Actualizada 07/06/2021 a las 14:26

En el inicio de la vacunación, el Reino Unido eligió una estrategia arriesgada para mitigar el enorme impacto que la covid-19 estaba dejando en su territorio: mientras que la Unión Europea apostaba por inyectar dos dosis, el Gobierno de Boris Johnson decidió administrar al conjunto de la población una sola, sobre todo de AstraZeneca, de la que el país disponía en buen número (de manera algo sospechosa: Bruselas cree que la empresa desvió a Londres vacunas destinadas a la Unión Europea).

Aunque una única dosis no confiere tanta protección como las dos, las autoridades sanitarias británicas elegían cantidad (de vacunados) antes que calidad. Y hasta hace unas semanas, la jugada parecía haberles salido bien. La incidencia acumulada en el Reino Unido cayó hasta los 39 casos a 14 días por cada 100.000 habitantes el 18 de mayo (ese día, España tenía una incidencia de 147) y la vida en el país, uno de los que más restricciones había establecido, casi volvía a la normalidad con la reapertura de los pubs como símbolo de la nueva etapa.

Pero en apenas 21 días, todo parece haber cambiado con la aparición de un nuevo enemigo: se trata del sublinaje B.1.617.2 de la variante india, conocido ahora con el nombre de Delta, tras la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de rebautizar las variantes más extendidas con nombres de letras griegas para no estigmatizar ni a países ni poblaciones. Precisamente, la OMS explicó la semana pasada que de los sublinajes indios, tan sólo el B.1.617.2 es "preocupante" por su mayor transmisibilidad y porque se ha extendido por más de 60 países.

Delta ya es la variante dominante en las islas británicas, causa el 75% de los nuevos casos que se reportan cada día, que han pasado de 3.000 a casi 6.000, ha disparado la incidencia acumulada a 66, puede multiplicar por 2,5 las hospitalizaciones y ha obligado al Gobierno a cambiar sus planes de desescalada. La previsión de que el 21 de junio el país reabra sin limitaciones se tambalea ahora, conforme se conocen más datos sobre el sublinaje.

El ministro británico de Salud, Matt Hancock, desveló ayer en la BBC que la variante Delta es un 40% más contagiosa que la variante Alfa (conocida antes como británica), que a su vez era más infectiva que las anteriores. Delta posee entre 13 y 15 mutaciones, pero es la L452R la que la convierte en más contagiosa y la que le otorga 'escape vacunal', es decir, la capacidad de que las vacunas sean menos efectivas contra ella. Porque esa es la clave: si Delta escapa de las vacunas, la pandemia podría volver casi al punto de partida.

La situación, sin embargo, no es apocalíptica. Primero, porque la vacuna, aunque pierda efectividad, sigue funcionando. Según un estudio publicado en The Lancet, una dosis tanto de las vacunas de AstraZeneca y Pfizer tiene una efectividad del 32% frente a este sublinaje y con dos dosis, la eficacia de AstraZeneca crece hasta el 60% y la de Pfizer, hasta el 88%. "El escape vacunal no es cero o cien", explica el epidemiólogo Pedro Gullón. "Es posible que en algún caso, la eficacia baje, pero lo importante es avanzar en la vacunación porque hará que el impacto, incluso con variantes de escape, sea menor de lo que sería si no estuviesen estas variantes".

VACUNAS ADAPTABLES

Estanislao Nistal, virólogo y profesor de Microbiología en la Universidad CEU San Pablo, destaca, además, que "las vacunas de ARN mensajero (Pfizer y Moderna) son fácilmente adaptables a las nuevas variantes" y se muestra cauto ante el impacto de Delta. "Por la información que tenemos ahora, esta variante no está asociada a una mayor mortalidad o a una covid más severa, aunque sí a una mayor contagiosidad", subraya Nistal, que coincide con Gullón al señalar que las medidas para evitar contagiarse son las mismas que desde el principio de la pandemia: mascarilla, distancia social y lavado de manos.

En España, el sublinaje B.1.617.2 sigue teniendo, según los datos del Ministerio de Sanidad, una presencia pequeña. En su informe de la semana pasada, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) lo incluía en el segundo grupo de riesgo, 'variantes de interés', por detrás de las 'variantes de mayor impacto en la salud pública', donde están la británica, la sudafricana y la brasileña. El departamento que dirige Fernando Simón afirma que todas las variantes indias tienen "mutaciones compatibles con posible escape a la inmunidad y con moderado aumento de transmisibilidad" y "leve disminución de la efectividad vacunal".

Según sus datos, se han secuenciado en España 48 muestras con B. 1.617.2, sobre todo, entre los tripulantes de barcos, aunque en realidad, ya hay varios centenares de casos de variante india.





ESPAÑA INTENTA "CONVENCER" A REINO UNIDO PARA QUE PERMITA VIAJAR A SUS TURISTAS MIENTRAS ALEMANIA SE CIERRA

La expansión de la variante india en el Reino Unido no ha hecho al Gobierno español replantearse la apertura total de las fronteras para los turistas británicos. Al contrario que otros países europeos, que han comenzado a establecer controles para los viajeros procedentes de las islas, España mantiene una política de puertas abiertas e incluso la ministra de Turismo, Reyes Maroto, está intentando "convencer" a las autoridades británicas para que permitan los desplazamientos de sus nacionales a las comunidades autónomas españolas con menor incidencia acumulada, después de que el Ejecutivo de Boris Johnson no haya incluido a España como "destino verde".

Comienzan a levantarse, sin embargo, algunas voces que reclaman más prudencia respecto a la llegada de los británicos. El consejero catalán de Salud, Josep Maria Argimon, afirmó el jueves pasado que sería "muy razonable" pedir una PCR negativa a los viajeros que procedan de Reino Unido "por prudencia epidemiológica" debido a la variante india.

Una decisión totalmente contraria a la de España la tomó Alemania, que el 23 de mayo cerró sus fronteras a los británicos. "Si queremos que los contagios sigan bajando, debemos evitar que las variantes más infecciosas del virus pongan en riesgo los avances que hemos logrado", argumentó el Ministerio de Salud alemán.