Sanidad quiere revacunar durante este otoño a los 9 millones mayores de 65 años

segunda campaña contra la covid. El departamento que dirige vacunódromos que todavía no han sido desmantelados porque probablemente este mismo mes de octubre esas infraestructuras vuelvan a estar a casi al 100% de su capacidad. El Ministerio de Sanidad y las comunidades ya afilan las agujas para la que va a ser la gran. El departamento que dirige Carolina Darias en esta última semana se ha puesto en contacto con buena parte de las consejerías para pedirles que mantengan unos días más operativos los grandesque todavía no han sido desmantelados porque probablemente este mismo mes de octubre esas infraestructuras vuelvan a estar a casi al 100% de su capacidad.

Y es que en el Ministerio de Sanidad, según han revelado diferentes fuentes durante las últimas horas, manejan informaciones "fiables" de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) este lunes 4 de octubre tendría intención de ampliar "de manera importante" el grupo de personas a las que se "recomienda" la inoculación de la tercera dosis de Pfizer, el compuesto por el que apuesta claramente la Unión Europea y que en España ha sido inoculado a 25,2 de los 36,5millones de habitantes que se han recibido ya la pauta completa.

De acuerdo con esos datos que llegan a Sanidad, el Comité de Medicamentos Humanos (CHMP) de la EMA, que desde el pasado 6 de septiembre está inmerso en una "evaluación acelerada" de la solicitud del gigante norteamericano, valora seguir la estela de los reguladores de Estados Unidos, Reino Unido o Israel. O lo que sería lo mismo, estudia seriamente abrir la vacunación a todos los mayores de 65 años, con independencia de su estado de salud.

Y en ese escenario es el que se mueve ahora mismo la Ponencia de Vacunas y los expertos de la Comisión de Salud Pública en la que están representadas colas comunidades y el Ministerio de Sanidad. En esos foros aseguran tajantes que si la EMA el lunes da luz verde a la revacunación de los mayores de 65 años "en cuestión de días o al máximo semanas" se podría poner en marcha la nueva campaña masiva de inoculación. Una campaña -insisten desde Sanidad y la Ponencia- que no habría problema para iniciar este mes de octubre y que afectaría en España a la práctica totalidad de los más de 9 millones de habitantes que está por encima de esos 65 años, ya que en esas franjas de edad los negacionistas no alcanzan ni al 1% de la población.

Con este panorama, en el Ministerio de Sanidad, desde mediados de septiembre el mayor desafío es el logístico. O lo que es lo mismo responder a dos preguntas: ¿En qué momento comenzar a descongelar los 4 millones de dosis de Pfizer que están en los almacenes de las autonomías y de Sanidad? ¿Y con qué ritmo pedir a Pfizer que vaya suministrando los otros algo más de 5 millones de inyectables que faltarían para el tercer pinchazo para las población más mayor? Sea cuál sea cuál sea la respuesta esas dos preguntas, los responsables de la Comisión de Salud Pública tienen el convencimiento de que, visto la "solidez" demostrada por el Sistema Nacional de Salud en la actual campaña de vacunación de las dos primeras dosis, las comunidades no van a tener "absolutamente ningún problema" para poder inocular la dosis adicional de Pfizer a todos los mayores de 65 años antes de final de año, Suministro Eso siempre que no falle el suministro por parte del gigante farmacéutico, algo que no se contempla "en absoluto" en el equipo de Carolina Darias, que recuerdan que el consorcio germano-estadounidense, tras los problemas iniciales de producción en enero, ha cumplido sobradamente sus compromisos, máxime tras el acuerdo de 1.800 millones con la Comisión Europea para servir viales hasta 2023.

Más complejo -explican desde Sanidad- va a ser establecer calendarios para la revacunación de la población general. En Sanidad dan creen "improbable" que la EMA, a corto plazo, recomiende el tercer pinchazo para todos los mayores de 16 años. La posición de la EMA en las últimas semanas ha sido la misma que la del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), que defiende que se debería inyectar una "dosis adicional" a las personas inmunodeprimidas, pero "no consideró urgente la necesidad de una dosis de refuerzo" en la población general.

España, que espera la luz verde la EMA para volver a pinchar a la población más adulta, no obstante ya ha comenzado a re-vacunar a los cerca de 350.000 usuarios de residencias de mayores sin el amparo del regulador europeo.

Tampoco hay expectativas a corto plazo de poder establecer un calendario para vacunar a los niños menores de 12 años. Pfizer todavía formalmente no ha presentado a la EMA sus ensayos sobre los efectos de su profilaxis entre pequeños de 11 a 6 años y entre niños de 5 años a 6 meses.

En Estados Unidos, donde el consorcio formando por Pfizer y BioNTech sí que ha presentado la petición de autorización inocular su fórmula en niños de entre 5 y 11 años la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ya ha avisado que podría posponer su fallo, incluso, hasta noviembre.

DE hecho, son cada vez más los expertos que no ven claro la vacunación masiva entre los más pequeños, ya que, habida cuenta los poquísimos casos de infecciones graves o muertes, probablemente los perjuicios de la profilaxis no superen los beneficios.