Urko Rellán, joven con fibrosis quística: “En vez de ir de fiesta quedo con un grupo que solo trabaja y no sale”

Para Urko Rellán Alfonso la covid-19 ha supuesto un cambio notable de hábitos. A sus 23 años, estaba acostumbrado a cuidarse porque la fibrosis quística que sufre lo convierte en propenso a las infecciones, pero tenía una vida social animada. Empleado de mantenimiento en una nave de Beriáin, Rellán confiesa que no ha acusado efectos psicológicos por la pandemia y se queda con lo positivo: pasó de tener que buscar los medicamentos en el hospital a poder tramitarlo por correo electrónico y por teléfono. Natural de Ekai de Lónguida (comarca de Aoiz), admite que con la incidencia alta, al tener a Pamplona, mucho más poblada, “el miedo se agrava”. Durante el primer estado de alarma cedió sus sesiones de fisioterapia respiratoria a otros socios de la Asociación de Fibrosis Quística.

¿Cómo ha influido la pandemia en su salud?

Los meses que estuvimos encerrados me mataron. Con lo que andaba antes, fue una bajada tremenda de capacidad pulmonar. El tema de enfermar y que no haya vacunas tampoco me tranquilizaba. He evitado muchísimo relaciones casi de cualquier tipo.

¿Ha cambiado con las vacunas?

Ha ido a mejor; me he planteado la vida un poco diferente. Antes salía cada fin de semana o los jueves con los amigos. Me he enfocado en un hobby, la moto en duro de monte. En vez de ir de fiesta quedo con un grupo concreto que sé que solo trabaja y no sale para andar en moto o me voy a entrenar.

¿De qué forma se ha reflejado la covid-19 en su día a día?

En no poder salir de casa. Es como el tabaco; no puedo fumar y me sienta muy mal. Hay amigos que lo entienden y no fuman delante de mí. Hay gente que me respeta o yo respeto y siempre estamos con mascarillas y otra que no le da tanta importancia. Yo no me veo tan seguro estando con ellos.

¿Ha tenido impacto en sus amistades?

Sí. De amigos con los que estaba siempre he cambiado a quedar con las amistades que más se han cuidado o que más me han respetado. La pandemia para unos y otros es diferente.

¿Dejó de hacer la terapia o la hace por su cuenta?

La hago yo por mi cuenta. No hago las mismas cosas, pero las principales, para mantenerme en un nivel óptimo de mi enfermedad . Aparte el ejercicio que hago yo para mantenerme fuerte. Como me relacioné más con el deporte de la moto me he quitado esa ayuda. El fisiterapeuta es como yo en mi empresa; trabajo y luego tengo una vida. Y a mí esto me causa también un poco de frustración; me estoy jodiendo porque no estoy saliendo de fiesta ni nada, esta persona también es responsable, pero tendrá amigos que no lo son. Entonces me da un poco de miedo, por mucho que mantenga medidas. No quiero pasarlo mal.

¿Va a volver a salir este año?

Mi estilo de vida ha recibido un golpe fuerte con la pandemia y creo que no voy a cambiarla mucho. Tengo idea de que si va a mejor, a salir algo más de fiesta en verano me atreveré, pero no lo que era antes. Por mucho que ya no haya virus, para mí va a ser igual; igual que mis amigos nunca se han vacunad de la gripe, yo lo hago todos los años, esto va a ser parecido. Creo que en verano me confiaré y saldré más tranquilo.