Antonio Bazán: "Me alimento mejor para estar mejor"

Actualizada 09/10/2019 a las 16:25

Si de alguien me apetecía escribir un artículo sobre hábitos, era precisamente sobre Antonio Bazán. ¿Por qué? Por lo que representa en este sentido. Referente del DEPORTE navarro, nacional e internacional. Trabajador incansable, ESTUDIANTE ejemplar, con una actitud sobresaliente que le permite superar cualquiera de las adversidades. Con ciertas dificultades para perder grasa, ha conseguido pasar de estar OBESO en su niñez y adolescencia a estar ATLÉTICO y musculado en esta etapa de madurez, con aptitudes para ser uno de los mejores y más rápidos pivotes de la máxima categoría del balonmano nacional. Ello le ha fortalecido y le ha hecho más sabio. Ha aprendido que “No vale comer cualquier cosa” y que para estar mejor hay que “Nutrirse Mejor”.

Natural de Cizur Mayor, segundo capitán del Helvetia Anaitasuna, con sus 1,96 metros de altura, pasando de los 100 kilos de peso y con menos de un 10% de grasa corporal, tiene todos los ingredientes para hacer una extensa entrevista. Decir que llevo seis años como preparador de Antonio, con más de setecientos entrenamientos en este periodo y más de 200 partidos entre Liga, Copa y Competiciones Europeas y sólo he percibido cosas positivas de él, como jugador y como persona. Gran compañero de sus compañeros, con una mentalidad positiva siempre y con una entrega del 110% en todo lo que hace. Es el deportista al que más admiro de todos los que he conocido, sobre todo por “cómo llega a todo y al nivel en el que lo hace”.

Su currículum deportivo es tan brillante como él. Destacar sobre todo su debut a los 17 años con el Helvetia Anaitasuna en el Palau frente al F.C.Barcelona; los títulos de Campeón de Europa y del Mundo con la Selección Española júnior; el bronce conseguido con la Selección Española absoluta en los Juegos del Mediterráneo; sus tres años consecutivos participando en la fase de grupos de la EHF European con el Helvetia Anaitasuna y el llegar a una final de la Copa del Rey, entre otros tantos. Y lo mejor de todo: “Antonio jamás presume de nada”.

¿Fecha de nacimiento?: 19-5-1996

¿Qué estudios tienes?: En estos momentos estoy terminando la carrera de Medicina en la Universidad de Navarra, en 6º Curso.

¿Cuántos hermanos tienes?: Tengo 3 hermanas, Marta (27), María (25) y Paula (19).

¿Cómo es tu relación con ellas?: Mi relación con ellas es muy muy buena, desde pequeños hemos compartido mucho tiempo juntos, nos entendemos muy bien, nos ayudamos mucho unos a otros y nos reímos mucho. La verdad es que son una maravilla.

¿Qué estudian?: Las dos mayores han acabado ya la carrera de medicina y la pequeña está empezándola ahora, somos muy poco originales.

¿En qué trabajan tus padres?: Mi madre es bióloga y aunque trabajó de profesora, dejó de dar clases para cuidarnos a mí y a mis hermanas. Además, se encarga de organizar el trabajo a mi padre, que es médico.

¿Quién influyó más en tu afición por la lectura y la cultura?: Sin duda mi madre.

¿De qué manera?: Para mis padres nuestra educación siempre ha sido lo primero y dentro de ésta la formación intelectual ha sido muy importante. Mi madre es una lectora apasionada, es su mayor afición. Así pues, desde pequeños leía con nosotros todos los días y se esmeraba en contagiarnos y transmitirnos su pasión por la lectura. Asimismo también nos hacía aprender sobre geografía, historia, arte… Le tocaba pelear mucho con mis hermanas y conmigo para que hiciéramos este trabajo extra de estudiar más en casa, que es algo que hoy se lo agradecemos mucho.

