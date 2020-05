'Alimentarse con sentido común' cumple un año

Actualizada 27/05/2020 a las 19:03

El día 1 de Junio del año 2019 en la Plaza del Castillo y con motivo de la XVIII Feria del Libro de Pamplona presenté un Libro sobre Nutrición basado en la evidencia práctica, muy diferente a todos los escritos hasta el momento y durante casi tres horas firmé decenas de ejemplares a todos aquéllos que lo adquirieron.

A finales de ese mismo año salió la 2ª edición renovada y actualizada, con ciertos cambios que mejoraban la primera. Todo un éxito en la Comunidad Foral de Navarra donde quienes lo leyeron entendieron de forma clara y sencilla los verdaderos principios de la Nutrición Humana, atendiendo a una lógica y transparente visión de la Alimentación alejada de intereses comerciales manipulados por la industria alimentaria y su potente marketing publicitario.

Lo que el Libro viene a contar es que uno ha de ser consciente de que debe seguir un sistema nutricional acorde a sus necesidades, a su composición corporal, a su grado de actividad física, a su tolerancia alimentaria, a su mayor o menor dificultad para mantener un peso graso aceptable, a su salud intestinal y a su estado nutricional, dado que actualmente son varios millones los españoles quienes presentan carencias en nutrientes básicos, como el hierro, el magnesio, el zinc, el cromo, el iodo, la vitamina A, la vitamina B12, la vitamina C, la vitamina D, la colina, el ácido fólico y los ácidos grasos omega 3, entre otros. Son tantas las deficiencias que de seguir así llegará un momento en que será difícil encontrar a uno que no padezca alguna de ellas. Esta “enmascarada desnutrición” produce fatiga y es una de las causas de que uno pique de forma constante, buscando quizás los nutrientes que necesita y que parece ser nunca encuentra.

Decenas de verduras y hortalizas diferentes, cuyos colores nos indican la riqueza de antioxidantes que poseen; multitud de frutas; más de una veintena de frutos secos y semillas distintas; pescados blancos, azules, mariscos, crustáceos y moluscos; carnes rojas y blancas; jamón serrano, ibérico, lomo de caña, cecina; huevos de todos los tamaños, principalmente de gallinas en libertad; lácteos fermentados naturales; varios tipos de leguminosas, lentejas, garbanzos, alubias de diversos colores, guisantes, pochas; cereales integrales salvajes; múltiples especias que sirven para realzar el sabor a la infinidad de combinaciones posibles que pueden darse con estos alimentos y todavía muchos se quejan de que comer sano es aburrido, de que hay poca variedad. Un carro de la compra mal seleccionado día a día, semana a semana, mes a mes, a la larga generará problemas de diversa índole, no sólo relacionados con el exceso de peso graso, sino con patologías más serias a nivel metabólico, a nivel nutricional, a nivel cardiovascular e incluso a nivel emocional.

¿Qué es mejor desayunar? Pues la respuesta va a ser “depende”. Una persona con celiaquía, otra con alergia a los lácteos, otra con intolerancia a la fructosa, un deportista profesional, una con obesidad mórbida, una con diabetes de tipo 2, otra con anemia grave, un niño con fatiga crónica y exceso de tripa, una con fibromialgia, una con deficiencia severa de vitamina B12, un albañil fibroso y un administrativo sedentario no deberían desayunar lo mismo. ¿Café con galletas para todos? ¿Pan con mantequilla y mermelada con más café? ¿Un croissant con un “colacao”? La comida más importante del día según muchos especialistas ¿debería ser de esta índole? https://www.youtube.com/watch?v=yrE2c8xY-bk

No existe una “Dieta óptima para todos”, ni una pastilla mágica que te haga más inteligente, ni otra que te regule el peso y mejore tu calidad de vida, lo que existe es “un rango amplio de dietas adecuadas en función de múltiples factores: grado de actividad física, estilo de vida, variantes genéticas, epigenéticas, metabólicas, microbianas, económicas, culturales y sociales en cada individuo”. No todos responden igual ante un mismo sistema nutricional y es por ello que cada uno ha de adaptar su alimentación a todas las variables mencionadas.

De alguna manera “somos lo que comemos” pero, la verdad, en demasiadas ocasiones, “no comemos lo que deberíamos comer” de acuerdo a nuestra genética y a nuestro estilo de vida. Durante nuestra evolución ha cambiado algo nuestra estructura anatómica, hemos modificado totalmente el estilo de vida y en forma más marcada nuestra alimentación, pero con un patrimonio genético preparado para otro estilo de vida y otro tipo de alimentación, lo cual de alguna manera a unos “pasa mayor factura”. Parece ser que hemos olvidado de dónde venimos y de la suerte que tenemos de poder elegir entre alimentos de calidad y productos repletos de aditivos, potenciadores de sabor, harinas refinadas, azúcares y grasas adulteradas. En nuestra sociedad disponemos de infinidad de mercados de alimentos, el problema es que muchas veces no elegimos bien lo que compramos.

