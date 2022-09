Feijóo ve "decepcionante y escasa" la bajada de impuestos: "No tiene sensibilidad con las rentas bajas"

El presidente el PP, Alberto Núñez Feijóo , ha criticado la bajada de impuestos a rentas medias y bajas que recoge la propuesta fiscal que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez y se ha quejado que esa rebaja no vaya a afectar al ejercicio 2022, pese a la "dificultad" por la que atraviesan los ciudadanos este año por la alta inflación.

"Esta propuesta no tiene la mínima sensibilidad con las rentas medias y las rentas bajas, a las que se ha dicho 'no' a la rebaja de impuestos en este año 2022", ha asegurado Feijóo desde Vigo -donde se ha reunido con representantes de la Confederación Española de Pesca (Cepesca)-, poco después de conocer los anuncios fiscales que ha realizado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El jefe de la oposición ha señalado que su partido se pronunciará "con detalle" cuando analice a fondo el contenido de las medidas presentadas para "no improvisar". Según ha dicho, están estudiándolas para concretar la posición del PP.

DICE QUE EL PP QUIERE ESTUDIAR LA PROPUESTA CON DETALLE

"Vamos a intentar hacer lo contrario del Gobierno, que es no improvisar. El Gobierno lleva hablando muchos meses de que no se pueden bajar los impuestos y de forma improvisada esta semana ha dicho que está dispuesto a bajar algunos impuestos", ha manifestado.

Eso sí, ha dicho que si el Gobierno aplica lo que ha anunciado esta mañana, los españoles "han de saber que no le van a rebajar sus impuestos en el año 2022". "Por lo tanto, el Gobierno ha decidido no bajar los impuestos en el año 2022 cuando tiene el récord de recaudación más alto de los que recordamos", se ha quejado, para subrayar que esa recaudación extra puede llegar a 32.000 millones de euros más.

Feijóo ha resaltado que las clases medias "tampoco van a tener ningún tipo de rebaja de impuestos", por lo que ha calificado de "decepcionante y escasa" la bajada impositiva del Gobierno, sin que además afecte al año 2022 cuando "es el ejercicio con más dificultad".

Asimismo, el líder del PP ha criticado que los alimentos no vayan "a bajar", de forma que el Gobierno "sigue teniendo la cesta de la compra más alta de los últimos 40 años". "Y no está dispuesto a bajar los alimentos básicos para poder hacer una cesta de compra mínima en un supermercado", ha aseverado, para subrayar que esta propuesta "no tiene la mínima sensibilidad con las rentas medias y bajas".