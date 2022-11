Carmen Herrarte, concejala de Cs, sobre Irene Montero: "Está donde está porque la ha fecundado un macho alfa"

Los concejales de PSOE, ZeC y Podemos en la comisión de Urbanismo, Ros Cihuelo, Alberto Cubero y Fernando Rivarés, respectivamente han abandonado la Comisión de Presidencia, Hacienda, Interior, Economía, Innovación y Empleo después de que la consejera municipal del área Carmen Herrarte, (Cs) haya asegurado que "las mujeres de centro derecha han salido adelante por sus méritos, sin cuotas, frente a otras que están donde están porque las ha fecundado el macho alfa".

Ante estas "inaceptables" declaraciones, los tres grupos municipales pedirán la reprobación de Herrarte en el próximo Pleno yhan pedido la celebración de una Junta de Portavoces urgente para este miércoles.

Los tres concejales de la oposición han señalado que Herrarte es "reincidente en las descalificaciones e insultos" tanto a los concejales de la oposición como a distintos dirigentes políticos progresistas.

En la sesión de este martes, ha acusado en varias ocasiones a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a los partidos de izquierdas de "excarcelar a violadores" en aplicación de la Ley del Sí es Sí.

PSOE, ZeC y Podemos han recordado que "no era la primera vez" que esta consejera municipal atacaba a la ministra de Igualdad, pues el pasado 28 de septiembre pidió exponer a sus hijos a los pederastas, han sostenido los tres. "Espero que ponga a sus hijos en la puerta del colegio para los amables señores de los caramelos", exclamó entonces Herrarte, lo que a juicio de estos tres grupos "sobrepasa" todos los límites del debate político.

Entonces, el alcalde, Jorge Azcón, "protegió" a esta consejera, al igual que el resto de concejales de PP, Cs y Vox, y "se negó a rechazar" sus palabras, han lamentado en una nota de prensa conjunta.

Este martes, la presidenta de la comisión, la consejera municipal María Navarro, ha sido "incapaz de atajar los ataques e insultos" de Herrarte.

La concejal socialista Ros Cihuelo ha calificado de "absolutamente vergonzosa" la intervención de la concejal Carmen Herrarte. "No puede seguir representando al Ayuntamiento de Zaragoza. Ha ofendido a todos los ciudadanos. No podemos seguir teniendo una representante así en Zaragoza", ha señalado la edil.

El concejal de ZeC, Alberto Cubero ha lamentado la "actitud irrespetuosa" de Herrarte con "constantes insultos machistas" y ha criticado la "tolerancia del resto del equipo de gobierno" presente en la sesión. Cubero ha señalado que estos "episodios" se dan para "desviar con insultos la mala gestión de la concejalía".

El portavoz municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha insistido en que Herrarte es "un elemento perturbador permanente" en comisiones y plenos y "traspasa límites democráticos de modo recurrente". "Y lo peor de todo es que lo hacen con la defensa permanente que de ella y de sus exabruptos hace el alcalde Azcón y la connivencia de la consejera Navarro, que parece temerle", ha concluido.

CONTESTACIÓN DE HERRARTE

Durante el debate Herrarte les ha dicho a los tres grupos de izquierda que "no son quienes representan al feminismo y no son los que dicen de qué se puede hablar y no". "Ustedes --ha enfatizado-- eso lo dicen en la China comunista y en Rusia, pero esto es España".

En su réplica ha añadido que Cubero puede decir lo que le de la gana, pero ella también y ha exigido "vale de censurar". "Les gustaría --ha apostillado que existiera el nodo y una ministra dijo el otro día que quiere meter el nodo en los informativos diciendo a los periodistas de que deben informar y de qué no, pero la realidad es que se están soltando violadores gracias a ley de Montero y Sánchez".

Estas palabras han provocado que Cubero exigiera a la presidenta de la Comisión plenaria, María Navarro, que le instara a Herrarte a pedir disculpas al argumentar: "ya vale de algunos tonos de Herrarte y ya vale lo que acaba de decir de la señora Montero".

María Navarro ha replicado que no se ha insultado a nadie de los que están en la sala y ha agregado que "si se tuviera que pedir disculpas por todos los insultos de la izquierda a cualquier dirigente de otros partidos políticos...." y Herrarte ha agregado que la izquierda "está montando un número porque se les ha caído la comisión".

Mientras tanto la concejal del PSOE, Ros Cihuelo, anunciaba que se retiraban de la sala al igual que la de Podemos, Amparo Bella. Estas ausencias han provocado que se levantara la sesión por falta de quórum.