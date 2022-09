Pocketing: qué es y cómo afecta a las parejas

Literalmente significa "embolsado". Algo que está metido en una bolsa, en un bolsillo. Vamos, escondido.Que nadie lo puede ver, solo tú sabes que está ahí. Por eso lo han elegido como término para explicar un comportamiento que ciertas personas adoptan con su pareja. La conducta se da de toda la vida, el término es nuevo. Y es en inglés, como siempre.

¿Qué es el pocketing exactamente?

Es cuando una de las dos personas de la pareja no quiere presentar a la otra a su círculo más cercano. Es, en realidad, una manera de ocultar que tiene una relación sentimental. Aunque a priori puede parecer algo sin importancia es algo que a la larga puede afectar a la pareja, por no hablar de lo mal que se puede sentir la persona ocultada... puede ser un golpe a su autoestima.

¿Cuándo puedes empezar a sospechar de qué estás sufriendo pocketing?

Cuando siempre quiere quedar en lugares solitarios o alejados de su entorno habitual. Incluso prefiere quedarse en casa. Ojo que los psicólogos alertaron de la fobia a los lugares públicos a raíz del confinamiento. Asegurémonos que no le pasa esto antes de liársela.

Cuando, siendo alguien activo en redes sociales, evita publicar fotos tuyas, o si lo hace no te menciona o trata de que aparezca más gente para distraer la atención

Cuando directamente te presenta siempre como "un amigo o una amiga" y cuando alguien le pregunta por vosotros se pone nervioso o nerviosa y evita hablar del tema.

Pero tranquilidad que todo esto no significa que no beba los vientos por ti, no nos pongamos nerviosos. Puede que simplemente sea una persona reservada o emocionalmente más distante y no le guste mostrar sus relaciones en público. O que acabe de romper una relación y no quiera que se le vincule todavía emocionalmente a nadie. O que sencillamente no le apetece tener que dar explicaciones. Tendemos a ponernos siempre en lo peor, que tiene pareja, que huye del compromiso o que se avergüenza de ti y seguramente la explicación más sencilla y menos tremendista sea la real.

Como cada relación es un mundo lo importante es LA COMUNICACIÓN. Sí, así, en mayúsculas. Hablar, hablar y hablar.

Y también es importante que si eres la persona afectada pienses qué es lo que esperas del otro, para saber si estáis en el mismo punto. Porque si empieza a no compensarte tanto secretismo, si necesitas otra cosa... adiós. Y a buscar a alguien que grite vuestro amor a los cuatro viento.