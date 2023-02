Cheque 200 euros: qué personas no pueden solicitarlo

El Gobierno activó el pasado 15 de febrero el nuevo cheque de 200 euros, una ayuda para las rentas más bajas con las que espera ayudar a paliar los efectos de la inflación. Desde ese día. Ya se puede solicitarlo en la web de la Agencia Tributaria.

Según las estimaciones del Gobierno, se espera que beneficie a cerca de 4,2 millones de familias con rentas inferiores a 27.000 euros y un patrimonio inferior a 75.000 euros. No obstante, las personas que perciban el Ingreso Mínimo Vital o pensiones abonadas por el Régimen General y Regímenes especiales de la Seguridad Social no podrán pedir el cheque, así como aquellos administradores de derecho de una sociedad mercantil o personas con una renta superior a los 27.000 euros.

Quienes sí podrán solicitarlo son trabajadores asalariados, autónomos o desempleados inscritos en las oficinas de empleo que no reciban otras prestaciones de carácter social. En caso de ser beneficiarios de esta ayuda, Hacienda les hará un único pago a su cuente y no tendrán que justificar en qué gastan el dinero, aunque sí tendrán que presentarlo en la Declaración de la Renta correspondiente al año 2023.

Estos son los requisitos para solicitar el cheque de 200 euros:

- Haber percibido ingresos íntegros inferiores a 27.000 euros anuales y tener un patrimonio inferior a 75.000 euros.

- El cómputo de los ingresos y de tal patrimonio se efectuará sumando los de los familiares que convivan en el mismo domicilio, es decir, el solicitante, su cónyuge o pareja de hecho, descendientes y ascendientes.

- No se sumará el ingreso y patrimonio de las personas que comparten piso sin tener una relación familiar.

- Los beneficiarios deben tener la residencia habitual en España.

Plazo para presentar la solicitud del cheque de 200 euros

hasta el 31 de marzo de 2023. Para ello, deberán rellenar un Los interesados podrán solicitar la ayuda del pago único de 200 euros desde el 15 de febrero de 2023. Para ello, deberán rellenar un formulario en la Agencia Tributaria , en el que facilitarán la cuenta bancaria donde deseen que se realice la transferencia. El solicitante debe tener Cl@ve o certificado electrónico para realizar el trámite

En el caso de los solicitantes con domicilio fiscal en Navarra o País Vasco, serán las haciendas locales las competentes para recibir las solicitudes y administrar el cheque.

No hay que presentar ningún tipo de documentación, ya que, al rellenar el formulario, los datos se cruzarán los de otras administraciones y se determinará si el contribuyente tiene derecho al cheque.

En caso de que no se le conceda la prestación, la Agencia Tributaria e lo notificará al solicitante, quien dispondrá de diez días para alegar.