José Luis Barrera (vulcanólogo): "La erupción es similar a la del volcán San Juan, que duró 38 días"

Granjas, viviendas, infraestructuras y hasta algunas escuelas han sido devoradas por la lengua de magma que expulsa el volcán Cumbre Vieja.

seísmos y el abultamiento del suelo para predecir cómo puede evolucionar el desastre natural. Mientras los curiosos miran la columna de humo y el río de lava avanzar por La Palma , los expertos observan los cambios en losdel suelo para predecir cómo puede evolucionar el desastre natural.

Para José Luis Barrera, vulcanólogo y miembro del Colegio Oficial de Geólogos, el edificio de lava carece de la fuerza necesaria para robar terreno al mar. A no ser que se detenga por algún accidente orográfico o pérdida de empuje, la entrada del material incandescente no generará una gran nube tóxica, según pronostica, Barrera.

¿Cómo se ha comportado el volcán esta noche?

Sigue más o menos igual. El avance de los frentes se ha ralentizado y la colada no ha llegado al mar, como estaba previsto. En ese sentido, aún no se ha producido el nuevo foco de peligro que supone la entrada en la costa.

¿Y qué ha sucedido con la actividad sísmica?

Continúa como al principio, permanece estable. No se puede concluir que la erupción esté acabando.

¿Qué ocurrirá cuando el magma llegue al mar?

Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana lo mejor es que se detenga. Si sigue progresando y se sumerge en el agua la nube tóxica no será muy grande, porque los fragmentos de la colada son relativamente pequeños, de modo que no habrá un espectáculo brutal como los que se vio en Hawaii el año pasado con la erupción del Kilauea.

¿Acabará comiendo terreno al mar el magma cuando se solidifique?

Sí, pero no tiene la fuerza necesaria para crear centenares de kilómetros cuadrados. El Teneguía apenas generó dos kilómetros cuadrados de costa nueva.

¿Será muy tóxica la nube que se formará cuando la materia incandescente entre en contacto con el agua?

La lava lleva gases, de manera que cuando entre en el agua se mezclará con el vapor de agua. El mar experimentará un enorme calentamiento, dado que la lava alcanza una temperatura de 1.000 grados. Habrá una reacción química y se desprenderá cloro. La colada se enfriará rápidamente y adquirirá una morfología vítrea. A su vez, se irá craquelando, rompiendo en trocitos pequeños, y algunas de esas esquirlas se incorporarán a la nube. Es aconsejable alejarse de ella y establecer un perímetro de exclusión para las personas.

¿Qué tipo de erupción es la del volcán Cumbre Vieja?

Las erupciones se clasifican en cuatro categorías. La del volcán de la Palma es estromboliana, término que toma su nombre del volcán de la isla Estrómboli, en el archipiélago de las Eolias (Italia). Este tipo de erupciones se caracterizan por no ser excesivamente explosivas, al tiempo que la lava, que tiene una cierta viscosidad, no corre mucho, al menos no tanto como la de los volcanes hawaianos. Hay otra isla, también en el archipiélago de las Eolias, que es Vulcano, con un volcán cuyas erupciones son mucho más explosivas. Esta modalidad de erupción transporta menos lava que las estromboliana.

¿Qué distingue esta erupción de la del Teneguía, ocurrida hace 50 años?

No hay ninguna diferencia. Es el mismo tipo de erupción, solo ha cambiado el lugar.

¿Aparecerán más fisuras o tenderán a reducirse?

La fisura es una fractura abierta en el terreno por la que asciende el magma. De hecho, la fractura se produce por el empuje del magma, cuya fuerza llega a romper el suelo. Cada fisura del Cumbre Vieja tiene cuatro bocas, cuatro cráteres pequeños, aunque a los ocho que había al principio se ha añadido un noveno. Parece ser que hay dos fisuras, cada una de las cuales dista 200 metros con respecto a la otra. Lo natural es que se reduzcan bocas eruptivas, aunque ahora pueden abrirse otras.

¿Cómo evolucionará la colada?

Lo mejor es que se pare y deje de destruir casas. Está colada no es excesivamente viscosa, pero si la parte superior se enfría se solidifica toda la superficie. Aun así, por dentro toda la colada discurre fundida y se desplaza por una especie de túnel. Los Jameos del Agua en Lanzarote, que han sido urbanizados para el turismo, pertenecen a este tipo de túneles volcánicos, algunos de los cuales tiene una longitud de seis kilómetros.

Uno de ellos incluso se mete por debajo del suelo marino.

Es muy difícil predecir la duración del volcán, pero ¿cómo se puede estimar su actividad?

Uno de los dos principales uno es la sismicidad. Si esta disminuye, ello indica que la presión del magma va reduciéndose. Eso no quiere decir que la erupción se apague, porque se puede reactivar otra vez. El segundo indicador es el abombamiento del suelo. Ahora en este momento está estable y alcanza de 15 centímetros, que es bastante.

¿Hay un único reservorio de magma?

Eso no lo sabe nadie. Se ignora sabe si debajo del que mana hay más.

A la luz de lo ocurrido en anteriores erupciones en la Palma, ¿cómo puede actuar esta?

Las anteriores erupciones han durado entre 24 y 84 días. Esta se parece bastante a la de San Juan de 1949, que permaneció activa 38 días y llegó al mar en la zona de Puerto Naos.

¿Contamina el terreno la lava?

No, al contrario, lo que ocurre es que pasados unos años se erosiona y se crea un suelo muy rico para la agricultura, el mejor que hay para cualquier tipo de cultivo, por su riqueza en ciertos minerales y elementos beneficiosos para las plantas. De hecho, muchos de estos materiales se utilizan en jardinería. Indonesia por ejemplo tiene unos terrenos muy fértiles gracias a sus volcanes.

¿Por qué se concentran los volcanes en la mitad sur de la isla?

Las erupciones que tuvieron lugar en la Caldera de Taburiente y dieron origen a la isla se apagaron y se desplazaron hacia el sur, donde la actividad continúa.

¿Se puede predecir la trayectoria que va a tomar la colada?

Más o menos se sabe la trayectoria, que es ladera abajo en dirección al mar.

¿Ha registrado variaciones de temperatura el magma?

La temperatura se mide ópticamente, a distancia. No sé si los drones que se están utilizando están equipados con aparatos para medirla, pero lo que se sabe es que se mantiene entre 1.000 y 1.100 grados. La composición tampoco parece que haya variado mucho.

¿Qué cambios puede haber de aquí a unos días?

La colada avanzará más lentamente ocupando mayor terreno y provocando más destrucción.

¿Este fenómeno puede atraer a los jóvenes a la vulcanología?

Eso sucede a veces.

¿Influye la Luna en la emergencia de una erupción?

Esa es una cuestión sobre la que se lleva hablando desde los tiempos de los fenicios. No hay una relación causa-efecto claramente demostrable.