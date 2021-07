Los bomberos esperan controlar el fuego de Cap de Creus en las próximas horas

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña son optimistas y esperan dar por controlado en las próximas horas el incendio del parque natural del Cap de Creus, donde actualmente preocupan dos "puntos críticos", en los que se trabaja para evitar que se reaviven las llamas.

El jefe del operativo de los Bomberos, Ferran García, ha explicado que el incendio ha sido estabilizado tras quemar unas 415 hectáreas de masa forestal y que, aunque en la mayor parte del perímetro no se ve humo, eso "no quiere decir que no haya fuego".

Los esfuerzos de los efectivos de emergencias se centran ahora en dos zonas donde existe el riesgo de que se reaviven las llamas: una en la cabecera del incendio principal, el que avanza hacia la Vall de Santa Creu, y otra en un fuego secundario que baja en dirección a Selva de Mar.

García ha señalado que en ambas áreas hay zonas que han quedado "mal quemadas", por lo que existe el peligro de que el viento de tramuntana, que sigue soplando en la zona de forma moderada, haga resurgir las llamas.

En cualquier caso, los Bomberos se muestran optimistas y confían en poder controlar el incendio, el más grande declarado este año en Cataluña, "esta tarde o noche".

La mayoría de vecinos evacuados pudieron volver ayer a sus casas, pero aún permanecen desalojados los residentes de la Vall de Santa Creu.

Se permite también la circulación a Selva de Mar, pero los Bomberos piden a la ciudadanía que no se desplace a la zona, salvo en casos de necesidad, porque es importante dejar los accesos libres para el paso de los vehículos de emergencia si es necesario.

La delegada del Govern en Girona, Laia Cañigueral, ha pedido "un poco más de paciencia a los vecinos" y la máxima prudencia para evitar que se repitan situaciones como la vivida en el Cap de Creu.

"Dejemos que los bomberos puedan acabar de trabajar. Pedimos a la gente que no vaya a la zona", ha señalado Cañigueral, que ha recordado que "queda aún mucho trabajo por hacer".

Más de medio centenar de dotaciones terrestres y varios medios aéreos continúan trabajando en la zona, donde según los Agentes Rurales han quemado 415 hectáreas de terreno forestal de los municipios de Llançà, El Port de la Selva y Selva de Mar.

Según las primeras investigaciones, una colilla lanzada desde un vehículo en marcha fue la causante de este fuego.