La obesidad es una Pandemia que va en aumento. En estas últimas cuatro décadas las cifras de obesidad en jóvenes y niños se ha multiplicado por diez, algo impresionante. Los conocimientos actuales en materia de Nutrición superan con creces los de antaño y, sin embargo, en la práctica no sirven, no ayudan a prevenir una epidemia que cada vez va a más. Los refrescos, las chucherías y los alimentos ricos en azúcares simples son en gran parte los culpables de esta epidemia en los niños. Alimentos altos en harinas, “suculentos” y malsanos. Los niños obesos serán adultos muy obesos. La grasa excesiva en la región abdominal implica grasa infiltrada en muchos órganos, en el hígado, en el páncreas, en el riñón, en el corazón, en el músculo y todos ellos van perdiendo funcionalidad. No es cuestión sólo de estética sino es cuestión de salud.

Son aproximadamente mil doscientas las personas fallecidas al año en España por accidentes de tráfico. Multitud de consejos publicitarios en prensa, radio y televisión tratando de concienciar a la población del uso del cinturón de seguridad, de la disminución de la velocidad frente al volante, de no tomar alcohol y determinados fármacos y/o drogas en la fase previa a la conducción, de bajar el estrés y estar atentos a la carretera, de no usar el móvil mientras se conduce, etc. Pero lo que no se trata con tanta fuerza es que los españoles que mueren por patologías cardiovasculares (en mayores de 18 años) son setenta veces más, es decir, más de ochenta mil personas. Son aproximadamente un 50% los españoles mayores de 18 años que padecen alguna patología relacionada con enfermedad cardiovascular (sobrepeso, obesidad, arterioesclerosis, lipoproteínas altas en sangre, diabetes, hipertensión…) a causa de los malos hábitos nutricionales y un estilo de vida inapropiado. Y son cada vez más los jóvenes quienes padecen estas patologías que antes sólo eran típicas en población adulta. https://www.youtube.com/watch?v=-9IyOl_ehbk

Este libro está dirigido a toda la población. Son ocho capítulos y cada uno de ellos está dividido en varios subcapítulos que dan información suficiente para disponer del conocimiento y de las herramientas necesarias para afrontar un cambio de hábitos. A mejor, por supuesto. https://www.youtube.com/watch?v=sORaQ2K1ea4

Hay menús semanales en varios de los capítulos. Los hay para perder grasa, para estar bien nutridos, para los que son inflexibles en su metabolismo, para quien padece problemas digestivos y quiere solucionarlos, para todos aquellos que tienen interés por aprender de una Nutrición basada en “la evidencia práctica”, es decir, para quien “realmente” quiera mejorar su salud y su composición corporal. Pero lo más importante no son estos menús, es que quien lo haya leído y entendido sabrá qué hacer para encontrarse mejor y dominará su composición corporal en la medida en que haya aprendido la esencia del libro.

Si racionalizas lo que comes y entiendes las reacciones orgánicas que ello provoca estarás en una situación muy ventajosa para no entrar jamás en la horrible sensación de “seguir una dieta”. https://www.youtube.com/watch?v=iZydywKO4-Q

Todo ello es más fácil de lo que parece y “Alimentarse con Sentido Común” lo aclara todo.

Como dice el Libro, las dietas no funcionan. Lo que funcionan son los sistemas nutricionales personalizados atendiendo a las diferentes variables individuales.

Cada uno tiene su forma peculiar de acumular grasa. Unos acumulan grasa con mayor facilidad que otros y eso depende de muchos factores, como son la velocidad de regulación de su homeostasis, la resistencia que el organismo ofrece a determinadas hormonas, el número de mitocondrias en las células, la salud metabólica individual y la actividad voluntaria e involuntaria de cada uno.

A los que mantienen el peso con facilidad los denomino “Metabolismos neutros” e indico un menú semanal saludable, variado y nutritivo como idea general que les ayudará a prolongar su energía vital.

A los que pierden peso con facilidad “Metabolismos rápidos” e indico un menú semanal completo que puede servirles de guía para encontrarse mejor ganando masa magra.

A los que ganan peso con facilidad “Metabolismos lentos” e indico un menú semanal generalizado que les ayudará a activar la lipolisis, lo que a medio plazo provocará una pérdida importante de su masa grasa.

Comer adecuadamente no está en contra del placer gastronómico, tan sólo es cuestión de aprender a elaborar multitud de menús con los excelentes ingredientes naturales y saludables que nos ofrece este querido planeta y nuestra suerte de vivir en un país Mediterráneo.

Cuando te sometes a un sistema nutricional el objetivo final debe ser la adaptación. El cuerpo ha de someterse a diferentes situaciones, comidas y actividades para entrenar distintas respuestas y mejorar así su flexibilidad metabólica. Ésa es la clave del éxito; “la adaptación orgánica y la rápida respuesta del organismo hacia la recuperación de su homeostasis” https://www.youtube.com/watch?v=exr8YG-P3K4

Estar bien nutrido, con un peso adecuado y una alta energía, sin la horrible sensación de “estar a dieta”, preparando al organismo para hacerlo más rápido y eficaz en su funcionamiento y en el mantenimiento del peso deseado.

Espero que este Libro sirva de guía en algo tan importante para la Salud como es la correcta selección de nuestra Alimentación y la de nuestros peques. https://www.youtube.com/watch?v=iqOGyl13dh0