¿Quién te transmitió la afición hacia el deporte?: La verdad que salió de mí mismo. En mi casa mis padres no eran especialmente deportistas. Sin embargo, desde pequeño siempre me llamó mucho la atención el deporte, me encantaba ver cualquier disciplina y como muchos otros niños admiraba a los profesionales y soñaba con llegar tan alto como ellos.

¿De niño practicabas otros deportes?: Sí, desde muy pequeño he practicado muchos deportes diferentes: natación, taekwondo, fútbol, baloncesto, probé con el rugby también…

¿Siempre destacabas?: La verdad es que no fui nunca una persona que destacara en ninguno de estos deportes, todo lo contrario. Aun así lo disfrutaba mucho y guardo muy buen recuerdo de todos ellos.

¿Cuándo comienzas con el balonmano?: Empecé a jugar a balonmano en el Club Balonmano Ardoi con 12 años, en la categoría infantil. Desde el primer momento me quedé encantado con el buen ambiente que había y con lo bien que me lo pasaba entrenando.

¿Cuándo entras a formar parte de la primera plantilla del Helvetia Anaitasuna?: En la temporada 2013-2014, pero en ella apenas juego con el primer equipo y sí que lo hago más en el equipo de primera nacional, donde llegamos a jugar la fase de ascenso.

Parece ser que lo tienes todo para llegar muy lejos en este deporte. Lo tuyo ¿es más genético o ambiental? : Diría que mucho más ambiental que genético. Es cierto que mi altura me facilita mucho las cosas pero sin duda el motor de la progresión han sido todas las horas de entrenamiento, el esfuerzo depositado en ellas y la actitud real de querer aprender y seguir mejorando.

¿Cómo ha sido hasta ahora tu evolución en este deporte?: Cuando comencé a jugar a este deporte no sabía ni las reglas e iba un poco perdido. Con el paso de los años fui aprendiendo poco a poco en el Ardoi y comencé a jugar en categorías superiores a la que me correspondía. Con 17 años Javier Labairu y Ramiro Díaz me ofrecieron ir a Anaitasuna, donde comencé jugando en 1ª Nacional y en categoría juvenil, acabando por debutar ese año en Asobal. Son muchas horas entrenando, jugando a balonmano y formándome como jugador, pero también como persona, aprendiendo a valorar muchoss otros aspectos en el deporte más allá de los resultados y que ahora para mí son muy importantes.

¿Y cuándo llegan los éxitos?: Creo que el éxito es algo muy relativo para cada uno. Todos los pasos dados son muy muy importantes y para cada uno adquieren un valor especial. Recuerdo que cuando comencé a jugar para mí el hecho de conseguir marcar un gol en un partido ya era un éxito, ya que era algo que me costaba horrores conseguir.

¿Desde cuando estás en la Selección Nacional?: Cuando tenía 15 años me llamaron por primera vez para una concentración con 50 jugadores. Aquello me pareció que era otro mundo. Poco a poco fui superando cortes, los seleccionadores continuaron llamándome y pude participar y jugar en todas las selecciones de base, la selección promesas, la juvenil y la junior, de todas las cuales guardo grandísimos recuerdos.

¿Cuándo consigues el Campeonato de Europa con la Selección Española?: En verano de 2016, tras una prórroga en la final contra Alemania.

¿Cuándo ganas el Campeonato del Mundo?: Conseguimos el Campeonato del Mundo Junior en 2017 tras otra prórroga en la final, esta vez contra Dinamarca, cerrando así las etapas en las selecciones de base españolas.

¿Cuáles han sido tus alegrías más grandes vividas en el balonmano?: Han sido muchísimas, recuerdo sobre todo la primera convocatoria con la selección española promesas, el debut en ASOBAL contra el Barcelona, las medallas conseguidas en campeonatos con la selección, el subcampeonato de Copa del Rey en Anaitasuna, las clasificaciones para jugar en Europa, los partidos con la “Catedral” llena, la primera convocatoria con la selección absoluta… Por otro lado, las amistades hechas estos años y las experiencias vividas con otros compañeros son algo a lo que doy muchísimo valor y de lo que estoy especialmente agradecido al balonmano.

