki, Koko y Moko”Bizi-bizi Zirkua”. A las 13 horas. Por la tarde: Paulantropía a las 20:30 horas. Gatibu a las 22 horas. Entrada anticipada, 12 euros. Entrada en taquilla, 15 euros.

Mendi tour Isaba. Sesión de Cine. A las 21.30 horas. Entrada gratuita. Charge 2: la fusión explosiva de esquiadores de primer nivel y el campeón del mundo de pilotaje de drones. Aterpean ateri: el kayaker Mikel Sarasola sueña con aguas bravas en pleno confinamiento. Un cortometraje dirigido por Ruben Crespo. The Wurl: El recorrido de la carrera por montaña “Wasatch Ultimate Ridge Linkup” traza una interminable cresta de 58 kilómetros, visible desde el centro de Salt Lake City, en Utah, EE. UU. Dos mujeres se postulan para convertirse en las primeras en completar la travesía en invierno, con esquís. Free as can be: Mejor Película de Escalada Mendi Film 2020 “Free Rider” en El Capitan-Yosemite, con dos escaladores de distintas generaciones; el mítico Mark Hudon y el joven Jordan Cannon. Median hil hirian hil: Mejor Película en Euskara Mendi Film 2020 El médico y especialista en cuidados paliativos Iñaki Peña invita a la reflexión: ¿cuán diferente puede ser morir en la montaña o hacerlo en la ciudad? Con la participación de aquellos que han perdido seres queridos tanto de una manera como de la otra, e protagonistas estelares como los alpinistas y escaladores Felipe Uriarte, Juanjo San Sebastián, Andoni Ormazabal, el periodista Jorge Nagore, Elena Sagaseta de Ilurdoz de la Fundación SOS Himalaya…

TEATRO

‘El crimen fue en Granada’ y ‘RE-DES’ dentro del programa ‘Con los pies en las nubes’. Monasterio de Irache, Ayegui a las 20:30 horas. Entradas: 2.00 €. El crimen fue en Granada de la Nave Producciones: Hubo una época en la historia de España en la que, a los poetas, los versos les salían del dolor, de los poros, de la sangre en el ojo. Aquella época fue la Guerra Civil. En esta obra se han reunido algunos de los poemas más estremecedores que se recitarán acompañados de imágenes proyectadas. Músicas de la época, algunas inmortales, prestarán apoyo a las palabras y a los versos de: Rafael Alberti, Antonio Machado, Vicente Aleixandre, León Felipe, Manuel Altolaguirre, Miguel Hernández… RE-DES, Danzai y Andrea Irurzun: En una sociedad sumergida en la vorágine los avances tecnológicos han hecho posible una red invisible de conexión entre personas. Una reflexión a través de diferentes conexiones, desconexiones y saltos que influyen tanto en el ritmo dramatúrgico como en la composición musical y en el movimiento de ambas intérpretes. Un viaje desde lo carnal a lo tecnológico pasando por lo absurdo a través de la música electrónica de Zitrus.

DANZA

‘Danzad, danzad malditos’. Frontón Jito Alai a las 20 horas los días 7, 14 y 21 de agosto. Entrada libre, hasta completar el aforo. Las puertas del recinto se abrirán a las 19.15 de la tarde, 45 minutos antes del inicio de las actuaciones. Se representarán los siguientes espectáculos: ‘Piece du Poket’, de Cie Rue de Serendip (Suiza), ‘Corps crú’, de Alec Letcher (Francia), ‘Barbacoa’, de Rafael Ferreira (pieza corta) y Judith Sánchez (Cuba) falta título de este último espectáculo

VISITAS

Visita guiada por Leyre dentro del programa ‘Kultur 2021’. Partirá del centro de recepción de visitantes a las 17:30 horas. A continuación, tendrá lugar una degustación de pincho monacal y licor de Leyre. Por último, a las 19 horas se podrán escuchar las vísperas en canto gregoriano. La experiencia se ofrece a grupos de un mínimo de diez personas.

