¿Qué derechos tienen los okupas si entran en mi vivienda?

verano es una época más propensa a este tipo de delito, ya que muchos hogares se quedan vacíos durante las vacaciones. La ocupación ilegal de viviendas es un delito que no deja de crecer. En 2020, aumentó considerablemente, alcanzando los 7.500 casos en el primer semestre.

cambiar el aspecto exterior de la vivienda. De esta forma, desde fuera parecerá que la vivienda no está vacía y no se dará la oportunidad a la ocupación. El mejor consejo para evitar una ocupación en verano es aparentar que la vivienda está habitada. Puede ser a través de la programación de una luz o de la visita de alguien de confianza que se encargue de regar las plantas.

Si, de todas formas, no conseguimos evitar que no ocupen la casa es necesario tener en cuenta varios factores. Resulta esencial conocer la diferencia entre allanamiento y usurpación. El primero de ellos consiste en entrar en una vivienda que es el domicilio de otra persona, mientras que la segunda consiste en entrar en una vivienda en la que no habita nadie.

48 HORAS CRUCIALES

La clave está en el tiempo que transcurra desde la ocupación. Si se trata de la vivienda habitual, durante las primeras 48 horas, el delito se considera de allanamiento de morada y, por lo tanto, los okupas pueden ser desalojados por la Policía sin necesidad de una orden judicial.

vivienda se convertirá en su morada y el proceso se complica. En esta situación, ya nadie podrá acceder a la casa si no es con una orden judicial. Es más, si el propietario corta los suministros podría verse acusado de delito de coacción

En este caso, la opción más habitual es presentar una demanda de recuperación inmediata, que obliga a los okupas a demostrar su posesión de la vivienda en cinco días. Si no lo hacen, la vivienda será devuelta a su propietario.