¿Cómo vives los entrenamientos?: Sin duda lo que más me gusta del balonmano es la competición y los partidos. Por supuesto que me gusta entrenar también, intento dar el máximo entrenando y disfruto de verdad con mis compañeros. Pero en ocasiones los entrenamientos pueden llegar a ser más aburridos o monótonos, y también hay días en los que no se está tan concentrado e intenso como se debería. En esos casos intento hacer autocrítica, dejar de lado todos los demás pensamientos que puedan desconcentrarme y tratar de meterme de verdad en el entrenamiento.

¿Percibes que entrenas demasiado?: Creo que ahora mismo estoy más o menos acostumbrado al plan de entrenamientos que llevamos y es algo que tengo bastante asimilado. Hay días en los que me encuentro más cansado que otros y periodos de competición en los que notas que cuesta un poco más pero nada fuera de lo habitual. Al final consiste en asumir que para mejorar y poder competir es necesario entrenar duro, sabiendo que va a haber días buenos y días peores y que en tu mano está el tratar de minimizar estos días peores y convertirlos en días buenos. Por otro lado, hay muchísimos deportistas de alto nivel que entrenan muchas más horas y en condiciones mucho peores que nosotros así que no creo que entrenemos demasiado.

¿Cómo compaginas tus estudios de 6º de Medicina con tus entrenamientos diarios, viajes y competiciones?: Soy un privilegiado por poder compaginar ambas facetas, y aunque requiere esfuerzo, tanto en Anaita como en la Universidad entienden mi situación y me facilitan mucho las cosas. En ambos campos me dan flexibilidad, por un lado para entrenamientos, por ejemplo, permitiéndome hacer sesiones de pesas en momentos diferentes al resto del equipo, y por otro lado, en los estudios, con cambios de exámenes, prácticas o permitiéndome no ir a clase. Por si fuera poco, en más de una ocasión el equipo ha llegado a modificar la hora de salida en algún viaje para que me diera tiempo a hacer algún examen y eso es algo que sin duda muy pocos clubes harían. Por tanto estoy tremendamente agradecido a ambas entidades, ya que si no me sería mucho más difícil o imposible compaginarlas.

Por otro lado, creo que la clave está en organizarse y tratar de aprovechar el tiempo al máximo, siendo consciente de las limitaciones de cada uno y sin volverse loco. En cuanto a los viajes siempre suelo llevar muchas cosas de clase para ir adelantando y quitándome trabajo. En más de una ocasión, cuando algún viaje me coincidía con algún examen cercano importante, recuerdo haber estado estudiando en el baño de la habitación para no molestar a mi compañero mientras dormía. Aunque alguna que otra vez he acabado paseando los apuntes por la geografía española sin darles mucha bola. Además tengo grandísimos amigos en la carrera que me ayudan muchísimo y están muy pendientes de informarme de todo aquello que me haya podido perder en clase.

Lo curioso es que en ocasiones se entrena dos y hasta tres veces al día y aun así llegas a todo de forma brillante. ¿Cuál es el secreto?: Tengo la suerte de vivir en casa y de que mi familia me ayude tanto como lo hace. De esta manera sólo me tengo preocupar por entrenar y estudiar. Hay días en los que se juntan bastantes compromisos deportivos y académicos y acaban siendo días un poco densos pero me gusta estar ocupado y haciendo cosas que siento que son productivas. Además, he tenido durante estos años grandes ejemplos en el vestuario de jugadores excepcionales como Miguel Goñi, Carlos Chocarro, Ibai Meoki, Mikel Aguirrezabalaga, Alvaro Gastón… que son capaces de compaginar su trabajo como jugadores de balonmano con sus trabajos fuera del deporte, y eso sí que tiene realmente mucho mérito.

