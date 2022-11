¡Alimenta bien tu microbiota y estarás mejor!

Somos conductores de microorganismos. Tenemos más de mil cepas bacterianas y dicen que cuanta más diversidad más salud siempre que estén en las “dosis” adecuadas y en el lugar que les corresponde. Muchos de nuestros microorganismos deciden lo que debemos comer puesto que es lo que ellos quieren comer y envían señales influyendo en nuestros comportamientos, en nuestras decisiones y en nuestras elecciones. Engañan al cerebro a través de la secreción de ciertas sustancias químicas para estimular el apetito hacia lo que les permite seguir creciendo.

A decenas de hongos, parásitos y bacterias les encanta la alimentación moderna repleta de aditivos, harinas refinadas y grasas industriales, pero sobre todo el dulce y cuando lo ingerimos en exceso estos microorganismos aumentan de forma exponencial afectando negativamente a nuestra salud. Las bacterias “buenas” se alimentan principalmente de fibra fermentable y son los alimentos que la poseen las que las hacen prosperar influyendo positivamente en la salud, en la inmunidad y en la permeabilidad de la barrera intestinal. La fibra de las verduras, frutas, semillas, legumbres, cereales integrales, tubérculos y algunas algas favorecen el crecimiento de este tipo de microorganismos beneficiosos.

La alimentación industrial tan alejada de la original, el abuso de aditivos químicos , el uso indiscriminado de antibióticos, el consumo de neurofármacos, el sedentarismo, el estrés derivado de nuestro alocado estilo de vida y el azúcar añadido a centenares de productos han aumentado la virulencia de determinadas cepas bacterianas y ello ha pasado factura a una parte importante de la población al modificar tanto la diversidad bacteriana como la proliferación de los microorganismos más indeseables responsables en gran parte de cefaleas, dolores articulares, fatiga, patologías digestivas de diversa índole y adicción hacia los alimentos que les permite seguir multiplicándose, como las harinas refinadas, los dulces, los productos industriales y las carnes procesadas.

Hinchazón, pesadez, exceso de gases, nauseas, molestias gástricas, reflujos, ardores, malas digestiones, alteraciones del tránsito, estreñimiento, diarrea, acidez, etc., síntomas que no son más que avisos que nos manda el sistema digestivo de que algo no va bien.

Hemos de saber que hay determinados microorganismos que favorecen la obesidad y pasan de madres a hijos a través de la placenta y esta heredabilidad bacteriana es consecuencia del estilo de vida del progenitor. También existe una gran interacción entre la microbiota con la dieta, el estrés, el sedentarismo y el metabolismo, siendo ésta en gran parte responsable del síndrome metabólico, de la obesidad, de la diabetes y de la depresión. Antaño comíamos más alimentos vegetales recogidos del suelo, del árbol, repletos de vitaminas, minerales, polifenoles, antioxidantes, apenas esterilizados e incorporábamos con ellos la fibra y las bacterias del entorno y ello aumentaba la diversidad bacteriana y mejoraba la salud intestinal y con ello la inmunidad.

Tenemos que aprender muchísimo de nuestros compañeros de viaje y hemos de cuidar el intestino como se merece para que nuestro cerebro decida por sí mismo y no por las señales que nos envían determinadas cepas de microorganismos cuyas apetencias terminan provocando adicción, inestabilidad emocional, inflamación general y patologías digestivas.

Mantener en buen estado la barrera intestinal es clave para tener una buena salud, evitando la aparición de enfermedades inflamatorias intestinales y prevenir el cáncer colorectal. El intestino es la sede de la mayor parte de la microbiota que poseemos, órgano principal para la absorción de nutrientes, determinante para el sistema inmunitario, el estado de la piel, la fluidez del aparato respiratorio, lugar de producción de la mayor parte de los neurotransmisores, por lo que no es de extrañar que como dice la filosofía oriental “una correcta salud intestinal indica una buena salud general”.

Una alimentación predominantemente vegetal rica en fibra fermentable, alimentos prebióticos, ejercicio frecuente, adecuada hidratación y regulación del estrés son sin duda la mejor forma de cuidar nuestra mucosa intestinal, la mejor manera de prevenir enfermedades, puesto que la mitad de la población española tiene un exceso de grasa corporal y más del 90% muestra carencias en nutrientes esenciales, principalmente en hierro, magnesio, calcio, yodo, vitamina B12, vitamina D, vitamina A y ácidos grasos omega 3. Y ello da lugar a fatiga, inflexibilidad metabólica, patologías inflamatorias, dolores articulares, problemas visuales, contracturas, cefaleas, desajustes hormonales, alteraciones intestinales, pérdidas de memoria y baja inmunidad. ¿Solución? Ingerir aquello que NECESITAS lo cual permite reparar tu fisiología aportando energía y eliminando al mismo tiempo el excedente de grasa corporal.

He aquí dos MENÚS que permiten una rápida pérdida de peso, desinflaman, nutren y multiplican la energía de forma exponencial, indicados para tratamiento de la anemia, osteoporosis, diabetes tipo 2, fatiga crónica, sobrepeso, obesidad, patología cardiovascular, flebitis y enfermedades intestinales.

¡Que tus alimentos sean tu medicina! y el ser SAPIENS nos proporciona SABIDURÍA, así que si tienes anemia "ya sabes lo que tienes que hacer"