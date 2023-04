Irene Montero sobre la reforma de la Ley 'sólo sí es sí': "El PP ha humillado al PSOE"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que el Partido Popular "ha humillado al PSOE haciéndole reforzar aún más esa vuelta al modelo penal anterior que basa la credibilidad de la víctima en función de las heridas que la violencia del agresor ejerce sobre la víctima".

Así lo ha manifestado este lunes Montero en declaraciones a los medios antes de visitar la exposición '¿Qué llevabas puesto?', en el Museo del Traje de Madrid, después de que PSOE y PP hayan llegado a un primer acuerdo sobre la reforma de la Ley del 'sólo sí es sí" en relación a tipificar como delito la difusión de contenidos que promuevan las agresiones sexuales cuando se trate de menores de 16 años.

"Cuando al PP le das la mano, el PP te coge el brazo", ha sentenciado la ministra de Igualdad, al tiempo que ha hecho referencia al caso del futbolista Dani Alves: "Su defensa alega precisamente que el acto sexual fue consentido porque no hay marcas de violencia en la víctima".

Por ello, ha incidido en la importancia de que el Código Penal "ponga el consentimiento en el centro". "Para eso estamos trabajando y no nos hemos levantado de la mesa", ha afirmado Montero, destacando que el PSOE tiene tiempo hasta el jueves "de rectificar".

"Cuando el PSOE le da la mano al PP, el PP le coge el brazo entero. Es inexplicable que para el PSOE las alianzas que han servido para defender el derecho a la vivienda no sirvan para proteger los derechos de las mujeres", ha lamentado.

En referencia al "perdón a las víctimas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los "efectos indeseados" de la Ley 'sólo sí es sí', Montero ha aclarado que con que "una sola víctima necesite el perdón del Estado" ante las decisiones judiciales de rebajas de condenas "sería suficiente" para que pidan perdón.

"Con que una sola víctima requiera el perdón del Estado ante esas decisiones judiciales de rebajas de condenas, tenemos que pedir perdón. Lo que tenemos que hacer no solamente tiene que ver con pedir perdón a las víctimas por esas decisiones judiciales de rebajas de condenas, sino también proteger las leyes y los avances feministas que permiten, precisamente, que el Estado proteja de forma efectiva a las víctimas con la ley", ha precisado la responsable de Igualdad.

Por eso, ha defendido que es necesario que la reforma que hagan de la ley "sea una reforma feminista y que el PSOE no pacte con el PP una reforma que da pasos atrás respecto a las victorias que las feministas han conquistado en las calles para poner el consentimiento en el centro".

"EL PSOE TIENE TIEMPO PARA RECTIFICAR"

No obstante, la ministra ha destacado que el PSOE "de aquí al jueves tiene tiempo para rectificar y mandar un mensaje contundente de que los derechos de las mujeres no se negocian con el PP": "Salvaguardar los derechos de las víctimas es proteger el consentimiento como centro del Código Penal y no pactar con el PP que se ha posicionado siempre en contra de todos los avances en derechos de las mujeres".

En este punto, ha exigido al PSOE que "suelte la mano de un PP que le está cogiendo el brazo" y ha asegurado que va a estar dispuesta "hasta el final a llegar a un acuerdo" con el PSOE para reformar la Ley del 'sólo sí es sí': "Creo que la mayoría feminista de investidura también lo va a estar".