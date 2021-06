¿Habrá una quinta ola de covid-19?

La cardióloga Inmaculada Roldán alertó este sábado en el programa La sexta noche de una quinta ola de la Covid en España. La doctora pidió mantener la guardia porque el país no ha alcanzado la inmunidad de grupo y la variante india del coronavirus están aumentando su incidencia. El pasado 9 de junio se detectó el primer caso de esta variante en Navarra.

En referencia a la transmisión comunitaria de la variante india en Madrid, que ha provocado el adelanto de la segunda dosis de Astrazeneca a los mayores de 60 años, Roldán vaticinó lo siguiente: "A mí no me gusta ser agorera, pero la situación se va a complicar".

Sobre este mismo asunto, César Carballo, médico y emergenciólogo adjunto del servicio de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, explicó muy enfadado que la variante había entrado por el aeropuerto de Barajas.

La doctora Roldán criticó también que no hubiera suficientes rastreadores y que no se aíslen los casos, y añadió que "convivir con el virus es convivir con la enfermedad y la mortalidad alta".

Avisó además de que "los vacunados no tenemos un impermeable: estamos protegidos de tener una enfermedad grave, pero no de tener contagio y transmitir". De forma tajante, alertó de que "habrá eventos multitudinarios y tendremos fijo una quinta ola gorda con la población más joven metida en la UVI y hospitalizaciones".

La variante india es un 50 % más transmisible que la británica

La variante del coronavirus detectada en la India, denominada Delta, es hasta un 50 % más transmisible que la Alfa hallada por primera vez en Reino Unido, y está detrás de la rápida segunda ola que llevó a la India a registrar más de 400.000 casos diarios, según un estudio preliminar del Gobierno indio.

La investigación elaborada por el Consorcio de Secuenciación del genoma del SARS-CoV-2 de la India (INSACOG) y el Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC) indicó que la variante Delta (B.1.617) y su linaje B.1.617.2 fue capaz de alcanzar una alta velocidad de propagación pese a los niveles de seroprevalencia presentes entre la población.

El estudio preliminar, que aún debe ser sometido a revisión, aclara sin embargo que esta mutación no tuvo influencia en la exponencial subida de la tasa de mortalidad con hasta 4.000 fallecidos diarios, que podría estar asociada al deficiente sistema de salud, entre otros factores.

La situación, sin embargo, no es apocalíptica. Primero, porque la vacuna, aunque pierda efectividad, sigue funcionando. Según un estudio publicado en The Lancet, una dosis tanto de las vacunas de AstraZeneca y Pfizer tiene una efectividad del 32% frente a este sublinaje y con dos dosis, la eficacia de AstraZeneca crece hasta el 60% y la de Pfizer, hasta el 88%. "El escape vacunal no es cero o cien", explica el epidemiólogo Pedro Gullón. "Es posible que en algún caso, la eficacia baje, pero lo importante es avanzar en la vacunación porque hará que el impacto, incluso con variantes de escape, sea menor de lo que sería si no estuviesen estas variantes".