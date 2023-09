Qué es una amnistía y cuántas ha habido en España

Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, de la Real Academia Española (RAE), la amnistía es el ejercicio del derecho de gracia que corresponde a los poderes públicos que tiene naturaleza colectiva y se ordena normalmente por razones de orden político de carácter extraordinario como el final de una guerra civil o un período de excepción. Se trata de una medida que perdona el delito cometido sin necesidad de haber una sentencia o condena. Sin embargo, solo supone la derogación de condenas desde el punto de vista penal, pero no con respecto al derecho civil para así garantizar las indemnizaciones debidas a los particulares. La amnistía supone el olvido del delito, por lo que aunque el reo volviese a cometer nuevos delitos, no se le consideraría reincidente.

En España no es la primera vez que este método sale a colación. Tan solo en el siglo XX encontramos tres casos. El primero de ellos en 1924, cuando Primo de Rivera concedió perdones en forma de amnistía e indultos generales a condenados a raíz del desastre de Annual y a otros procesados por delitos políticos o de prensa. Del mismo modo, en 1936 Manuel Azaña aplicó la amnistía a los presos políticos de la Segunda República y liberó a Lluís Companys. Por último, en 1977 el Gobierno promulgó una ley de Amnistía que afectó a todos los presos con faltas y delitos cometidos antes de la promulgación de la ley.

No obstante, en la actualidad, la amnistía no está recogida en la Constitución y, por lo tanto, ha generado un duro debate. A favor se encuentran los que afirman que sería una medida constitucional porque la Carta Magna no la prohíbe expresamente y en contra, los que defienden que equivaldría a un indulto general, lo que está prohibido por el artículo 62 de la Constitución.