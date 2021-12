Los técnicos plantean cerrar el ocio nocturno en más de media España

Los técnicos sanitarios que asesoran al Gobierno y a las autonomías creen que con una incidencia de casi 700, un aumento de 49.823 contagios en un solo día -el más alto desde el inicio de la pandemia-, una ocupación de camas de UCI por covid que roza el 16% y casi 100 muertos más en una jornada es el momento de acordar restricciones severas de la vida social para evitar otra catástrofe sanitaria.

Lo intentaron a finales de noviembre, cuando propusieron ligar de manera automática las limitaciones a cada subida de escalón de riesgo del semáforo covid. Eran restricciones a la hostelería, el ocio nocturno, los eventos o las cenas navideñas.

En aquellos días, con la sexta ola en cifras más tranquilas, los ejecutivos autonómicos rechazaron asumir lo que sabían medidas muy impopulares. Se limitaron a exigir, en 11 de las 17 autonomías, el pasaporte covid para el acceso a hostelería, ocio, hospitales o gimnasios. Ahora parece que ya casi nadie mira con malos ojos unas medidas que hoy Pedro Sánchez y sus homólogos autonómicos tendrán sobre la mesa de la Conferencia de Presidentes.

Se trata del documento elaborado la semana pasada por los expertos de la Ponencia de Alertas. Demandan restricciones inmediatas horarias, de aforo y hasta cierres ante la imposibilidad de los centros de salud para cortar la explosión de contagios.

Son limitaciones para los territorios que estén en riesgo alto y extremo. Los primeros son los que tienen incidencias acumuladas superiores a 300 casos y ratios preocupantes de hospitalización, como un porcentaje de camas de UCI superior al 15%. Al nivel extremo se llega con más de 500 de incidencia y más de un 25% de camas de críticos por covid. En la primera situación están diez autonomías y en la segunda otras dos (Cataluña y País Vasco). Esto quiere decir que hay que tomar ya medidas drásticas en más de media España (doce autonomías). En todos los territorios salvo Galicia, Extremadura, Andalucía, Murcia y Castilla La Mancha, con hospitalizaciones más bajas.

Los técnicos proponen que los territorios en riesgo alto (10 autonomías) y los de riesgo extremo ordenen ya el cierre de los locales de ocio nocturno, lo que de paso supondrá el fin de los cotillones de Nochebuena, Fin de Año y Reyes organizados bajo techo.

Consideran que con riesgo alto la hostelería debe cerrar las barras, reducir el aforo interior al 50%, limitar las mesas a un máximo de seis comensales y cerrar las dependencias interiores a las once de la noche como muy tarde. Si el riesgo pasa al nivel extremo, el interior de bares y restaurantes cerrarán, como el de los locales de copas.

Los especialistas sanitarios, a diferencia de noviembre, no ponen límites a las cenas familiares -la antigua fijaba el máximo de comensales en 10 con peligro alto y en 6 de la misma unidad de convivencia para el extremo-, pero pide a quienes vayan a participar que limiten sus contactos sociales en los días previos.

Lo que sí piden es que las cenas de amigos y los convites de empresa se suspendan y que los eventos multitudinarios reduzcan su aforo a la mitad (con riesgo alto) o se descarten (extremo).

Por otro lado, el informe de Evaluación Rápida del Riesgo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que hoy se pondrá sobre le mesa de la Conferencia de Presidentes alerta de que “el riesgo de diseminación de la variante ómicron se considera muy alto”.

Los vacunados en contacto con positivos no guardarán cuarentena

Los técnicos del Ministerio de Sanidad y de las CC AA acordaron este martes que los contactos estrechos de un contagiado con la variante ómicron de coronavirus no tengan que guardar diez días de cuarentena domiciliaria, en el caso de que tengan la pauta de vacunación completa. Según fuentes del Ministerio de Sanidad, la Comisión de Salud Pública ha decidido “por mayoría” cambiar esta norma, ya que hasta el momento sí estaban obligados a hacer cuarentena los contactos de casos producidos por variantes ómicron, beta o gamma. No obstante, en la práctica, la confirmación del tipo de variante no estaba disponible para la mayoría de los contagiados. Aunque no tengan que hacer cuarentena, a los contactos estrechos de un caso confirmado de ómicron se les recomendará que durante este periodo de 10 días limiten sus actividades a las esenciales, reduciendo todo lo posible sus interacciones sociales, y sigan “escrupulosamente” las medidas de prevención como el uso de mascarillas y una vigilancia estrecha ante la posible aparición de síntomas compatibles. Este acuerdo supone una “revisión” del criterio que estaba vigente hasta ahora.