¿Cómo has vivido la experiencia de jugar en Europa?: Fueron 3 años de 2 partidos por semana y con grandes viajes, lo cual nos exigió un poco más a todos, en mi caso a nivel de organización con mis estudios y mis prácticas. A pesar del esfuerzo creo que ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido. Fueron años de poder competir contra equipos de lo mejor de Europa, que nos multiplicaban en presupuesto y recursos, como el Fuchse de Berlin, Magdeburgo, Benfica, Saint Raphael, sin quedarnos casi tiempo para entrenar ni preparar los partidos. A pesar de esto dimos en todo momento la cara y peleamos siempre hasta el final. Creo que fue un gran mérito por parte de la sociedad: un gran esfuerzo y muchos años de trabajo de mucha gente dentro de la sociedad, del club y del equipo que se vio recompensado con partidos inolvidables en Anaita con el pabellón lleno y que al menos yo guardaré siempre en el recuerdo.

¿Cómo te sientes dentro del equipo?: Me siento muy muy bien dentro del equipo, me siento como en casa.

¿Cómo te llevas con los compañeros?: Muy bien, son muchas horas las que acabamos pasando juntos a lo largo del año, con viajes, entrenamientos, partidos… La relación acaba siendo muy estrecha con los compañeros y se convierten en amigos, algunos grandes amigos que se conservan a pesar de cambiar de equipos.

¿Cuál es tú principal característica como jugador?: Estos últimos años en Anaita he desempeñado sobre todo labores defensivas. No me considero un jugador talentoso ni mucho menos, pero creo que lo suplo con otras cosas como una buena capacidad para trabajar, responsabilidad y autoexigencia.

¿Qué destacas de esta plantilla?: Confío mucho en mi equipo, creo que es una plantilla muy trabajadora, con ambición y cuyos jugadores están realmente orgullosos de pertenecer a este club y jugar por él, intentando transmitir los valores de la sociedad.

¿Qué has aprendido de los entrenadores con los que has estado?: Todos los entrenadores con los que he tenido la suerte de entrenar me han enseñado mucho, todos han confiado mucho en mí y por ello les estoy muy agradecido. A pesar de que eran diferentes hay un aspecto que he aprendido de todos ellos, y es la confianza en sus estilos de juego, en sus creencias deportivas y en sus formas de trabajar. A pesar de que durante el año hubiera dinámicas de malos resultados estos hacían autocrítica, trataban de mejorar en muchos aspectos pero conservando su metodología y manteniendo la fe en su sistema de juego. Creo que es un concepto que he aprendido de todos ellos, el no renunciar a lo que cada uno es, a pesar de las malas rachas y la adversidad.

Pasemos a la Alimentación. ¿Te resultan útiles las sesiones de Nutrición que se fomentan en el equipo?: Me resultan muy útiles y creo que sería conveniente que se dieran charlas o talleres sobre nutrición en todos los clubes deportivos y que también se hiciera hincapié sobre ello en colegios e institutos.

¿Cómo es tú Alimentación actualmente?: Supongo que cada persona es un mundo y que lo que a unos va bien a otros puede no ir tan bien. Creo que mi alimentación actualmente es bastante equilibrada, adaptada a mis características. También creo que podría ser más variada pero la verdad es que me encuentro bien, con energía y con bastante vitalidad.

¿Ha evolucionado en los últimos años?: Ha cambiado mucho en los últimos años, he aprendido a alimentarme siendo más coherente con la actividad física que realizo y con más sentido común. Cuando era más pequeño era un auténtico desastre, sólo quería comer aquello que me gustaba y peleaba mucho con mis padres para salirme con la mía. Ahora me gusta todo, disfruto realmente comiendo. La alimentación que llevo me ayuda a sentirme mejor y a rendir mejor, y sobre todo, no me supone ningún sacrificio.

Según el índice de masa corporal, tienes un sobrepeso de grado 1. ¿Cómo lo ves?: Como tú bien comentas en otros artículos y en tu libro la fórmula del IMC es una herramienta que sirve para hacerse una idea del estado del individuo, pero no tiene por qué correlacionarse bien con el porcentaje graso. Hay personas que pueden ser normopesas según IMC pero obesas según % de grasa y por otro lado, hay personas que pueden tener sobrepeso según el IMC y no ser obesas por % de grasa. Es necesario por tanto ir un poco más allá del IMC para conocerse mejor antropométricamente, como es mi caso.

