La división desinfla las marchas en Madrid: 17.000 personas en la convocada por la Comisión del 8M y 10.000 en la del Movimiento Feminista

En torno a 27.000 mujeres han marchado en Madrid en dos marchas separadas para reivindicar este miércoles 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, según datos facilitados a Europa Press por la Delegación del Gobierno. Con gritos de 'Irene dimisión' han marchado las mujeres convocadas convocada por el Movimiento Feminista de Madrid y de 'Ni un paso atrás en el consentimiento', en la organizada por la Comisión 8M.

Se trata de cifras bastante alejadas respecto a los datos registrados en 2018 y 2019 con unas 300.000 mujeres en marchas unitarias en la capital de España. En 2020, poco antes del inicio de la pandemia de coronavirus, la cifra descendió a unas 120.000 asistentes. En 2021 no hubo convocatorias debido a la pandemia.

Y, aunque la convocada por la Comisión 8M sigue siendo la mayoritaria, ha perdido afluencia también respecto al año pasado, primero en el que se dividió el feminismo en la capital y cuando la delegación del Gobierno contabilizó 50.000 asistentes, mientras que la organización elevó la cifra a 100.000.

Mientras, la marcha convocada por el Movimiento Feminista de Madrid ha convocado a unas 10.000 personas mientras que el año pasado congregó a unas 6.000, según datos oficiales.

COMISIÓN 8M: "NI UN PASO ATRÁS EN EL CONSENTIMIENTO"

La manifestación de la Comisión 8M ha llamado este miércoles al Gobierno a "no dar un paso atrás sobre el consentimiento" y a dejarlo "en el centro" y han recordado en sus gritos durante la marcha que "solo sí es sí" y que "no es no y lo demás es violación".

A lo largo del recorrido que ha realizado la manifestación se ha hecho referencia en varias ocasiones a la actualidad política que se está produciendo a raíz de la reforma de la Ley del 'solo sí es sí' y del debate que este martes ha tenido lugar en el Congreso sobre este tema.

A través de la megafonía de la organización de la marcha, la Comisión 8M ha recordado que fue el movimiento feminista el que "salió a la calle tras la sentencia de la Manada" y ha llamado a repetir a los asistentes a la manifestación algunos de los cánticos que se repetían entonces, como "hermana yo sí te creo" o "no es abuso, es violación".

"El consentimiento debe seguir estando en el centro. No queremos que haya violencia para que nos crean", ha insistido la organización durante partes del recorrido.

Además, antes de que la cabecera llegara a la Plaza de Cibeles, frente a la sede del ayuntamiento de Madrid, se llamó desde la megafonía principal a gritar sobre la necesidad de mantener el consentimiento en el centro. En dicha plaza, algunas representantes de la Comisión 8M han realizado la perfomance conocida como 'El violador eres tú', señalando hacia el Ayuntamiento.

También ha sido el enclave elegido para gritar "Madrid, será la tumba del fascismo" y "Madrid será la tumba del machismo".

Estas reivindicaciones se producen en la misma marcha en la que participa el PSOE, impulsor de la reforma de la Ley del 'solo sí es si' que se tramitará en la Cámara baja. A esta marcha han acudido ministras de Podemos y del PSOE, pero con pancartas separadas.

También la Ley Trans ha estado muy presente durante la manifestación. Gritos de inclusión y sobre la necesidad de que "nadie se quede fuera" se han producido también a lo largo de la tarde. "Nos quieren divididas pero no saben que así nos hacen más fuertes", ha señalado desde la organización, antes de gritar "Mujeres con penes, mujeres con vagina, hay más mujeres de las que imaginas".

TENSIÓN POR LA PANCARTA 'QUE TE VOTE TITO BERNI'

Por otro lado, una pancarta con el lema 'Que te vote Tito Berni', en referencia al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo inmerso en el 'caso Mediador', ha tensionado la marcha.

La protesta ha sido apoyada por Nuevas Generaciones (NNGG) de Madrid y detrás de la pancarta se encontraba, entre otros, el presidente de la organización juvenil del PP, Ignacio Dancausa. Esta concentración se ha situado a la altura del Paseo del Prado, a unos diez metros de la cabecera de la delegación del PSOE en la manifestación donde estaban, entre otros, miembros del Gobierno de Pedro Sánchez.

La aparición del cartel ha generado momentos de tensión y empujones entre los protestantes y simpatizantes del movimiento feminista que acompañaba a las dirigentes del PSOE, que incluso han llegado a formar una cadena humana para tapar la pancarta. MOVIMIENTO FEMINISTA: "IRENE DIMISIÓN"

Según han indicado a Europa Press fuentes del Movimiento Feminista de Madrid, están participando en la marcha entre 25.000 y 30.000 personas. La manifestación ha arrancado pasadas las 18:30 horas al grito de "dimisión Irene Montero" o "el feminismo es abolicionista".

Entre sus reivindicaciones, piden la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por "chapuzas" como la Ley del solo sí es sí; rechazan la Ley Trans porque consideran que "borra" a las mujeres; exigen la abolición de la prostitución y el fin de los crímenes machistas.

Tras una pancarta bajo el lema 'Feministas en lucha por los derechos de las mujeres', las manifestantes han comenzado a marchar entre cánticos como 'El feminismo es abolicionista', 'Ser mujer no es un sentimiento', 'Irene machista, hazte feminista', 'La infancia ni se toca ni se hormona' o 'Las mujeres no tienen pene' y portando carteles en los que se pueden leer mensajes como: 'Putero al caldero' o 'Montero dimisión'.

La portavoz del Movimiento Feminista de Madrid Ana de Blas ha indicado que "lo más importante hoy es hablar de la lucha contra la violencia machista que tiene indicadores muy preocupantes y la lucha contra la violencia sexual".

Sobre el hecho de que haya dos manifestaciones, Ana de Blas ha negado que exista una ruptura en el feminismo pero ha añadido que han convocado esta marcha porque la "agenda" de las reivindicaciones de las "feministas de base no podía quedar invisibilizada".

"Puede haber una división en los partidos políticos y un intento de instrumentalizar al movimiento feminista", ha advertido desde la Glorieta de Atocha, a pocos metros de la cabecera de la otra manifestación del 8M apoyada por Unidas Podemos y PSOE.

La marcha del Movimiento Feminista de Madrid ha partido de la Plaza del Emperador Carlos V y ha recorrido toda la calle Atocha en sentido de subida hasta la plaza de la Provincia, junto al Ministerio de Asuntos Exteriores. Varios asistentes a esta marcha han lamentado, en declaraciones a Europa Press, la división del feminismo en dos marchas en Madrid. Entre los asistentes a esta marcha también destacaba un grupo de diez diputadas y senadoras del Partido Popular.

POLÍTICOS AL CONGRESO Y NO A LA CALLE

Sobre la presencia de políticos, algunos manifestantes han expresado su descontento con la presencia de las diputadas del PP.

"El sitio de los políticos es el Congreso y encargarse de las leyes. Las calles son de la población y nos parece surrealista que en la manifestación abolicionista venga gente del PP cuando una y otra vez se muestran en contra de los avances feministas simplemente como una especie de ataque al gobierno, ha denunciado Cid.