OTROS

‘La casa de Champagne. Teobaldo I, Teobaldo II (reyes de Navarra. Trovadores y troveros’ en el ciclo ‘Los caminos del encuentro’. Plaza la Rueda de Olite a las 22 horas. Contará con Jokin Zabalza a la guitarra, y con la voz de Mariaje Abaigar, así como la interpretación de una actriz y actor. Serie que también se representará el 29 de agosto en el claustro de la Iglesia de Santa María, en Los Arcos. Dentro de ‘Los caminos del encuentro’, proyecto compuesto por series teatralizadas, conciertos, conferencias y el espectáculo ‘Hic sunt dracones’, y se desarrollará entre los meses de julio, agosto y septiembre. El hilo conductor del proyecto son los Caminos de Santiago y las rutas de la Seda.

‘Conoce a tu aire el patrimonio de Lekunberri’. Lekunberri durante todo el día. Aactividad libre y gratuita que puede realizarse con dispositivos móviles a través de un código QR.

Domingo 15

CON NIÑOS

Tren y juegos infantiles dentro del ciclo ‘Domingos infantiles’. Parque María Teresa de Corella a las 19 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Cantajuego sesión 2. Contrebia Arena de Cintruénigo a las 21.30 horas. Venta en www.cintruenigo.com.

‘Aparición, un espectáculo fantasmagórico’ dentro del programa ‘Con los pies en las nubes’. Castillo de Tiebas, Tiebas a las 21 horas. Entradas: 2€. Desde los inicios de la literatura los castillos han sido protagonistas de numerosas apariciones de fantasmas. En el castillo de Tiebas habita uno desde hace más de 200 años, o eso cree el Mago Hodei. Convencido de poder demostrar su existencia ha preparado un espectáculo lleno de misteriosas sorpresas con el objetivo de que, al final de la noche, salgamos asombrados. Una propuesta llena de humor para toda la familia con un fantasma que más que miedo da risa. Quién sabe, quizás esto le sirva a Hodei para demostrar algo relacionado con el más allá... concretamente que más allá de su imaginación no hay nada.

MÚSICA

Dianas con Burlatako txistulariak y Burlata herriko gaiteroak. Burlada a las 9 horas.

“Campaneros” dantza zikloa con Larratz. Carpa Plaza Eras en Burlada a las 13 horas.

Jotas con Ribera Navarra. Plaza de los Fueros de Dicastillo a las 13 horas.

Concierto Mariachi Zacatecas. Agreda a las 22 horas.

‘Festival Enklaves’. Concierto de Alai Taldea. En la Ciudadela a las 19.30 horas.

Gaiteros Sandua. Iturrama, plaza Félix Huarte a las 19:30 horas.

VISITAS

‘Diego Arbizu y Pascual Jover’. Monasterio de Leyre Iglesia. 19:45. Visita guiada al bocal de Fontellas. Concierto dentro de la 26ª edición del programa Kultur que se desarrolla en 38 localidades y enclaves de Navarra, con una oferta cultural, de música y artes escénicas, y turística.

Visita teatralizada ‘Sangüesa a través del teatro’. A las 12 horas. Duración 80’. Producciones Tdiferencia. Domingos 25 de julio, 1, 8, 15 y 22 de agosto. Para todas las personas que quieran conocer el patrimonio de la ciudad. Punto de encuentro. Iglesia de Santa María la Real. Será necesaria la retirada previa de invitaciones. Se podrá retirar un máximo de 4 invitaciones por persona y por visita. Se podrán reservar invitaciones desde el 20 de julio en el teléfono 649 303339, en horario de 11:30 a 14:00 y de 19 a 21 h de martes a sábado o a través del correo turismoycomerciodesanguesa@gmail.com. El público deberá seguir en todo momento las indicaciones del personal y de la compañía encargada de guiar la visita.

Visita guiada a la exposición permanente del Museo del Carlismo. 11:30 horas en castellano y 12:30 horas en euskera. Gratuito.

OTROS

Mercado itinerante de Mendialdea (Mendialdeako azoka ibiltaria). Areso de 10:30 a 14:40 horas.. En el mercado algunos de los actos más destacados serán la exposición de perros pastores, venta de alubias y productos de la zona entre otros.

Concurso de perros pastor. Amaiur a las 17:30 horas. Entradas: 5€, pueden adquirirse en el lugar del concurso hasta 3 horas antes.