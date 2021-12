Los madrileños podrán recoger los test de antígenos gratuitos en las farmacias desde este miércoles

Los madrileños podrán recoger desde este mismo miércoles un test de antígenos gratuito por persona en la red de farmacias de la Comunidad de Madrid para la detección del Covid-19 ante la proximidad de las fechas navideñas.

Esta medida, que se desarrolla en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de Madrid (COFM), se llevará a cabo en un momento de fuerte demanda de este tipo de pruebas de autodiagnóstico, lo que ha provocado escasez en las farmacias e incremento de precios.

Tras retrasarse su puesta en marcha anunciada en un primer momento para el día 15, finalmente este lunes llegó a la Comunidad de Madrid la primera partida de casi un millón de test, principalmente de los fabricantes Siemens, Boson y Lambra. A lo largo de la semana está previsto que se distribuya otro millón más de pruebas en los 2.900 puntos de la red de farmacias de la región.

Para poder recoger el test gratuito, solo hará falta presentar la tarjeta sanitaria y retirar la prueba de antígenos, que ya están incluidos en los 6,8 millones de Tarjetas Sanitarias activas en la Comunidad de Madrid. No obstante, para las 600.000 personas sin esta documentación, principalmente mutualistas, podrán adquirir el material sin ningún problema simplemente presentando el DNI o NIF.

La Consejería de Sanidad enviará además a los ciudadanos mayores de 16 años un mensaje SMS con un enlace a una página web en la que se informará sobre el proceso de retirada y videos demostrativos para entender mejor cómo realizar la prueba de antígenos.

La transmisión comunitaria de la variante ómicron , con el triple de capacidad de infectar que el resto de cepas y ya mayoritaria en la región, unido al incremento de los contactos sociales de cara a las celebraciones navideñas ha hecho que en las últimas semanas se incremente la venta de test de antígenos hasta alcanzar un nuevo récord, con un incremento del 545% desde noviembre, según la consultora IQVIA.

Los test antigénicos detectan la presencia del virus tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos a partir de las 48-72 horas de la infección y desde el Gobierno regional se recuerda la recomendación de realizarse la prueba antes de acudir a la reunión.

En los que se distribuirán de manera gratuita en la red de farmacia, los madrileños encontrarán todo lo necesario para su realización, desde los hisopos nasales hasta la placa en la que aparecerán los resultados, que suelen tardar una media de 15 minutos.

En el caso de los niños se hará con una toma de saliva. A continuación se meterá la varilla en el tubo donde previamente se ha depositado el líquido reactivo que viene en una ampolla de plástico, y se girará varias veces. Después se extrae la varilla presionando un poco el tubo, se cierra este y a continuación se aplican el número de gotas según se indique en las instrucciones de cada test en la placa blanca.

Cuando el resultado del test sea positivo, el paciente deberá aislarse en su domicilio, en una habitación con la puerta cerrada y con ventilación adecuada, utilizando mascarilla cuando tenga que salir y evitando el contacto con miembros de su familia. Además, deberá llamar al teléfono 900 102 112 para que le expliquen cómo actuar y recogerán sus datos.

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid se ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para que no se acuda de manera masiva a la red de farmacias para conseguir un test de antígenos y que se haga de manera escalonada. "Si no lo recojo hoy porque no me voy a reunir, ya lo recogeré en Navidad que es cuando me voy a reunir", han explicado.

MANTENER EL RESTO DE MEDIDAS

Esta medida forma parte del plan de cara a la Navidad que anunció recientemente la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso , con el objetivo de contener la propagación del SARs-CoV-2 en unas fechas en las que aumentan los contactos sociales.

El objetivo de esta iniciativa, así, es que los madrileños puedan acudir a estas reuniones "de manera segura" en un momento en el que la incidencia acumulara a 14 días va en aumento en las últimas semanas y una previsión de aumento de la movilidad y el contacto social.

Esta medida se suma al llamamiento que ha realizado el Ejecutivo madrileño para la realización de test de antígenos por parte de las empresas de cara a las comidas y cenas en el entorno laboral de cara a la Navidad.

Así, el Gobierno autonómico recuerda que hay que seguir manteniendo las medidas habituales de uso de mascarillas en interiores salvo en el momento de comer y beber, y en el exterior en lugares concurridos, ventilación de interiores, distancia de seguridad e higiene de manos.

La Comunidad de Madrid anunció a finales de noviembre la compra de más de 2 millones de test de antígenos, que se sumarían al 1,5 millones en stock, con el objetivo de "seguir aumentado los cribados".

El Gobierno regional ha apostado desde el principio de la pandemia por la detección precoz del SARS-CoV-2 mediante pruebas como los test de antígenos y, en este marco, ha impulsado iniciativas como la realización gratuita de estas pruebas en puntos de afluencia masiva como intercambiadores de transporte o la defensa de la venta de los mismos en farmacias sin necesidad de prescripción médica.