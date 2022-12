Batet apela a los acuerdos de la Constitución y pide no herir a la ciudadanía

apelado a la unidad y a los acuerdos de la Constitución que son "expresión de la voluntad popular" y ha instado a todos los parlamentarios a respetar y a no herir a la ciudadanía en sus debates en las Cámaras que exigen ser "de máxima diligencia". La presidenta del Congreso Meritxell Batet , hay a losque son "expresión de la voluntad popular" y ha instado a todos los parlamentarios a respetar y aque exigen ser "de máxima diligencia".

Durante la conmemoración del 44 aniversario de la Constitución que se ha celebrado a las puertas del Congreso de los Diputados ante la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidentes autonómicos y altas autoridades del Estado, Batet ha señalado que "el Parlamento es un lugar único en el que todos los ciudadanos están representados y en el que deben sentirse representados".

"La ciudadanía espera de sus representantes que la palabra se utilice para argumentar, no para herir; para proponer, no para ofender; para construir, no para zaherir. En nuestras manos está no defraudar esa confianza", ha dicho mientras recordaba que "la materia política de nuestra Constitución es la esperanza" y ha aludido a su unidad.

En este sentido ha dicho que la Constitución es la esperanza de proteger a todos los españoles y pueblos de España, de promover el progreso de la cultura y de la economía y de establecer una sociedad democrática avanzada.

"Lo reitero. La esperanza es el espíritu que da aire a todo el proyecto constitucional", ha puntualizado, tras señalar que la Constitución expresa un gran acuerdo que guía la convivencia.

"Las instituciones pertenecen a los ciudadanos, que las confían en depósito a los responsables políticos para guardarlas y velar por su correcta función. Los deberes que impone esa relación de confianza nos exigen una conducta de máxima diligencia".

Batet ha insistido en que el debate parlamentario es la exhibición de las mejores virtudes de la palabra y que desde la tribuna se habla a la ciudadanía, ofreciendo las opiniones que cada cual considera mejor fundadas, dando razones que apelan al buen sentido de todos.

"La política es una actividad esencialmente conciliadora. Se trata de emplear la palabra como instrumento de persuasión, de buscar los equilibrios razonables entre posiciones distintas. Y de escuchar, porque escuchar obliga a quien habla a hacerlo mejor", ha señalado.

Durante su discurso ha tenido un recuerdo hacia el sector sanitario y ha alabado la generosidad ciudadana y la fortaleza del sistema nacional de salud tras más de treinta años siendo líderes mundiales en donación de órganos.

"Pablo y Sara, dos jóvenes leoneses educados y formados en nuestro sistema público de educación forman parte del programa espacial europeo y tres millones y medio de empresas abren sus puertas cada día, emprenden, invierten, producen, prestan servicios, crean riqueza", ha puntualizado.

Batet ha incidido en que aunque las vicisitudes históricas que estamos viviendo en estos años han acrecentado la preocupación y la incertidumbre hay que superar los retos desde la unidad

"Cuando hemos hecho algo juntos, nunca nos hemos arrepentido. Así lo hicimos durante la pandemia y así lo hacemos actuando concertadamente en el seno de la UE en la solidaridad y el apoyo al pueblo ucraniano. A pesar de la distancia, España se siente frontera con Ucrania", ha dicho dirigiéndose a representantes de organizaciones sociales que están colaborando en apoyo y ayuda a Ucrania y a quienes ha expresado su agradecimiento.

En el Día de la Constitución, la presidenta de Congreso también ha señalado que las instituciones "ganan o pierden prestigio por lo que hacen, pero también por lo que con ellas se hace" y ha considerado que la larga tradición de pensamiento político "nos dice que las Constituciones se van haciendo con el tiempo. Son obra de una generación".

En este sentido ha dicho que la Carta Magna "no es bandera sino plaza" y que sabiendo "que nada es para siempre y que lo valioso hay que protegerlo...nos corresponde actualizar su fuerza normativa".