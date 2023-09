Edad de jubilación en 2024 en España: cambios principales

La jubilación es un punto de inflexión en la vida de una persona, un gran cambio en la rutina y en el ritmo cotidianos. Para algunos se trata incluso de una meta golosa y atractiva para la que llevan esperando años.

Actualmente, la edad legal de jubilación en España se sitúa en loscuando la cotización no supera los 37 años y 9 meses. Si, por el contrario, una persona ha cotizado durante más tiempo, podrá acceder a la jubilación a los 65 años. Esta edad mínima no deja de aumentar desde el año 2013 y no dejará de hacerlo hasta 2027. Según la página web de la Seguridad Social , evolucionará de la siguiente manera: