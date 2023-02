Un sondeo prevé un castigo electoral a PSOE y Podemos por el 'solo sí es sí'

Una mayoría de encuestados (43%) considera que la responsabilidad de la reforma de la ley del solo sí es sí debe ser compartida por los dos partidos de la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. El dato está sacado del sondeo de febrero del Instituto DYM para Diario de Navarra, en el que tan solo un 24,2% considera que la decisión es competencia solo de Unidas Podemos, por un 16,5% que lo achaca exclusivamente al PSOE. El 7 de octubre entró en vigor la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del solo sí es sí, que cambia la horquilla de los delitos con el objetivo de contemplar los diferentes escenarios del delito y hacer converger todos los conceptos en el de “agresión sexual”. Esto implica que se abre la horquilla de los delitos y cambian las penas. El tipo agravado de agresión sexual antes se castigaba con una pena mínima de 5 años y máxima de 10 años. En este caso se han reducido ambas penas: la pena mínima ha pasado de 5 años a 2 años y la pena máxima ha pasado de 10 años a 8 años.

El efecto negativo de la nueva norma ha significado la rebaja de penas de cárcel para más de 500 condenados hasta la semana pasada. La lectura de esta situación tiene también su respuesta demoscópica. Así, el 76,7% cree que esta reducción de condenas tendrá consecuencias electorales negativas (38,4%) o muy negativas (38,3%) para los partidos del Ejecutivo, algo que asumen tanto los votantes del PSOE (80,4%) como los de Unidas Podemos (70,5%).

En otro de los apartados del sondeo, DYM pregunta por la iniciativa del PSOE para reformar la ley, registrada el pasado día 6 con el fin de aumentar las penas cuando haya violencia o intimidación, y que está pendiente de aprobarse. El 53,9% de los encuestados cree que Pedro Sánchez debería romper la coalición de Gobierno si Unidas Podemos no apoya la reforma, frente a un 26,8% que no lo ve necesario.

El 47,3% de los encuestados considera que la subida del Salario Mínimo Interprofesional del 8% aprobada por el Gobierno tendrá un efecto “muy o bastante positivo” para la recuperación económica, ante el 17,3% que lo considera “muy o bastante negativo”, con un 31,4% que se muestra indiferente. La opinión es diferente respecto al efecto de la subida en la creación de empleo. Así, para el 38,5% lo ven “muy o bastante positivo”, frente al 22,5% que lo consideran “muy o bastante negativo”, Un 34,7% no advierte ningún efecto.

La CEOE y la subida del SIM

El 31 de enero se reunieron la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai sordo para negociar la subida del SMI. No acudió Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que había sido convocado. Garamendi argumentó que el SMI no se decide en una mesa de diálogo y que, en cualquier caso, no habían recibido ninguna propuesta en firme.

Para el 57,4% de los encuestados la decisión de no acudir fue equivocada, mientras que un 20,5% avala el plante, frente a un 22,1 % que no se pronuncia. En su mayoría son los votantes de izquierda los que afean esta actitud: 75,6% (Podemos) y 68,4% (PSOE). Un 41,9% piensa que es negativa la falta de apoyo de la CEOE, por un 34,5% que sí lo cree positivo y un 23,6% que no se pronuncia.

Sobre el papel de la CEOE, para el 57,2% prevalece su papel de defensa de los intereses de las empresas grandes (mayoritariamente votantes de Podemos, 75,3% y PSOE, 70,6%), mientras que un 23,4% cree que es igual tanto para las pymes, con más convencimiento para votantes del PP (43%). Tan solo un 4% ve mayor el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Moción de censura de Vox

El 53,2% de los encuestados se muestra en contra de la moción de censura anunciada por Vox, frente a un 26,2% que da su respaldo y un 20,6% que no se pronuncian. El respaldo mayor procede de votantes de Vox (84,6%) y en menor medida del PP (35,8%). Solo el 16,7% de los encuestados consideran que el candidato propuesto, Ramón Tamames, es el adecuado, frente a un 56% que no lo ve así. Curiosamente, menos de la mitad del electorado de Vox (43,3%) apoyaría a dicho candidato.

Estimación de votos

Respecto a la estimación de voto, el barómetro de febrero refleja la tendencia creciente del PP que vuelve a superar su máximo histórico desde 2020, con un 32,4% (132/136 escaños). En paralelo, el PSOE resiste y se mantiene en los niveles de las últimas olas con un 27,1% (103/107 escaños).

La fortaleza de los dos grandes partidos contrasta con la continua bajada en el último año de Vox (45/48 diputados) y Unidas Podemos (18/21 diputados). En la actual correlación de fuerzas la suma de PP y Vox asegurarían la mayoría absoluta de escaños.

En cuanto a la valoración de líderes políticos todos suspenden en una nota sobre diez puntos. Yolanda Díaz y Alberto Núñez Feijóo, con 4,1 puntos, comparten la mejor puntuación. Le sigue Isabel Díaz Ayuso con 4 puntos, Pedro Sánchez (3,8), Íñigo Errejón (3,4), Inés Arrimadas (3,2), Santiago Abascal (2,6) e Irene Montero (2,5).

Sumar o Unidas Podemos

Yolanda Díaz o Ione Belarra Yolanda Díaz ha constituido la plataforma Sumar aunque no concreta plazos ni la relación con Unidas Podemos. En una hipotética candidatura suya y otra encabezada por Irene Montero por Podemos, el 26% se decanta por la ministra gallega y el 8% por la ministra navarra. Un 53,4% no votaría por ninguna de las dos y un 12,6% no contesta.

Programas electorales

Para el 41,3% de los encuestados por DYM, el ideario de Sumar se asemeja más al de Podemos que al del PSOE (29,6%). Quienes ven más similitudes son los votantes de centro izquierda: PSOE (50,3%) y Unidas Podemos (26,2%).

Ficha técnica

Ámbito Mayores de 18 años a través de 1.003 entrevistas online aplicando cuotas de edad, sexo, habitat, región y ocupación.

Error muestral Partiendo de los criterios del muestreo aleatorio simple y para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y en la hipótesis más favorable (p=q=50), el margen de error para los datos en el total de la muestra es de +/-3,2%.

Fechas Trabajo realizado entre el 15 y el 19 de febrero, a cargo del departamento de proceso de datos del Instituto DYM.