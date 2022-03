4 de marzo, 'Día Mundial de la obesidad': ¡una pamplina más!

Se supone que esta efeméride busca concienciar a la población sobre las terribles consecuencias a nivel fisiológico que conlleva esta patología a medio plazo. La OMS indica que la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas en todo el planeta, pues son más de 2000 millones de personas quienes la padecen. ¿Y qué es la obesidad? Una acumulación excesiva de grasa a nivel subcutáneo, visceral y celular, que puede llegar a ser muy perjudicial para la salud puesto que provoca trastornos hormonales, metabólicos e incluso del sistema nervioso que alteran las respuestas orgánicas en gran parte de los que la sufren.

Uno de cada tres escolares navarros de entre 8 y 16 años sufre de obesidad y sobrepeso, una cantidad similar a la que se observa en todo el territorio nacional y en Europa. Se estima que desde 1975 las cifras se han triplicado. Tras el confinamiento, que empezó hace dos años, la situación ha empeorado. Y hemos de tener en cuenta que la obesidad es la antesala de la aparición temprana de daños en el endotelio vascular y de patologías como la hipertensión, diabetes tipo 2, esteatosis hepática, síndrome metabólico, trastornos hormonales, enfermedades oncológicas, apneas obstructivas del sueño, complicaciones cardiovasculares, inflamación osteoarticular, fatiga crónica, dislipidemias y otras.

La situación económica es un factor importante en su desarrollo y posterior evolución, pero son los malos hábitos nutricionales, el sedentarismo, el creciente bombardeo publicitario de las franquicias de comida rápida y la dejadez del gobierno los principales responsables. ¿Se hace algo serio al respecto? No; se publica mucho pero “todo cae en agua de borrajas”. Estamos sobrealimentados pero desnutridos y es algo que, a día de hoy, preocupa poco.

¿Qué hemos hecho hasta ahora? “Mirar a otro lado y potenciar el sedentarismo, el estrés, el uso de pantallas, el consumo de alcohol, de refrescos y los malos hábitos nutricionales”. Es por ello que de concienciación poco y lo del día mundial de la obesidad “una pantomima” más, pues día de la obesidad son todos los del año y las medidas que debemos tomar “están claras” pero ningún país las aplica con rigor, eficacia y seriedad.

Los conocimientos actuales en materia de Nutrición superan con creces los de antaño y, sin embargo, en la práctica no sirven, no ayudan a prevenir una epidemia que crece de forma exponencial. Las políticas actuales no funcionan. Los refrescos, las chucherías, los alimentos ricos en azúcares, las harinas y la comida ultraprocesada son en gran parte responsables de esta epidemia en los niños. A lo que se añade el sedentarismo, la falta de motivación y el abuso de las tecnologías online que favorecen un picoteo constante y una peor selección alimentaria. Un niño no debe tener un exceso de grasa nunca, es responsabilidad de los adultos alimentarlos. Con el paso de los años, uno debe tener la madurez suficiente como para saber qué es lo que debe introducir en su carro de la compra cada día, cada semana, cada mes.

Son muchos los individuos que incrementan su peso a medida que cumplen años y en realidad ello no debería ser así, puesto que lo natural sería perder peso con la edad. A partir de los 30 años se produce un descenso de la masa muscular que se agrava con el paso del tiempo, con los la mala selección nutricional y con el sedentarismo. En torno a los 50 años culpamos a la menopausia y a la andropausia como responsables de dichos cambios, nada más lejos de la realidad. Estas transformaciones corporales son causadas por una disminución de la musculatura, la pérdida de sensibilidad de varias hormonas claves en la fisiopatogenia de la obesidad, la disminución en el gasto energético derivado de la falta de ejercicio, la peor tolerancia a los alimentos ricos en azucares simples que se produce a medida que aumenta el perímetro de la cintura y, sobre todo, al asentamiento de malos hábitos nutricionales y de estilo de vida que se van adquiriendo.

Perder peso graso depende de concienciación, actitud, esfuerzo y conocimiento. Cuatro millones de personas mueren al año en el mundo a causa de esta epidemia que además agrava otras epidemias, como la de la diabetes y la de las patologías cardiovasculares.

Mientras que millones de personas están muriendo de hambre en gran parte del mundo, muchos otros lo están haciendo por las consecuencias indirectas de la mala selección de alimentos y de la inactividad física. ¿Y quiénes van a sufrir más a medio plazo? Los niños, siempre los niños. Los padres debemos de transmitir con el ejemplo, pero con hechos, no con dichos. Y los políticos con acciones directas y eficaces y no con fotos de colegas celebrando efemérides inútiles.