Pero con un porcentaje de grasa del 9,8% ya me dirás. ¿Te resulta sencillo ganar peso muscular?: Lo que me resulta más complicado es ganar peso muscular manteniendo el porcentaje graso y a la vez estando fresco y llegando descansado para los partidos. Supongo que se trata de encontrar el equilibrio adecuado para cada uno, adaptado a sus necesidades de la vida diaria y a la práctica deportiva que cada uno pueda llevar a cabo. Si no hago trabajo de musculación sí que pierdo mucha masa muscular. En campeonatos con la selección española o en épocas como la competición europea con Anaita no había mucho tiempo para el trabajo de musculación y acababa perdiendo peso muscular.

¿Eliminas grasa con facilidad?: No sabría decirlo con seguridad, pero sí que creo que tengo un metabolismo más rápido que antes y que mi cuerpo ha cambiado en ese sentido, aunque creo que tengo que cuidarme más que otras personas en el aspecto nutricional.

¿Siempre recuerdas haber tenido un exceso de peso?: Sí, desde muy pequeño. La verdad es que tampoco era algo que me preocupara, vivía muy feliz y era muy alegre, como ahora.

¿Cuándo decides dar el paso de cuidarte?: Fue un proceso gradual, a partir de los 14-15 años fui preocupándome más por mi estado de salud y fue a partir de tus consejos en Anaita a partir de los 17 años cuando realmente fui aprendiendo y mejorando de verdad. Vi que los profesionales del primer equipo tenían unas condiciones increíbles y que se cuidaban mucho, así que no me lo pensé y decidí tratar de seguir esa línea.

Tu evolución antropométrica es impresionante. ¿Cuál es tu objetivo actual?: Tengo muchísimo que mejorar en cuanto a condición física. Ganar más fuerza, ser más explosivo, más resistente… Es algo que poco a poco tengo que tratar de ir mejorando, trabajándolo, siendo serio y cuidando otros factores como la alimentación y el descanso.

¿Crees que el aspecto nutricional es importante en tu rendimiento?: Es un aspecto fundamental. Como tú bien dices siempre los partidos son los exámenes de los deportistas, y hay que llegar bien preparado a ellos. En mi caso, no soy un jugador que tenga una calidad o unas condiciones físicas extraordinarias ni superiores al resto; por tanto, si quiero poder competir de verdad y ganar a mis rivales tengo que tratar de controlar todos los pequeños detalles que finalmente pueden ayudar a decantar la balanza hacia uno u otro lado, como la alimentación, el descanso… Es decir, controlar todos aquellos detalles que tenga en mi mano.

O sea que ¿llevas una nutrición basada en lo que haces?: Sí, trato de ajustar lo que como en función de mi actividad y teniendo en cuenta además el periodo del año en el que nos encontremos, es decir, no como igual si nos encontramos en periodo competitivo que sí estamos en pretemporada o si tenemos vacaciones.

¿Tienes en cuenta lo que debes tomar antes, durante y tras los entrenamientos y competiciones?: Sí siempre. Soy mucho más estricto con lo que como cuando estoy cerca de un partido o de un periodo competitivo importante pero por lo general siempre es algo que tengo en cuenta. El tipo de comidas, la cantidad de alimentos que ingiero, la hidratación, las bebidas recuperadoras, etc… Para mí son elementos fundamentales en el día a día competitivo y que he ido incorporando poco a poco siguiendo tus consejos.

¿Picas entre comidas?: No acostumbro a picar entre comidas. De pequeño lo hacía constantemente pero ahora no lo hago y tampoco me lo pide el cuerpo.

¿Qué bebes habitualmente?: Bebo mucha agua, también tomo té e infusiones con especias, batidos de avena en polvo y cacao puro para los entrenamientos de fuerza. Antes de los partidos suelo tomar café y durante el transcurso de los mismos bebidas isotónicas.

