De vocación: la salud, el deporte y los buenos hábitos

Alejandra Arribas, a sus 39 años triunfa en la 6ª edición de la Maratón San Fermín, ganando la prueba con un tiempo de 3h16´. Toda una vida dedicada a la Salud, al Deporte y a las Buenos Hábitos y eso lo demuestra día a día en su profesión de Enfermera que lleva ejerciendo 18 años y en la práctica diaria de Ejercicio, su verdadera pasión.

Dado que además es novia de uno de mis mejores amigos (Luis Vera Romeo), me resulta muy gratificante realizar esta entrevista.

Hola Alejandra, tienes todos los ingredientes que trato de difundir a través de los medios de comunicación a mis lectores y a través de las consultas a mis clientes. Te cuidas, haces ejercicio y te esfuerzas por tratar de mejorar la salud de tus pacientes. ¿Me equivoco?

No te equivocas Javier, es tal y como lo dices.

¿Cómo es un día normal en tu vida?

Trabajo, deporte, lectura, familia, amigos, casa, creaciones, yoga… Como ves, un poco variado.

El día 2 de este mes corriste más de 20 kilómetros por la mañana y tras ello te presentaste a la carrera contra el cáncer organizada por la AECC y ganaste la prueba. ¿Es así?

Así es. Me tocaba tirada larga y corrí 20 kilómetros sola y luego me uní contigo y con Luis a la prueba para correr acompañada.

¿Qué desayunas?

Depende de la hora y del entreno que me toque. Generalmente yogures con fruta o con frutos secos, alguna tortilla y en ocasiones salgo a correr en ayunas.

¿Modificas el desayuno en función de la hora de entrenamiento?

Sí. Depende del tipo de entrenamiento y de la hora a la que vaya a realizarlo.

¿Almuerzas? ¿Modificas ese almuerzo en función de la duración e intensidad del entrenamiento?

Casi siempre almuerzo y lo modifico en función de las variables a las que te refieres.

¿Cómo es tu comida principal?

Normalmente verduras y proteínas. Pero si he realizado entrenamiento intenso añado alimentos ricos en hidratos de carbono complejos (arroz, quínoa, legumbres, cereales salvajes…).

¿Meriendas?

Habitualmente sí. Fruta, frutos secos, pescados en conserva, yogures naturales sin endulzar, embutidos magros…

¿Cuál es tu cena habitual? ¿Cenas en función del entrenamiento?

Una ensalada muy completa o algunas verduras y a ello añado pescado, carne o tortillas variadas. Si al día siguiente realizo entrenamiento de alta intensidad incluyo en la cena alimentos ricos en hidratos de carbono complejos.

O sea, sueles modificar la alimentación en función de la duración y de la intensidad de tus entrenamientos.

Sí, por supuesto. No es lo mismo el entrenamiento suave y el regenerativo que los entrenamientos de series intensas o los de cambios de ritmo.

Por lo que veo, entrenas algún día en ayunas.

Sí, cuando son rodajes a intensidades bajas.

¿La cena anterior a ese día la haces diferente? ¿Y qué es lo que varías?

Si voy a ir en ayunas por la mañana y el rodaje va a ser suave, no modifico la cena, es decir, no tomo alimentos ricos en carbohidratos. De ese modo genero otro tipo de adaptaciones en mi organismo.

¿Cómo te encuentras actualmente de energía, en una escala de 0 a 10?

Muy alta (8, 9, 10).

¿Tienes sensación de “estar a Dieta”?

No.

¿Qué has aprendido respecto a la Nutrición?

Que no vale con darle al cuerpo cualquier “gasolina” y que cuanto mejor me alimento, mejor me encuentro.

El deporte es tu pasión. Practicas natación, spinning, ejercicios de fuerza y sobre todo carreras. ¿Desde cuándo estás tan “enganchada” a la actividad física?

Desde hace unos veinte años.

¿Te cuidas por estética, por salud o por mejorar tu rendimiento?

Lo primero por Salud. Lo demás va muy unido.

¿Quiénes te rodean siguen tus pasos?

Me preguntan y les interesa cada vez más. Algunos se enganchan “un poquito”.

¿Picas entre las comidas?

Jamás.

¿Tomas productos light?

Nunca. Busco siempre alimentos de calidad y poco manipulados.

¿Abusas de harinas refinadas, edulcorantes, azúcares, snacks y de productos con exceso de química añadida?

