Cheque 200 euros: ¿es compatible con el paro? ¿Y con el Ingreso Mínimo Vital?

cheque de 200 euros para personas de bajo nivel de ingresos y patrimonio. Los interesados pueden solicitar esta hasta el 31 de marzo si cumplen una serie de requisitos. Ya está en marcha el plazo para pedir el. Los interesados pueden solicitar esta ayuda económica si cumplen una serie de requisitos.

Es imprescindible que los ingresos familiares obtenidos en 2022 no superen los 27.000 euros íntegros, sin descontar gastos ni retenciones, y no se superen los 75.000 euros de patrimonio, descontando la vivienda habitual. Se tendrán en cuenta de manera conjunta los ingresos y patrimonio del solicitante, su cónyuge o pareja de hecho, descendientes y ascendientes hasta segundo grado (padre, madre, abuelos y abuelas) que convivan en el mismo domicilio. Pero hay más.

dados de alta en la Seguridad Social o mutualidad; o haber sido beneficiario de la prestación o subsidio por desempleo. Sin embargo, si a 31 de diciembre de 2022 eras pensionista o percibías el Ingreso Mínimo Vital, estás excluido de este cheque de 200 euros aunque cumplas los límites de ingresos y patrimonio. Otro de los requisitos para optar a la solicitud de esta ayuda es haber realizado durante el 2022 una actividad por cuenta propia o ajena por la cual hayan estado. Sin embargo, si a 31 de diciembre de 2022 eraso percibías el, estás excluido de este cheque de 200 euros aunque cumplas los límites de ingresos y patrimonio.

¿QUIÉNES QUEDAN EXCLUIDOS?

La normativa aprobada por el Gobierno deja fuera de la ayuda a aquellas personas que a 31 de diciembre de 2022 hayan recibido alguna de estas prestaciones:

• El ingreso mínimo vital.

• Pensión de la Seguridad Social (régimen general o especial), de clases pasivas o de una mutualidad, siempre que se trate de prestaciones por situaciones idénticas a las previstas para la correspondiente pensión de la Seguridad Social.

• Durante 2022 fuesen administradores o administradoras de una sociedad mercantil que no hubiese cesado en su actividad a 31 de diciembre de 2022, o fuesen titulares de acciones o participaciones de una sociedad mercantil no negociados en mercados organizados. Tampoco podrán percibir la ayuda quienes no cumplan esta circunstancia, pero sí lo hagan las personas que hayan debido tener en cuenta para el cómputo de los ingresos y patrimonio.