¿Desde cuándo te preocupas por la alimentación?: Diría que hacia los 15 años comencé a darme cuenta de muchas cosas que hacía mal, como por ejemplo picar entre comidas o quedar una tarde con mis amigos y comprarme para merendar una coca cola y un paquete de bollos de chocolate, o unas chuches y unas bolsas de patatas. Fui poco a poco eliminando esas conductas y comiendo más variado. Esto sumado a la mayor cantidad de entrenamientos hizo que fuera mejorando un poco mi forma física. Ya con 17 años, al llegar a Anaita te conocí, me empezaste a ayudar y guiar con tus consejos y ahora son algo que tengo muy interiorizado y que forma parte de mis hábitos diarios.

¿Has tenido alguna deficiencia nutricional a lo largo de tu vida deportiva?: Sí, de vitamina D.

¿Cómo te encuentras de energía?: Me encuentro muy bien de energía, me levanto muy activo por las mañanas y con mucha más vitalidad que hace unos años. Hay días en los que acabo bastante cansado por las noches, pero noto que me recupero bastante bien por lo general.

¿Has introducido nuevos alimentos en tus menús?: Cuando era pequeño solo comía pasta, salchichas, comida rebozada, galletas, bollos, chocolate, chuches, patatas… Era un auténtico desastre comiendo y poco a poco empecé a comer mucho más variado. En los últimos años he introducido alimentos nuevos en el menú, la mayoría siguiendo tus consejos, como por ejemplo: quínoa, semillas, pasta de lenteja roja, arroz integral, té, especias, cacao puro, copos de avena, avena en polvo…

¿Consumes productos light?: No.

¿Y refrescos, alimentos azucarados o edulcorados? : No los tomo de normal y trato de evitarlos, a pesar de que por ejemplo los dulces me gustan mucho.

¿Es fácil llevar tu sistema nutricional si sales a comer o cenas fuera de casa? : Creo que es fácil si uno quiere. Es decir, creo que casi siempre hay opciones saludables en casi todos los sitios para comer, aunque luego depende de cada uno el querer salirse o no de sus menús habituales. Cuando puntualmente como fuera de casa con familia o amigos suelo aprovechar para comer cosas que habitualmente no tomo, pero cuando como en la universidad sigo muy bien la línea de alimentación que llevo habitualmente en casa.

¿Mides la cantidad de lo que ingieres? : No mido las cantidades pero sí trato de comer en función de lo que me pide el cuerpo y siendo coherente con la actividad física que haya hecho o que vaya a hacer.

¿Tienes en cuenta la reposición de hidratos de carbono tras los partidos y tras los entrenamientos de intensidad elevada?: Sí, trato de adaptar lo que como en función del tipo de entrenamiento y la intensidad del mismo, tal y como tú nos has enseñado, tomando más o menos hidratos en función de la actividad que hemos llevado a cabo. No obstante, sobre todo me guío por mis sensaciones y por mi nivel de fatiga, ya que aunque un entrenamiento haya podido ser ligero el día ha podido ser más intenso, me puedo encontrar más cansado y siento que necesito reponer un poco más de energía. En el caso de los entrenamientos largos y en los que combinamos sesiones de fuerza con sesiones de pista el tomar un batido de avena y cacao noto que me ayuda a rendir mejor, a no acabar tan fatigado y a recuperar mucho antes.

¿Tomas alguna bebida estimulante antes del partido?: Suelo tomar café 1h 30 antes del partido y durante el calentamiento el té negro especiado que nos preparas.

¿Notas mejoría?: Sí, noto que entro mucho más activado al partido y me ayudan a mantener la concentración. Además desde hace años ya se han convertido en una parte más de mi rutina pre-partido y por tanto me resultan muy importantes, aunque a veces me dura la activación durante horas.

¿Bebes agua u otro tipo de líquidos durante los partidos y durante los entrenamientos?: Durante los entrenamientos de pista bebo agua. Durante los partidos bebo agua y bebida isotónica. Durante los entrenamientos de fuerza tomo un batido con agua, leche, avena en polvo y cacao puro.