Aproximadamente el 60% de la población Europea presenta sobrepeso u obesidad. En España el 44% de los hombres padece sobrepeso y el 25% obesidad mientras el 31% de las mujeres tiene sobrepeso y el 23% obesidad, lo que supone un gasto en salud pública cercano al 10%. España tiene casi un 40% de la población infantil con sobrepeso y obesidad y la mayor parte de ellos la padecerá toda su vida. Esto sitúa a España como el cuarto país europeo con mayor prevalencia de obesidad infantil. Los niños obesos serán adultos muy obesos con enfermedades vasculares, metabólicas y articulares tempranas.

La grasa excesiva en la región abdominal implica grasa infiltrada en muchos órganos, en el hígado, en el páncreas, en el riñón, en el corazón, en el músculo y todos ellos van perdiendo funcionalidad. No es cuestión sólo de estética sino es cuestión de salud. Nos hablan de que existe una epidemia mundial de obesidad infantil y que se están adoptando medidas para frenarla pero que “de momento” son insuficientes y que es necesario aplicar más políticas dirigidas al fomento de alimentos saludables en los más pequeños, cuando por otra parte están educando los paladares de los niños con sabores dulces que son muy adictivos y con desayunos que recuerdan más a la bollería industrial que a otra cosa. Se incumplen los códigos de regulación de publicidad dirigida a menores a través de propagandas, anuncios televisivos, figuritas gancho en el exterior e interior de los paquetes y el sello de alguna sociedad científica con la que la que algunas marcas colaboran. A eso llamo yo potenciar la obesidad, el uso temprano de fármacos y la domesticación social.

La mala alimentación, el sedentarismo, el estrés y el aislamiento no dejan de ser basura cerebral, así que, aparte de comer “bien” y moverse, uno debería gestionar mejor el estrés y ser más activo socialmente. Uno ha de estar motivado y concienciado para afrontar un cambio de hábitos, pues ello pasa a ser la única solución para vencer esta epidemia que desgraciadamente va en aumento. Las autoridades hacen poco al respecto, lo dicen, lo explican, sale muy a menudo en las noticias, pero gritan suave y hay demasiados oídos “sordos” que no escuchan estos mensajes con el tono que nos lo cuentan. La Educación es la única herramienta y hemos de empezar desde la base.

Azúcar, sal, grasa y textura crujiente, la mezcla perfecta para la adicción a productos que una parte de la industria usa para enganchar al consumidor y ello favorece un picoteo constante y la aparición en los jóvenes de más adipocitos (hiperplasia) y en los adultos de mayor hinchazón de los mismos (hipertrofia de células grasas). Y eso se sabe, se permite y se potencia. Ningún país ha sido capaz de revertir la epidemia de la obesidad que sigue aumentando y las medidas tomadas hasta ahora han sido ineficaces. La Organización Mundial de la Salud se marcó como objetivo mantener la incidencia de obesidad en 2025 en los mismos niveles que los que había en 2010 y los datos indican que ese objetivo no se cumplirá. ¿Un objetivo tan poco ambicioso y no se va a cumplir? Es como decir que en 2010 estábamos fatal y que en 2025 hay que mantener esa fatalidad para no ir a peor. ¡Así vamos!

En 2014 el 51,6% de los residentes en la Unión Europea tenían sobrepeso y el 15,9% eran obesos de acuerdo a una investigación de Eurostat (Oficina Estadística de la Unión Europea) con una tendencia muy al alza, que de continuar a este ritmo supondrá que más del 90% de los jóvenes de hoy tendrá sobrepeso u obesidad cuando pasen de los 50 años. Fomentamos un ambiente obesogénico donde la mayor parte del tiempo permanecemos sentados, con apenas contacto con la Naturaleza, altos niveles de estrés, mala selección de la comida y buscando más y más comodidades y así poco se puede hacer. “¿4 de marzo día mundial de la obesidad?”, una tontería más de las que estamos acostumbrados, pues la sociedad seguirá potenciando la comodidad y un entorno que nos lleva a acumular mucha grasa y a gastar poca.

¿Éste es el estilo de vida y la alimentación de una parte importante de nuestros jóvenes? Estamos creando un entramado social que favorece la comodidad y eso a la larga pasa factura. Si la obesidad no es reconocida oficialmente como una enfermedad crónica no tendrá un abordaje serio. Todos sabemos que quien es obeso de joven tendrá tendencia a engordar siempre, pues factores ambientales, sociales, psicológicos, culturales, biológicos y genéticos intervienen en la fisiopatogenia de la obesidad.

Así que como consejos para reducir estas cifras de obesidad y de futura patología cardiovascular: comer de la manera en la que está programado un ser humano (más alimentos y menos productos), beber lo mismo que hidrata a cualquier animal sediento, procurar tener un buen descanso reparador, realizar ejercicio de intensidad moderada de forma regular, fortalecer la mente y tener una actitud favorable hacia el cambio de hábitos. Todas las políticas deberían trabajar en esta línea, pues ¡no hay otra más segura, ni la habrá!

La solución la tienes tú.