El PNV critica el "empecinamiento" de varias ministras con la ley del 'sí es sí'

Aitor Esteban, ha echado en falta "autocrítica" en Podemos por la ley del 'solo sí es sí' y ha criticado además el "empecinamiento" de algunas ministras del Ejecutivo. El portavoz del PNV en el Congreso,

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido a la reforma de la ley integral de libertad sexual cuya ponencia se reúne este lunes en el Congreso.

En este sentido, Esteban ha reconocido que el PNV apoyará la propuesta de reforma planteada por el PSOE. Según ha defendido, la ley es "básicamente buena" y el defecto se encuentra en "cómo se ha planteado la parte del Código Penal".

"Pues vamos a modificar eso para no dejar tanto al arbitrio libre de los jueces a la hora de fijar la pena e intentar centrar más los tramos sin modificar en absoluto nada del consentimiento. En esa línea iba la propuesta del PSOE y sí la apoyaremos", ha anunciado.

En este contexto, ha subrayado que "no es cierto" que con esta reforma se retroceda al Código Penal anterior y ha incidido en que "la responsabilidad principal" de todo lo que ha acontecido con las rebajas de penas la tienen "los ministerios que la impulsaron y el de Justicia, como supervisor".

"Evidentemente a todos los diputados del Congreso que apoyamos la medida no nos quedó el cuerpo muy a gusto viendo cuál ha sido el efecto inmediato en la aplicación a delitos pasados. Por eso la corrección nos parece absolutamente adecuada", ha insistido.

"EMPECINAMIENTO"

Además, ha manifestado que no le importa "en absoluto" que el Partido Popular forme parte de la mayoría para reformar la ley. "Lo que me preocupa es el empecinamiento de ministras del Gobierno en decir que no hay ningún fallo. Todos lo estamos viendo y la sociedad no compra que eso esté bien", ha añadido.

A su juicio, "empecinarse en eso y hacer de ello una batalla política de cara a las elecciones me parece bastante deplorable". Así, ha echado en falta "autocrítica en Podemos", por ser la formación que tiene "responsabilidad".