¿Qué suplementos tomas en este momento?: Ahora mismo no estoy tomando ninguno.

¿Has leído el Libro “Alimentarse con Sentido Común?: Por supuesto, fui a la presentación de tu libro con mucha ilusión y me lo compré inmediatamente para que me lo firmaras.

¿Qué conclusiones has sacado tras su lectura?: Dentro de mi ignorancia sobre el tema y que no tengo estudios sobre ello me ha parecido muy chulo. Creo que es una gran síntesis de todo aquello que defiendes; de todo tu trabajo y experiencia en tu carrera. Si tuviera que destacar algo sería por un lado: la diferencia que estableces entre alimentarse y nutrirse; y por otro lado la: importancia que tiene el comer usando el sentido común, aunque eso implica en ocasiones ir en contra de los estándares sociales y rechazando cualquier “dieta milagro”.

Que fácil resulta perder peso y qué difícil resulta ganar los partidos. Una cosa es “convertir” al perro en lobo en cuanto a la composición corporal y otra muy distinta es “ser el lobo más fuerte de la manada”. ¿Qué opinas de ello?: En cuanto a perder peso, cada persona es un mundo y está claro que hay muchos casos complicados y personas que tienen más dificultades que otras. Sin embargo, es algo que depende de uno mismo, de la voluntad de cada de uno de querer realmente dar un cambio y tratar de perder esos kilos que sobran.

En cuanto a los partidos, son muchísimos factores los que influyen en la competición, donde te enfrentas a un rival igual de preparado que tú y con el mismo objetivo de llevarse el partido. Puedes entrenar genial, cuidarte mucho, preparar mucho los partidos, darlo todo y aun así no conseguir el resultado deseado. Son tantas variables las que influyen en el resultado y tan alta la igualdad, que hace necesario tratar de controlar lo que está en nuestra mano.

Por si fuera poco, no basta con controlar todos los factores mencionados antes, sino que luego es necesario realmente saber competir y gestionar bien todo lo que rodea a la competición. En muchas ocasiones dicha competición es muy complicada y muy exigente, aunque, por otro lado, también es lo que la hace mucho más bonita y atractiva tanto para los espectadores como sin duda para el jugador.

Esta semana Jordi Rivera (seleccionador nacional) te ha convocado para disputar, a finales de este mes, el Cuatro Naciones frente a Polonia, Rusia y Argentina. ¿Cómo llegas a todo y al máximo nivel?: Tengo muchos ejemplos en mi entorno de grandísimas personas que trabajan muy duro, muchas de ellas compaginando dos trabajos más la atención a una familia y eso es realmente lo que tiene mucho mérito. Yo simplemente intento hacer las cosas lo mejor que puedo, no me gusta hacer nada a medias, y si decido hacer algo trato de que sea con una dedicación del 100%. Sin embargo, también hay muchas ocasiones en las que no consigo estar totalmente concentrado en lo que hago y también cometo muchísimos errores como cualquier persona.

Por otra parte, como he dicho antes, soy un privilegiado: tanto en el equipo, como en la universidad, como por supuesto mi familia y mis amigos que son fantásticos, me entienden y me ayudan muchísimo en todo, lo cual facilita enormemente las cosas. El resto es organización, disposición para trabajar, ilusión y actitud.

¿Se puede vivir económicamente de este deporte?: Hay países como Alemania o Francia donde el balonmano es uno de los deportes punteros y con mejores recursos económicos. Sin embargo, aunque en España la cosa está un poco peor según en qué clubes sí que se puede vivir del balonmano.

¿Qué es más importante para “triunfar” en la vida: Aptitud o Actitud?: Sin duda actitud. Creo que sirve de poco tener aptitudes si no tienes la actitud necesaria para poder ponerlas en práctica. Además, en los momentos en los que todo va de cara es relativamente fácil esforzarse y hacer las cosas de buen gusto, pero desde mi punto de vista son los momentos difíciles los que marcan la diferencia. Y una vez llegados a estos momentos difíciles pienso que son las personas con más actitud las que consiguen dar un paso adelante y acercarse más a sus objetivos, en cualquier ámbito.