No. No me gusta “lo artificial”. Cuanta menos química contenga mi alimentación mejor. Busco “lo natural” y cada día creo más en la alimentación ancestral.

¿Masticas y ensalivas lo suficiente?

Lo intento. Cada vez soy más consciente de su importancia.

¿Qué bebes habitualmente?

Agua, tés e infusiones.

¿Limitas cantidades o eliges mejor los alimentos?

No miro la cantidad, elijo calidad y como lo que el cuerpo me pide.

¿Usas especias?

Sí, de forma habitual. Canela, curry, pimienta negra, jengibre, cayena…

¿Has tenido alguna deficiencia nutricional a lo largo de tu vida?

Que yo sepa no.

¿Tras los entrenamientos de alta intensidad tomas algún batido recuperador?

Sí, procuro elegirlos de la más alta calidad.

¿En qué consiste ese batido?

Una bebida con una proporción adecuada de hidratos de carbono con sales y algo de proteína para optimizar la recarga de glucógeno y la recuperación muscular.

¿Tomas geles de forma habitual?

No. Sólo en competición larga y en tiradas de mucho tiempo y muy exigentes.

¿Te hidratas adecuadamente? ¿Y tienes en cuenta qué comer y qué beber pre-durante y post entrenamientos largos o cortos, de baja y alta intensidad?

Por supuesto. Ahora lo hago siempre. Aprendo de vosotros. Recupero mucho mejor siguiendo vuestros principios y me encuentro genial. Me encanta aprender, saber, leer... Y en este campo cada día sé un poquito más.

¿Te permites algún “capricho”?

No los necesito. Me gusta lo que como, lo que bebo y mi forma de vivir. Saborear la vida como lo hago es mi mejor capricho. Disfruto muchísimo con ello.

¿Qué opinas sobre la influencia del deporte y de la alimentación en relación a la salud?

Van de mano.

¿Y a qué das más importancia?

Pienso que la alimentación, pues es la que te aporta la energía y la claridad mental para poder realizar cualquier ejercicio con mejores sensaciones. Estar mal nutrido conlleva pereza y apatía.

Bebiste mucho líquido durante la prueba de la Maratón San Fermín y tomase varis geles. Aun así, ¿cuántos kilos perdiste al finalizar la prueba?

Bebí bastante y tomé tres geles. Pero pesé unos dos kilos y medio al finalizar la prueba .

¿Qué hiciste para recuperar?

Hidratarme con líquido y tomar varios batidos que Luis me llevó y los fui ingiriendo poco a poco hasta recuperar prácticamente el peso perdido.

¿Y al día siguiente cómo te encontrabas?

Genial, fui con Luis y con Pablo a Donosti y disfrutamos de un precioso día.

¿Sufriste durante la prueba?

Fui muy bien los primeros 37 kilómetros pero en los últimos 5 lo pasé un poco mal debido a una pequeña contractura a nivel intercostal que se me pasó variando el ritmo y la técnica de carrera, con zancada más corta y estirando la zona. Al final terminé bien.

Es imposible no “sufrir” en una prueba tan larga. ¿Es así?

Así es Javier. Pero sea corta o larga, si te exiges y lo das todo siempre “sufres” deportivamente hablando. Pero compensa. Eso te hace crecer.

Totalmente de acuerdo Alejandra. Eso lo vivo día a día con mis jugadores. El resultado es lo que cuenta (a nivel deportivo), pero la entrega total, el sacrificar muchas cosas por tratar de llegar lo mejor posible a los partidos y el cariño es lo que queda. Es lo que nos hace crecer. Competir no es fácil. Nos entrenamos para ganar y todos sufrimos ante las derrotas. Debemos prepararnos para afrontar esas situaciones y buscar el lado positivo de las competiciones. En la élite, disfrutar compitiendo es complicado, pero debe buscarse ese disfrute.

¿Qué peso tienes y cuál es tu porcentaje de grasa corporal?

Algo menos de 50 kilos. Y mi porcentaje de grasa está en torno al 16%.

¿Te resulta fácil comer o cenar fuera de casa?

Muy fácil. Encuentro lo que quiero en la mayoría de los sitios.

¿Cómo te ven tus padres, tus demás familiares y tus amigos?

Me conocen, me quieren, aceptan como soy y respetan mis decisiones. Creo que no hago mal a nadie y tengo una tendencia innata a ayudar a quien me lo pide.

