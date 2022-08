Trenes gratis en España: todos los trayectos que serán gratuitos en septiembre

Los abonos de varios viajes para los trenes de Media Distancia operados por Renfe serán gratuitos a partir del 1 de septiembre y hasta el final del año. La medida, fue anunciada el pasado 12 de julio durante la primera jornada del debate sobre el estado de la nación por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Un nuevo paquete de medidas para paliar los efectos de la inflación y la subida de precios, entre ellos el de la gasolina, causados por la guerra en Ucrania. Una de las sorpresas del Ejecutivo fue la bonificación de los trayectos de trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia operados por Renfe. "El Gobierno bonificará el 100% del servicio público de los trenes de Cercanías operados por Renfe. Esperamos que las comunidades autónomas puedan complementar este enorme esfuerzo que realiza el Gobierno", revelaba el jefe del Ejecutivo. Lo que no dejó claro fue que sólo los abonos se podrán acoger a esta medida.

Los trayectos de larga distancia o los de alta velocidad (AVE y Alvia) se quedan fuera de la lista. También se excluyen los viajes de Avlo, la alternativa low cost al AVE que vio la luz hace un año, y los de Avant, de media distancia a alta velocidad (estos tendrán una rebaja sobre el precio del billete del 50%). Los billetes de ida y vuelta, al igual que solo los de ida, también están excluidos de esta iniciativa, y no serán gratuitos. La medida, pensada para los viajeros frecuentes, sí incluye los abonos, cuyo coste se cubrirá al 100%. La tarjeta plus, la tarjeta plus 10, la tarjeta plus 10-45 y la tarjeta plus 10 estudiantes están excluidas de la medida. Los viajes gratuitos serán los canjeados con el bono 10 regional, la tarjeta 10 sencilla, la tarjeta 10 libre, el abono mensual regional, la tarjeta mensual 40 sencilla y la tarjeta mensual 40 libre, que no está disponible en todos los territorios.

La gratuidad en trenes de Renfe beneficiará a unos 200.000 viajes en Navarra teniendo en cuenta que la bonificación se aplicará durante cuatro meses y que en 2019 (último ejercicio con datos completos disponibles) se realizaron desde la comunidad, según informan desde Renfe, un total de 653.000 viajes en trenes de Media Distancia. Se trata, en concreto, de los trenes que realizan los trayectos que unen la capital Navarra con Vitoria, Burgos, Tudela y Zaragoza.