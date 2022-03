María Adot Esatre: "Te aferras a ilusiones de antes de al pandemia"

Todo empezó aquí dentro hace dos años”. Sus palabras parecen tronar al pasar por delante del edificio de enfermera María Adot Esarte, se vivió un tsunami. Aquí dentro, 300 personas del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias (SUE) del Gobierno de Navarra, hoy en Forem, trataron de contener y aislar al virus desde la primera línea de impacto. Sin horarios ni contratos fijos. Era gente comprometida, muy joven, frente a una enfermedad que dejó en esta comunidad 539 fallecidos en seis meses. En aquel grupo trabajaba Adot como coordinadora de un equipo de muestras. “En este lugar contenemos el virus. Éramos como una familia que compartíamos 12 horas al día. Estábamos muy unidos”, explicaba entonces Adot, quien comenzó como enfermera de consejo al teléfono en la Escuela de Seguridad de Beriáin, donde este servicio se ubicó al principio. ”. Sus palabras parecen tronar al pasar por delante del edificio de Refena este mes de marzo de 2022. Al otro lado de los muros a los que se refiere la, se vivió un tsunami. Aquí dentro, 300 personas del(SUE) del Gobierno de Navarra, hoy en, trataron de contener y aislar al virus desde la primera línea de impacto. Sin horarios ni contratos fijos. Era gente comprometida, muy joven, frente a una enfermedad que dejó en esta comunidad 539 fallecidos en seis meses. En aquel grupo trabajaba Adot como coordinadora de un equipo de muestras. “En este lugar contenemos el virus. Éramos como una familia que compartíamos 12 horas al día. Estábamos muy unidos”, explicaba entonces Adot, quien comenzó como enfermera de consejo al teléfono en la Escuela de Seguridad de Beriáin, donde este servicio se ubicó al principio.

¿Qué ha sentido al pasar por Refena?

(Sus ojos, recién operados, se llenan de lágrimas, pero también sonríe). No sé. Es complicado. Cuesta parar a pensar cómo se encuentra uno. Se me saltan las lágrimas sin saber en el fondo el motivo. Supongo que me remueve la pregunta. Han sido dos años cañeros. El día a día no te permitía pensar. Y tirabas adelante por el equipo. Sigo trabajando de coordinadora en la unidad covid, en Forem. Han pasado 2 años y parece que han sido 20. Se me ha revuelto todo. Sientes melancolía e ilusión. Fueron tiempos muy cañeros pero bonitos. Al recordar, me vienen los compañeros, el jaleo con los coches...

Empezó en Beriáin.

Me acuerdo que me llamaron un 19 de marzo, en pleno confinamiento, y vine aquí a atender el teléfono en turnos de 12 horas como enfermera de consejo, informando a la gente cómo actuar.

¿Ha cambiado su vida desde entonces?

La vida no sé si me ha cambiado, pero yo sí. Hemos tenido tanta presión... Pero no solo por el trabajo, porque una vez que salías a la calle te preguntaban los amigos, la familia. No descansabas. Me noto distinta. Ahora que parece que se acaba todo esto, es como resituarte otra vez. Hoy trato de reencontrarme. Supongo que ha cambiado la ilusión. Se nota mucho el cansancio por la paliza que llevamos.

¿Hacia dónde vamos?

De cara a la pandemia hay que convivir con ella y volver a la normalidad, de lo contrario nos vamos a volver locos.

¿Qué le mantiene con ilusión?

Mi pueblo, Jaurrieta, y la casa rural. Te aferras a ilusiones de antes de la pandemia.