¿Tu familia sigue tus pasos?

Se interesan cada día más. Somos muchos en la familia, pero creo que les despierta cierta curiosidad y a su manera tienen buenos hábitos.

Navidades, cumpleaños, salidas nocturnas, viajes… ¿Afecta ello a tu forma de comer?

No. Sigo con mis hábitos de siempre.

¿Fuerza o cardio? ¿Hacia dónde te inclinas? ¿Qué crees que te beneficiaría en estos momentos?

En estos momentos más cardio. Pero soy una defensora del trabajo de fuerza y cuando no preparo una carrera, bajo el ritmo de entrenamiento cardiovascular y realizo un programa de fuerza 2-3 días a la semana.

¿Vas al baño con regularidad?

Siempre.

¿Te hinchas tras las comidas?

Jamás.

La Salud se fragua en el intestino y por lo que veo no tienes problemas de reflujos, hinchazones, malas digestiones, gases excesivos, dolores en zona baja del vientre. ¿Es así?

Así es Javier.

Sobre ello escribí un artículo en este mismo blog.

Lo leí y me encantó.

¿Te mareas?

Nunca me he mareado.

¿Disfrutas de la comida?

Muchísimo.

¿Cómo has preparado esta prueba que acabas de ganar?

Con sentido común. Disfrutando y aprendiendo de unos grandes profesionales que me aportan cariño y mucha confianza.

¿Te encuentras mejor de forma que en otras ocasiones?

Me encuentro muy muy bien.

Bien nutrida, bien entrenada, bien descansada y enamorada. ¿Estos elementos son claves en tu estado de forma actual?

Así es Javier. Creo que “Todo” en esta vida debe estar equilibrado para poder funcionar al 100%.

¿Qué tal tu relación sentimental? Ya sabes por qué lo digo…

Muy bien. Luis me quiere, me ayuda, me anima y me equilibra.

Y tú a él. Ambos compartís aficiones comunes. ¿Tenéis hábitos nutricionales similares?

Tenemos la misma filosofía de vida y la misma forma de comer. Ambos nos enriquecemos juntos. Yo aprendo mucho de él. Me encanta aprender.

Tienes muy poca grasa, mucha forma física, alta energía y equilibrio emocional. ¿Ha costado llegar hasta aquí?

Llevo muchos años así. Todo requiere tiempo, paciencia, dedicación, algo de conocimiento y mucha pasión.

En la base de la Pirámide de la Salud entran elementos que benefician la Salud. ¿Estás de acuerdo en que estos elementos son tan o más importantes que una correcta alimentación?

Totalmente de acuerdo. De nada sirve comer bien si los otros “elementos” están desequilibrados. Todos ellos son necesarios para lo que yo entiendo como una Salud plena. Creo que el estrés excesivo y no controlado mata tanto o más que la mala alimentación.

Eres una mujer muy “coqueta” que se elabora su propia ropa. ¿Desde cuándo haces esto y por qué?

Creo que desde siempre…

¿Tienes algún objetivo deportivo a corto plazo?

De momento no. Me gusta mi forma de vida y si surge una carrera que me apetece, pues me preparo un poco más específicamente.

¿Qué te aporta el deporte?

Salud, vitalidad, equilibrio y un estado de forma increíble para realizar mis acciones cotidianas.

¿Es complicado “convencer” a un paciente para que mejore sus hábitos?

Muy complicado. Generalmente uno lleva la inercia del sistema de vida que lleva ejerciendo desde décadas atrás.

Como enfermera, ¿qué consejos darías a alguien con sobrepeso y falta de energía para revertir su situación?

Modificar en general la forma de alimentarse y aumentar la actividad física a intensidad moderada. Seguro que a medio plazo vería la vida de otro modo.

Creo que eres una de las primeras personas que has leído “Alimentarse con Sentido Común”. ¿Qué conclusiones has sacado?

Que los efectos positivos de comer bien son innumerables. Que ello nos acerca a un estado de Salud física y mental óptima, beneficiándonos a corto y a largo plazo. Y que asentar hábitos saludables es clave para mantener un peso correcto y una alta energía.

Un placer hacerte esta entrevista y aprender de una persona como tú, tan vocacional y que transmite por cada poro una energía especial. Sólo queda darte las gracias por esta corta entrevista, la enhorabuena por ser como eres y desear que sigas cumpliendo tus sueños.

