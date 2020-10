La motivación, "elemento clave" para ser más eficaz en los estudios

Actualizada 25/10/2020 a las 21:14

Mi nombre es Koldo Erbiti Ayanz y, entre otras cosas, soy coach profesional. Trabajo desde noviembre en el Centro Esportrium Nutrición y Fisioterapia, un Centro de Nutrición, Fisioterapia y Asesoramiento Deportivo, referente en Pamplona, que lleva cuatro años en funcionamiento y que ahora ofrece este nuevo servicio.

El día 21 de febrero estuve con Javier Angulo dando una charla en la Sociedad Cultural y Deportiva Anaitasuna, bajo el título ¿Nos alimentamos bien? Antes de pasar a la ronda de preguntas, Javier nos presentó una “Pirámide para ser eficaz en los estudios”. Me sorprendió y me cautivó, pero le cuestioné la situación del nivel al que colocaba al ejercicio. Comparto con él una colaboración profesional. Los dos hemos estado un montón de años en contacto con adolescentes, nos apasiona el deporte y somos amigos. Me desconcertó que colocara el ejercicio en una posición tan elevada de esa pirámide.

Ambos coincidimos en que el sistema educativo y los estamentos al servicio de los ciudadanos deben dar mucha más importancia al ejercicio físico en cualquiera de sus formas. Otras civilizaciones así lo hicieron. Tras un amigable debate concluí que Javier llevaba razón. La pirámide estaba enfocada en ser más eficaz en los estudios y es verdad que hay estudiantes con brillantes resultados académicos que apenas practican deporte. Tras una larga conversación acabó retándome a escribir este artículo. Y eso es lo que he hecho, con mucha ilusión y motivación.

La palabra motivación deriva del latín “motivus” o “motus”, que significa causa del movimiento. La motivación es un estado interno que dirige a la persona hacia metas o fines determinados. En la jerga de la chavalería es el botón verde que acciona el sistema de propulsión. No voy a entrar a definir teorías, modelos, variables u otras ideas, no soy la persona indicada para eso. Como Coach considero que debo pasar a proponer un plan de acción. Pero antes, para entender mejor la motivación, la voy a poner en contraposición a la apatía.

La raíz de la palabra apatía proviene del latín “apatia” y tiene dos significados totalmente diferentes. Por un lado quiere decir impasibilidad del ánimo frente al sufrimiento. Ese sería el significado positivo, la imperturbabilidad del ánimo ante las dificultades de la vida. Esto, según los sabios de la época, era muy importante para la felicidad del individuo. Sin embargo, el otro significado, el negativo, es el que nos va a ocupar. Es la dejadez, la desidia, la falta de energía y de entusiasmo. En definitiva, la falta de motivación. En palabras del doctor Mario Alonso Puig refleja indiferencia.

Y ¿cómo podemos vencer a la apatía? Imagina una V de victoria. Hazla con tu mano. El primer brazo de la V es el precio que has pagado, el que estás pagando y el que vas a pagar por no gestionar esa situación de indiferencia. Y el segundo brazo de la V de victoria es encontrar una palanca emocional, una razón lo suficientemente importante para ti, para decir “se ha terminado esta situación de apatía”. Las dos dependen de ti. El doctor Mario Alonso Puig propone varias razones para dar más fuerza a esa palanca. De no hacerlo se acorta la vida, se ve afectado nuestro equilibrio emocional y se viene abajo el rendimiento intelectual. El primer brazo de la V te va a suponer parar, y tomar conciencia de tu situación. La segunda te va a exigir, tras la exploración, pasar a la acción.

Retomando la pirámide de Javier ya tenemos la respuesta a dos preguntas muy importantes, de las tres que siempre nos vamos a hacer. ¿Qué voy a hacer? Motivarme. ¿Para qué? Para ser más eficaz en mis estudios. Los beneficios serán entonces una vida más plena y emocionante, equilibrio emocional y, como la neurociencia ya ha demostrado, mejorará nuestro rendimiento intelectual. Entonces vamos a trabajar sobre la tercera pregunta ¿cómo lo vamos a hacer?