¿Cuál es tu palmarés deportivo?: El hecho de competir en cada una de las categorías en las que he participado ya supone un palmarés y todo lo allí conseguido me ha ayudado a seguir creciendo deportivamente. Pero a escala mayor, quizá los títulos más significativos hayan sido: la Medalla de Bronce conseguida en el Campeonato de Europa Juvenil en Polonia 2014; la Medalla de Bronce en el European Open en Suecia 2015; 4º clasificado en el Campeonato del Mundo en Rusia 2015; la Medalla de Oro en el Campeonato de Europa en Dinamarca 2016; Subcampeón Copa del Rey con Anaita en 2016; Subcampeón Supercopa España con Anaita en 2016; la Medalla de Oro en el Campeonato del Mundo en Argelia 2017 y la Medalla de Bronce conseguida con la Selección Española en los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018.

Impresionante. ¿Cuáles son tus próximos objetivos deportivos?: Mis próximos objetivos son conseguir quedar entre los 5 primeros de la liga ASOBAL con Anaitasuna; clasificarnos para la final a 8 de la Copa del Rey y tratar de poder entrar en convocatorias con la selección Española, aunque soy muy consciente de la dificultad que todo esto conlleva.

Respecto a los estudios, aunque sé que por tu humildad te va a resultar incómoda esta pregunta. ¿Qué notas sacabas en tu etapa de estudiante en ESO y Bachillerato?: Era muy buen estudiante, trabajaba mucho, era muy exigente conmigo mismo y sacaba casi todo 9 y 10.

Contando entrenamientos y partidos ¿Cuántos días por semana entrenabas en este periodo?: Entrenaba todos los días de la semana, jugando 1 o 2 partidos los sábados más los entrenamientos con la selección navarra de balonmano los domingos.

Como educador que soy desde hace más de treinta años, me he encontrado con muchos alumnos deportistas que tienen ciertas dificultades para aprobar las materias y se excusan por la falta de tiempo debido a las tres-cuatro sesiones de entrenamiento semanal más el partido o la competición correspondiente. ¿Qué consejos les darías a todos ellos?: El consejo que les daría es que hagan un esfuerzo, en la medida de las posibilidades de cada uno, que no desaprovechen oportunidades y que traten de dedicar el tiempo a aquello que realmente es importante. Aunque suene a topicazo, es cierto que las cosas que merecen la pena siempre son más costosas; pero una vez las consigues la satisfacción es mucho mayor. Creo que hay tiempo para todo, para estudiar o formarse en cualquier tipo de ocupación, para hacer deporte, para estar con la familia, con los amigos… Todos estos ámbitos se complementan unos a otros y creo que todos ayudan en la formación y el bienestar personal, o así creo que es al menos en mi caso.

Bueno Antonio, pienso que deberías salir mucho más en prensa, pues deportistas como tú hacen falta para transmitir decenas de valores que desde el punto de vista educativo y de desarrollo personal tantos y tantos jóvenes necesitan.

Desde que te conozco he de decir que cada año estás mejor. Pasar de más de un 30% de grasa en tu niñez a bajar de un 10% es SABER mucho de Nutrición y tener la predisposición personal de QUERER mejorar. Pero sacar sobresalientes en una Carrera tan dura y que requiere tanta dedicación como la Medicina, entrenar con la intensidad a la que te sometes, ser tan magnífica persona y jugar como lo haces es sólo cosa de GENIOS.

Os recomiendo escuchar esta espectacular entrevista de alguien tan especial.

https://www.facebook.com/esportrium10/videos/466471083957982/

Compromiso-Actitud-Motivación-Pasión-Optimismo-Responsabilidad- Autoexigencia, estos son los elementos claves para triunfar y que sin duda alguna el deporte debe transmitir y por lo que veo tú los tienes todos ellos muy potenciados. Un placer la entrevista y ojalá llegues a lo más alto en todo lo que haces. ¡Te lo mereces!

Selección DN+