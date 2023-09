Diferencias entre amnistía e indulto

‘amnistía’ e ‘indulto’ en los titulares de los medios de comunicación. De ahí saltan sin darnos cuenta a nuestras conversaciones cotidianas y las incorporamos a nuestro vocabulario sin tener a veces muy claro su significado. Desde que el líder de Junts Carles Puigdemont , ha reclamado la amnistía y los indultos a los líderes independentistas han vuelto a cobrar protagonismo, no paramos de leer las palabrasde los medios de comunicación. De ahí saltan sin darnos cuenta a nuestras conversaciones cotidianas y las incorporamos a nuestro vocabulario sin tener a veces muy claro su significado.

se remiten todas o alguna de las penas impuestas al condenado por sentencia judicial firme. Por su parte, este diccionario define amnistía como el ejercicio del derecho de gracia que corresponde a los poderes públicos que tiene naturaleza colectiva y se ordena normalmente por razones de orden político de carácter extraordinario como el término de una guerra civil o un período de excepción. En ocasiones, utilizamos estos términos como sinónimos para referirnos al perdón de una pena. Sin embargo, cada uno de ellos tiene sus matices y no deben utilizarse indistintamente. Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, de la Real Academia Española (RAE), el indulto se entiende como la medida de gracia que puede adoptar el Consejo de Ministros por la queimpuestas al condenado por sentencia judicial firme. Por su parte, este diccionario define amnistía como el ejercicio del derecho de gracia que corresponde a los poderes públicos que tieney se ordena normalmente por razones de orden político de carácter extraordinario como el término de una guerra civil o un período de excepción.

Por lo tanto, la principal diferencia es que el indulto perdona la pena a personas que ya han sido condenadas, mientras que la amnistía perdona el delito sin necesidad de haber sentencia o condena. Además, la amnistía solo supone la derogación de condenas desde el punto de vista penal, pero no con respecto al derecho civil para así garantizar las indemnizaciones debidas a los particulares. En el caso del indulto, el reo no pierde nunca la condición de condenado, por lo que sería considerado reincidente en caso de cometer nuevos delitos. Es decir, la amnistía supone el olvido del delito, mientras que el indulto no. Por último, cabe destacar que el indulto se concede a título individual y la amnistía es una medida colectiva.