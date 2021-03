Yolanda Díaz quiere personalizar los servicios del SEPE y ofrecerlos vía movil

Actualizada 22/03/2021 a las 11:37

El Ministerio de Trabajo quiere modernizar los servicios públicos de empleo (SEPE) para que ofrezcan servicios personalizados de búsqueda de empleo, con un perfilado, itinerario laboral y formativo y tutorización individualizados, servicios que en buena parte ofrecerá vía móvil.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes ante la Comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados que la mesa de diálogo social está negociando "un acuerdo para una nueva generación de políticas activas de empleo", incorporándolas "a la era digital para hacerlas eficaces".

En esa modernización de los servicios públicos de empleo, Díaz se ha referido a la formación y a las transiciones profesionales, lo que se conoce como "upskilling" y "reskilling", para lo que el SEPE dispondrá de "equipos profesionales estables y cualificados", algo ya consignado en los Presupuestos de 2021.

El SEPE utilizará "el Big data y la inteligencia artificial para fomentar el empleo" y ofrecerá "buena parte de las políticas activas en el móvil", ha señalado la ministra, al tiempo que ha anunciado que evaluará su resultado e impacto para mejorar la eficacia.

El organismo sufrió un ciberataque hace casi dos semanas que paralizó los servicios que presta a través de internet y en sus oficinas, y afectó a la disponibilidad de sus sistemas de información y comunicaciones.

Díaz ha señalado a esta reforma de las políticas activas de empleo como una de las claves para hacer frente al paro y la precariedad -que ha calificado como "elementos lacerantes, que nos separan del mundo"- en un discurso plagado de citas y metáforas en lo que ha señalado como el viaje de ´Fordlandia´ a ´Uberlandia´.

"Nuestra democracia no será completa si no logramos que el mercado de trabajo sea un espacio de ciudadanía y eso es imposible con las cifras de paro y precariedad que nos asolan", ha destacado.

Junto a la modernización de las políticas activas, la ministra ha insistido en la necesidad de simplificar los modelos de contratación con el indefinido como norma, "por el bien de las personas trabajadoras y de las empresas".

Asimismo, en equilibrar la negociación colectiva y a hacer "partícipes a las personas trabajadoras de la prosperidad del país", es decir, a trasladar las mejoras en términos de crecimiento económico a los salarios, empezando por el salario mínimo.

Díaz ha hecho también un repaso a las medidas tomadas durante la pandemia, desde los ERTE al teletrabajo o la ley "rider", que a su juicio han demostrado que existen "formas alternativas de gestión de una crisis" con "esfuerzo público, medidas de protección y flexibilidad interna y con acuerdo".

Asimismo, ha destacado que España "tiene pendiente la revolución de los cuidados y la redistribución del trabajo en los hogares, la atención a los hijos y los mayores", continuando con el Plan MeCuida, porque "muchas mujeres no pueden tener empleo porque trabajan demasiado".

"Modernidad no significa solo que las mujeres se incorporen al empleo, significa también que los hombres se incorporen al trabajo, a todo el trabajo", ha dejado claro, tras recordar que el peso de la mujer en el mercado laboral ha pasado del 28 % en 1980, cuando se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, al 45,7 % en 2019.

"NO ME VAN A ENCONTRAR NUNCA DISCUTIENDO POR PUESTOS"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que será la próxima Vicepresidenta Tercera, ha reconocido que se quedó de piedra con el ofrecimiento de Pablo Iglesias para que la relevase al frente de Unidas Podemos y ha asegurado que "nunca" la encontrará nadie "discutiendo por puestos".

En su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, Yolanda Díaz ha dicho que sigue "completamente volcada" en sus tareas en el Gobierno y que tiene "bastante preocupación" ante los "graves problemas" en el mercado de trabajo del país.

Y con ese argumento ha evitado responder a si aceptará ser la próxima candidata a la Presidencia del Gobierno de la coalición de Unidas Podemos.

Preguntada sobre cómo fue la discusión en el seno del Gobierno por cambiar la Vicepresidencia Segunda que ostentaba Pablo Iglesias por la tercera, que recaerá en ella, Yolanda Díaz ha respondido que, "con todo el honor" que es ser vicepresidenta de su país, lo más importante es sacar adelante la tarea en el Ministerio de Trabajo.

"No me van encontrar nunca, y mi historia creo que me avala, discutiendo por puestos. Jamás", ha defendido Díaz, que asegura que su profesión -de abogada laboralista- es "lo que más le gusta en la vida" y que su tarea es "el Ministerio de Trabajo y de Economía Social". "Estoy centrada en ello", ha apostillado.

CONVENCIDA DE QUE HABRÁ ACUERDO EN LA REGULACIÓN DE LOS ALQUILERES

La ministra se ha mostrado convencida de que habrá acuerdo en la regulación de los alquileres y en la Ley de Vivienda.

"No se trata de ceder, va a haber acuerdo seguro", ha aseverado Díaz.

Díaz, que ha evitado entrar en la precampaña electoral para la próxima presidencia de la Comunidad de Madrid a la que se presenta como candidato el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha incidido en que la vivienda es un derecho "fundamental" que contempla el texto constitucional y la normas internacionales.

"Estoy segura de que va a haber acuerdo...el Gobierno de España quiere abordar uno de los principales problemas del país que es la vivienda, estoy segura de que sí", ha puntualizado.

La ministra de Trabajo se ha pronunciado un día después de que Iglesias recordara de nuevo al PSOE el acuerdo de Gobierno de coalición en el que se pide expresamente regular la vivienda para evitar la especulación.

El líder de Podemos abrió el domingo su precampaña con el acto "La vivienda: ¿derecho o bien de mercado? en el que arremetió contra las políticas de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por "regalar vivienda a fondos buitre" o "cobrar alquileres abusivos".