Paso a proponerte un plan de acción si no estás motivado, pero antes quiero dejar claro que es una propuesta únicamente. Seguro que tú sabes o intuyes mucho mejor que yo lo que es apropiado para ti. Si de esta iniciativa algo te es útil, trabájalo, y lo que no te sirva lo dejas a un lado.

Si eres consciente de que ¿Qué voy a hacer?estás motivado te propongo:

1-. TOMA CONCIENCIA DE TU SITUACIÓN

Si te encuentras en una situación de indiferencia y te falta motivación para los estudios, ya has dado un primer paso: “te has dado cuenta”. El segundo paso puede ser tomar conciencia de cuáles son las razones de tu apatía. Haz un listado. ¿Merece la pena hipotecar tu vida por esas razones? ¿Harías algún cambio?

Por el contrario, si ya estás motivado, te daré una buena noticia. No hace falta estar mal para querer cambiar aspectos de tu vida. Estar abierto a nuevos aprendizajes siempre te sumará, y más en estos tiempos.

Ricky Rubio, jugador de la NBA, recurrió a entrenar con boxeadores para mejorar su juego de pies, que ya de por sí es excelente.

Siendo más eficaz en los estudios, te vas a beneficiar en lo ya comentado anteriormente. Por otro lado, mejorarás tus resultados, y esto te dará más opciones de acceder al mercado laboral en áreas, que a ti te gusten. ¿Sabes las horas que pasamos trabajando a lo largo de nuestra vida? ¿80000? ¿Quizás más? ¿Y si tu pasión se convierte en tu trabajo? Serás mucho más feliz, sin duda alguna

2-. BUSCA TU SISTEMA DE PROPULSIÓN

Tómate un tiempo para ti. Hazte amigo de la soledad y dedícate una charla interna, te la mereces. Somos animales lingüísticos y nuestro dialogo interno es fundamental. Ha de ser claro y en positivo. Pregúntate: ¿Cuál es tu situación actual?, ¿cuál deseas que sea? Esa situación deseada ¿es alcanzable?, ¿te motiva? ¡Vete a por ella!

Marta era una chica que iba muy justa en los estudios. A mí me cuidaba cuando era niño, y yo escuchaba como le decían en su entorno que nunca llegaría a nada. En el derecho encontró su vocación y actualmente es Juez.

3-.VISUALIZA TU OBJETIVO, PREPARA TU MOCHILA Y AJUSTA TU BRÚJULA

Te propongo un ejercicio. Ya tienes tu situación deseada, es alcanzable, te apasiona, te sale de dentro. Entonces… ¿Te parece convertirla en tu visión?

Retírate a un lugar en el que te sientas bien. Busca música motivadora, elige algo que te guste y procura que nada te interrumpa (desconecta el móvil). Cierra los ojos y visualiza cómo te ves en esa situación tan especial para ti: cómo te sientes, dónde estás, qué estás haciendo o quién te acompaña. Sigue ahí un rato más. Abre los ojos. Dedícale un tiempo a revivir esas sensaciones. Y llévalas a un papel, dibújalas, pega fotos que te recuerden esa situación, haz un relato… Lo que has visualizado ¿te motiva?, ¿te invita a la acción? Esto es muy importante, ya que la acción genera ser. Si te motiva y te invita a la acción, ya tienes tu visión, tu Norte.

Es el momento de ajustar tu brújula, para que tus pasos vayan dirigidos hacia tu Norte. Y prepara tu mochila para tu viaje, mete todo lo que vayas a necesitar. Entre otras herramientas tu conocimiento, tus estudios, tu formación. Es muy importante fijar bien el objetivo. Que sea retador y que sea el que tú deseas, no el que te dicen.

Recuerdo el caso de Juan, quería ser capitán de su equipo de futbol. Y ¿para qué?, le pregunté. Juan lo que realmente quería ser era jugador profesional del fútbol, su auténtico objetivo. Estaba distraído con temas de liderazgo. Al definir bien el objetivo sus acciones se enfocaron a mejorar continuamente como jugador y ¡vaya si lo consiguió!

