¿Habrá séptima ola de covid en España?

El aviso de que la covid seguirá con nosotros lo lanzan intensivistas y epidemiólogos consultados por la agencia EFE. Lo hacen coincidiendo con el leve repunte de contagios notificado por el Ministerio de Sanidad este pasado viernes, el primero desde enero. Navarra, por ejemplo, superó ayer los 300 casos de coronavirus . Se trata de un aumento en el número de contagios respecto a los 168 notificados la jornada anterior.

séptima ola, los expertos consultados por EFE mantienen la cautela. Coinciden, eso sí, en sus reservas ante la idea de Ante la pregunta de si habrá o no una, los expertos consultados por EFE mantienen la. Coinciden, eso sí, en sus reservas ante la idea de quitar la mascarilla en interiores , un asunto que ya están abordando Sanidad y las comunidades autónomas. El coordinador de covid de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y epidemiólogo, Vicente Martín, considera que quitar la obligatoriedad de las mascarillas tiene que ir ligado a que no haya transmisión comunitaria y la incidencia acumulada se mantenga por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes.

La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Elena Vanessa Martínez, coincide en que quitar la mascarilla "no es algo de hoy para mañana, hay que esperar" y ahora el trabajo descansa en valorar cuál debe ser ese límite, "y eso no se hace eligiendo un número al azar, sino que hay que ver qué incidencia no es un problema para la salud de la población".

También el presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), Álvaro Castellanos, se decanta por seguir usando la mascarilla en interiores porque sigue habiendo riesgo de contraer enfermedad grave en el grupo de personas vulnerables y aquí cita a los mayores de 65 años, a los no vacunados, los inmunodeprimidos, los trasplantados, los crónicos y las personas con enfermedades cardiovasculares.

Para el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública Vicente Martín, la eliminación de la mascarilla no puede vincularse solo a una incidencia mantenida por debajo de 50 casos por 100.000, también hay que ser capaz de tener una elevada trazabilidad, es decir, "saber dónde y cómo se ha contagiado cada individuo".

Martín considera que la Semana Santa pueden traer un pequeño repunte o estabilizar unas cifras "ya de por sí altas" por lo que ve recomendable seguir con la mascarilla, especialmente entre los más vulnerables, "no solo por la covid también por otras enfermedades que se transmiten a través de los aerosoles".

La presidenta de la SEE, Vanesa Martínez, recuerda que si la transmisión es alta, hay más posibilidades de que el virus de SARS-CoV mute, "incluso teniendo menos capacidad de mutación que el virus de la gripe que muta todos los años".