4-. PREPÁRATE PARA LAS POSIBLES DIFICULTADES

Todo viaje tiene incidencias. Una cosa es el plan que haces y luego lo que acontece. En tu viaje vas a tener que enfrentarte a situaciones adversas, superar obstáculos y, aunque parezca contradictorio, es mejor que te ocurra porque cuando las superes tendrás un nuevo aprendizaje. Piensa en alguna aventura especial que hayas vivido ¿qué es lo que recuerdas? Ahora sonríes, pero en su día lo tuviste que superar. Aquel partido que ganaste cuando parecía imposible o cuando aprendiste a andar en bicicleta. Cuando tengas que dar un rodeo recuerda en volver a alinear tus acciones con tu visión. Utiliza tu Brújula. Cuando tengas dudas consulta tu mapa.

Xabi, un joven operario pintor de trenes, hoy es responsable de calidad de pintura de su empresa. Me suele contar que le sirvió mucho la idea de ponerse una foto en su habitación en la que aparecía él pintando un tren en Brasil. Le recordaba que se había comprometido con ser un buen profesional. Hoy sigue formándose y está genial.

5-. ¿QUIÉN TE VA ACOMPAÑAR EN ESTA AVENTURA?

Este es un tema muy importante, y más en los jóvenes. Puede ser determinante con quién te rodeas. Consulta con amigos, familiares, compañeros, incluso competidores, que sepas que han conseguido retos importantes. Te contarán los miedos que tuvieron que superar, las dificultades a las que se enfrentaron. Haz tu camino y rodéate de gente que te suma, siempre serán bienvenidos. Una cuestión importante.

Pensar en la gente que te puede acompañar siempre es una elección que va tras haber definido tu Norte; el orden es importante. No podemos elegir nuestro Norte dependiendo de quién nos acompañe, lo primero es lo primero, “tu destino profesional depende de ti”.

6- DISFRUTA DEL PROCESO Y CÉNTRATE EN ÉL

Disfrutar del proceso y celebrar las pequeñas etapas que vas superando es fundamental para seguir motivado. Imagínate con una pareja nueva que te gusta muchísimo. Pensamos en que puede ser nuestra pareja a largo plazo, y nos ilusionamos con ello. En este caso hay que disfrutar de cada momento, celebrar cada cita, no obsesionarnos con que será nuestra pareja de por vida. Si no vives los momentos diarios con tu pareja, la relación fallará. Lo mismo pasará con los estudios. La auto exigencia está bien, pero si es funcional. Debemos ser objetivos.

A uno de los jugadores que entreno le pregunté un día ¿qué tal hiciste el examen de historia? Y él me contestó que muy mal porque había sacado un 8,5. Yo le respondí que eso era una buena nota ya que había obtenido un notable alto; muy mal sería suspender. A lo que me respondió que lo justo hubiera sido un sobresaliente. Este caso es muy típico. Una respuesta conforme a los hechos hubiera sido: “Muy bien, yo quería un sobresaliente pero he sacado un notable, debo seguir mejorando”.

7- YA ERES UN “MOTIVADO”

¡Bienvenido al equipo! No te olvides de felicitarte. Mírate en el espejo y dedícate una sonrisa. Y a por el siguiente paso. Comprométete a estar motivado.

Estamos en un momento histórico. En el mundo de la empresa se le denomina el entorno VUCA (VICA en castellano). Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo. Las personas con buena formación, abiertas al aprendizaje, con sentido común, con capacidad de cambiar, predispuestas a la acción y motivadas se adaptarán mucho mejor a este entorno y tendrán más posibilidades de vivir mejor.

En conclusión, para tener éxito en la vida, en el trabajo, en los estudios o en el deporte voy a recordar las palabras que suele decir Javier, en relación a los elementos fundamentales del logro profesional. Lo primero la actitud ante cada situación que vives, tu forma de ser, que es lo más importante. Lo segundo la aptitud en tus quehaceres que depende de tu formación, tu experiencia y tu talento. Y, por último, cómo llegas a los demás, cómo transmites, lo cual depende de tu ilusión, tu empatía, tu energía y la creencia firme en lo que manifiestas. https://www.youtube.com/watch?v=JbZpkVC1Itw

Pero esto ya se lo dejo a él para otro futuro artículo. Y recuerda que si te sirve algo de lo escrito, utilízalo. Si no, apártalo y sigue tu camino. Eso sí, MOTIVADO.

